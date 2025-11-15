Ngân hàng
15/11/2025 11:35

BIDV đồng hành cùng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế”

In bài viết

Theo định hướng cải cách quản lý thuế, từ năm 2026, thuế khoán sẽ chính thức được xóa bỏ.

Ngày 14-11, tại TP HCM, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Thuế TP HCM đã ký kết Thỏa thuận hợp tác nhằm đồng hành triển khai chiến dịch "60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai", góp phần thực hiện chủ trương của Bộ Tài chính và ngành Thuế về xóa bỏ thuế khoán, chuyển toàn bộ hộ kinh doanh sang nộp thuế theo phương pháp kê khai từ ngày 1-1-2026.

BIDV đồng hành cùng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế” - Ảnh 1.

Hộ kinh doanh bước vào giai đoạn chuyển đổi lớn

Theo định hướng cải cách quản lý thuế, từ năm 2026, thuế khoán sẽ chính thức được xóa bỏ. Theo đó, hàng triệu hộ kinh doanh sẽ phải thực hiện quản lý doanh thu, chi phí, dòng tiền một cách bài bản hơn, đồng thời chuyển sang kê khai và nộp thuế điện tử. Điều này đặt ra nhiều thách thức, đặc biệt với các hộ nhỏ lẻ còn sử dụng phương thức ghi chép thủ công, phải đối mặt với không ít băn khoăn: chi phí đầu tư thiết bị, phần mềm; cách sử dụng hóa đơn điện tử, máy tính tiền; thao tác kê khai - nộp thuế trên môi trường số; rủi ro bị xử phạt nếu không đáp ứng đúng quy định mới...

Nhận thức được những thách thức này, ngành Thuế đã và đang triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, tiêu biểu là chiến dịch "60 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai", phối hợp với các sở, ban, ngành, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp công nghệ và các ngân hàng nhằm đảm bảo hộ kinh doanh được hướng dẫn đầy đủ, từng bước chuyển đổi.

BIDV tiên phong đồng hành cùng Ngành Thuế hỗ trợ hộ kinh doanh

Trong khuôn khổ lễ ký kết, BIDV và Thuế TP Hồ Chí Minh thống nhất phối hợp chặt chẽ trên các nhóm nội dung trọng tâm: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến chính sách thuế mới đến toàn bộ hộ kinh doanh trên địa bàn 29 Thuế cơ sở cũng như các sản phẩm dịch vụ và giải pháp hỗ trợ tài chính từ BIDV; tư vấn, hướng dẫn hộ kinh doanh về đăng ký - kê khai - lập hóa đơn điện tử; thiết lập đội ngũ nhân sự chuyên trách từ BIDV và Thuế TP Hồ Chí Minh, cũng như kênh tiếp nhận thông tin và giải đáp vướng mắc cho hộ kinh doanh trong suốt thời gian triển khai.

BIDV đồng hành cùng chiến dịch “60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi sang kê khai thuế” - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hồ Chí Minh - phát biểu

Tại sự kiện, ông Nguyễn Văn Thành - Phó Cục trưởng Cục Thuế Hồ Chí Minh - cho biết: "Chiến dịch ‘60 ngày cao điểm hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai’ là nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế nhằm hướng tới quản lý thuế công bằng, minh bạch, hiện đại. Sự đồng hành của ngân hàng và các nhà cung cấp sẽ giúp hộ kinh doanh dễ dàng tiếp cận nhanh chóng giải pháp tài chính - công nghệ, từ đó yên tâm chuyển đổi và nâng cao năng lực kinh doanh".

Trong thời gian tới, BIDV sẽ tiếp tục phát triển các gói giải pháp chuyên biệt cho hộ kinh doanh, mở rộng hợp tác với Cục Thuế, nhà cung cấp giải pháp công nghệ và hiệp hội ngành nghề, đồng thời xây dựng nhiều chương trình ưu đãi khuyến khích hộ kinh doanh sớm chuyển đổi sang kê khai - nộp thuế điện tử.

Minh Quân
từ khóa : chính sách thuế, hộ kinh doanh, quản lý thuế
Techcombank phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Techcombank phân phối sản phẩm Techcom Life, nâng tầm trải nghiệm bảo hiểm cho khách hàng Việt

Ngân hàng 11:07

Đây là bước tiến mới trong chiến lược hợp tác toàn diện giữa Techcombank và Techcom Life, góp phần mang lại giải pháp bảo hiểm hiện đại, khác biệt.

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Techcombank mở rộng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh

Tài chính 16:14

Techcombank đồng hành cùng tỉnh Tây Ninh thúc đẩy chuyển đổi số, mở rộng tiếp cận tài chính cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp vừa và nhỏ

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Techcombank: Từ thương hiệu Việt Nam đến vị thế toàn khu vực

Ngân hàng 22:40

Thăng hạng 7 bậc, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) củng cố vị trí Top 5 thương hiệu Việt Nam giá trị nhất trong TOP ASEAN 500 của Brand Finance

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Techcombank được cả Fitch Ratings và S&P Global xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

Ngân hàng 18:23

Trong vòng 3 tháng, Techcombank liên tục được 2 tổ chức xếp hạng tín nhiệm hàng đầu thế giới là Fitch Ratings và S&P Global Ratings xếp hạng tín nhiệm ở mức cao

BIDV TradeFlat - giải pháp để doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá

BIDV TradeFlat - giải pháp để doanh nghiệp xuất nhập khẩu bứt phá

Ngân hàng 08:00

Giải pháp được BIDV xây dựng với mục tiêu đơn giản hóa hành trình thương mại quốc tế, kết nối thông suốt các bên trong chu trình giao dịch xuất nhập khẩu

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

BIDV chính thức triển khai dịch vụ thanh toán Google Pay cho thẻ Visa/Mastercard

Ngân hàng 08:00

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức ra mắt dịch vụ thanh toán Google Pay dành cho thẻ Visa và Mastercard do BIDV phát hành.

Trải nghiệm và giá trị không giới hạn từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

Trải nghiệm và giá trị không giới hạn từ Chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank

Ngân hàng 16:17

Với chương trình Khách hàng Thân thiết Techcombank, mọi giao dịch đều trở thành cơ hội gia tăng giá trị.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn