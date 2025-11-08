Ngân hàng
08/11/2025 08:00

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán Google Pay dành cho thẻ Visa và Mastercard do BIDV phát hành.

Đây là bước tiến quan trọng trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của ngân hàng, tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong của BIDV trong xu hướng thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam.

Với dịch vụ mới, khách hàng BIDV có thể liên kết thẻ Visa/Mastercard vào ứng dụng Google Wallet để thực hiện thanh toán nhanh chóng, an toàn chỉ bằng một chạm trên điện thoại hoặc đồng hồ thông minh tại các điểm chấp nhận thanh toán trên toàn cầu.

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard - Ảnh 1.

Google Wallet hỗ trợ cả thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng BIDV trên các thiết bị Android và Wear OS, giúp khách hàng dễ dàng thanh toán tại các điểm chấp nhận Contactless (không tiếp xúc), trên nền tảng thương mại điện tử hoặc trong các ứng dụng hỗ trợ Google Pay, mang đến trải nghiệm mua sắm tiện lợi, hiện đại và liền mạch hơn bao giờ hết.

Đặc biệt, Google Wallet ứng dụng công nghệ Tokenization (mã hóa số thẻ) và hệ thống bảo mật đa tầng trên thiết bị di động, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho thông tin thẻ. Mỗi giao dịch được mã hóa thành một "token" riêng biệt, thay thế cho số thẻ thật, giúp ngăn ngừa rủi ro lộ lọt thông tin và nâng cao bảo mật thanh toán cho người dùng.

Việc hợp tác giữa BIDV - Google - Visa - Mastercard trong triển khai dịch vụ Google Pay thể hiện cam kết mạnh mẽ của BIDV trong đổi mới và hội nhập, mang đến trải nghiệm thanh toán tiêu chuẩn quốc tế cho khách hàng Việt Nam.

Nhân dịp ra mắt, BIDV triển khai chương trình ưu đãi "Chạm thẻ Chill - Thanh toán Chất":

Khách hàng được hoàn tiền 50.000 đồng cho mỗi giao dịch từ 100.000 đồng trở lên khi thanh toán qua Google Pay bằng thẻ BIDV Visa/Mastercard đã liên kết Google Wallet.

Thời gian áp dụng: từ 1-11-2025 đến hết 31-1-2026.

Cùng với việc ra mắt Google Pay, BIDV tiếp tục mở rộng hệ sinh thái ưu đãi và dịch vụ dành cho chủ thẻ trong các lĩnh vực mua sắm, ẩm thực, du lịch, di chuyển, hướng tới xây dựng trải nghiệm tài chính thông minh, an toàn và hiện đại cho hàng triệu khách hàng trên toàn quốc.

Minh Quân
