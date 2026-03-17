Chuẩn hóa chế độ ăn keto trong điều trị động kinh kháng thuốc

Ngày 13-3, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức chương trình tập huấn về chế độ dinh dưỡng sinh ceton (chế độ ăn keto) trong điều trị động kinh kháng thuốc cho các cơ sở y tế khu vực phía Nam.

Chương trình nhằm trang bị kiến thức chuyên môn và chia sẻ kinh nghiệm thực hành áp dụng chế độ ăn keto trong điều trị động kinh kháng thuốc, qua đó nâng cao năng lực cho đội ngũ y tế, hướng tới chuẩn hóa triển khai phương pháp này tại các bệnh viện toàn quốc.

Buổi tập huấn có sự tham dự của TS.BS Hà Anh Đức - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế); PGS.TS.BS Phan Việt Nga - Chủ tịch Hội chống động kinh Việt Nam; cùng các chuyên gia thần kinh, dinh dưỡng và cán bộ y tế Khoa Nhi, Khoa Thần kinh và Khoa Dinh dưỡng từ hơn 70 bệnh viện, cơ sở đào tạo y khoa tại khu vực phía Nam.

Cán bộ y tế khu vực phía Nam được tập huấn về các trục chẩn đoán động kinh tại chương trình

Chế độ ăn keto giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật

Theo các chuyên gia, chế độ ăn keto là phương pháp dinh dưỡng với hàm lượng chất béo rất cao, lượng carbohydrate thấp và protein ở mức vừa phải. Phương pháp giúp cơ thể chuyển sang trạng thái chuyển hóa đặc biệt gọi là ketosis, từ đó có thể tạo ra những tác động tích cực đến hoạt động điện học của não bộ và hỗ trợ giảm tần suất cơn động kinh.

Một ngày thực đơn keto chuẩn tỉ lệ

Phương pháp này đã được áp dụng trên thế giới từ cách đây hơn 100 năm, đặc biệt đối với trẻ em mắc động kinh kháng thuốc – nhóm bệnh nhân không còn đáp ứng tốt với thuốc chống động kinh. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn keto có thể giúp giảm ít nhất 50% số cơn co giật ở một tỷ lệ đáng kể bệnh nhân trẻ em và cả người lớn, thậm chí một số trường hợp có thể kiểm soát hoàn toàn cơn động kinh.

Hiện nay, chế độ ăn keto có thể được triển khai dưới nhiều hình thức, từ thực đơn chế biến từ thực phẩm thông thường đến Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (Food for special dietary uses)/ Thực phẩm dinh dưỡng y học (medical food) keto uống liền, giúp đảm bảo đúng tỷ lệ dinh dưỡng theo yêu cầu điều trị và hỗ trợ bệnh nhân tuân thủ chế độ ăn tốt hơn. Ngoài ra, có thể sử dụng linh hoạt các hình thức của chế độ ăn keto tùy theo tình trạng dinh dưỡng, bệnh lý và sự tuân thủ của người bệnh.

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 chia sẻ về các hình thức của chế độ ăn keto

TS.BS Nguyễn Thị Thu Hậu, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện Nhi Đồng 2 (TP HCM) cho biết: "Công thức keto – một dạng thực phẩm dinh dưỡng y học – đã cho thấy hiệu quả và khả năng dung nạp tốt ở trẻ em mắc động kinh kháng thuốc. Các công thức keto có thể cải thiện khả năng kiểm soát cơn co giật nhờ giúp người bệnh tuân thủ chế độ ăn tốt hơn, dễ sử dụng hơn và giảm sai sót trong quá trình chuẩn bị bữa ăn. Đồng thời, chế độ dinh dưỡng này cũng đảm bảo cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết, góp phần dự phòng suy dinh dưỡng và hỗ trợ trẻ bắt kịp tăng trưởng".

Làm thế nào để nấu thực đơn keto chuẩn tỉ lệ?

Với hơn 100 năm trong nghiên cứu và ứng dụng "Khoa học về Axit amin" ("AminoScience") cùng nhiều thành tựu trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe từ Tập đoàn Ajinomoto, Công ty Ajinomoto Việt Nam đã phối hợp với các chuyên gia dinh dưỡng, Khoa Dinh dưỡng bệnh viện Nhi Đồng 2 phát triển Bộ Thực đơn keto đáp ứng đúng tỉ lệ keto mà vẫn ngon miệng.

Đây là một tài liệu tham khảo quan trọng cho các bác sĩ điều trị, chuyên gia thần kinh, chuyên gia dinh dưỡng và bệnh nhân, người nhà bệnh nhân có thể hình dung thực tế về chế độ ăn, đồng thời nắm được những bí quyết, công thức, giải pháp chuẩn bị bữa ăn, từ đó giúp bệnh nhân theo đuổi phương pháp điều trị bằng chế độ ăn keto một cách dễ dàng, tiện lợi hơn.

Bên cạnh đó, hiện nay Ajinomoto Việt Nam đang tổ chức các lớp hướng dẫn nấu thực đơn keto miễn phí cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân mắc động kinh kháng thuốc.

