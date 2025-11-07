BIDV và WMI hợp tác phát triển đội ngũ Private Banker tiêu chuẩn quốc tế

Vừa qua, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) và Wealth Management Institute (WMI) Singapore - tổ chức đào tạo hàng đầu khu vực và quốc tế trong lĩnh vực quản lý tài sản và ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân cao cấp (Private Banking) - đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược. Cú bắt tay này hứa hẹn tạo ra động lực mới nhằm phát triển đội ngũ tư vấn Private Banker chuyên nghiệp tại thị trường Việt Nam.

Là ngân hàng nội địa được The Asian Banker vinh danh với dịch vụ Private Banking tốt nhất 3 năm liên tiếp, BIDV xác định hợp tác chiến lược này là bước tiến quan trọng trong hành trình thiết lập chuẩn mực quốc tế cho dịch vụ Private Banking tại Việt Nam. Theo đó, BIDV trở thành ngân hàng thương mại đầu tiên tại Việt Nam và cũng là một trong những đơn vị tiên phong ở châu Á ký kết hợp tác chiến lược với WMI để cấp chứng chỉ đồng thương hiệu BIDV & WMI cho học viên của BIDV.

Đại diện BIDV và WMI Singapore tại Lễ ra mắt chương trình hợp tác đào tạo Private Banker

Sự kiện này thể hiện cam kết của BIDV trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ theo tiêu chuẩn Private Banking quốc tế. Chương trình đào tạo do WMI và BIDV hợp tác xây dựng được thiết kế dựa trên khung năng lực Private Banker của Singapore, qua đó giúp cán bộ BIDV đạt chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế, đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trên toàn cầu. Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển dịch vụ Private Banking của BIDV, hướng tới mục tiêu trở thành định chế tài chính hàng đầu châu Á vào năm 2030.

Bà Nguyễn Thị Quỳnh Giao - Phó Tổng Giám đốc, Trưởng khối Ngân hàng bán lẻ BIDV - chia sẻ: "Hợp tác với WMI là cột mốc quan trọng trong chiến lược phát triển Private Banking của BIDV. Chúng tôi tin rằng việc sở hữu đội ngũ Private Banker đạt chuẩn quốc tế sẽ không chỉ giúp BIDV mang đến những giải pháp quản lý tài sản tối ưu, phục vụ nhu cầu chuyên biệt của tầng lớp khách hàng cao cấp mà còn góp phần quan trọng trong việc định hình rõ nét chuẩn mực, năng lực và chuyên môn của nghề Private Banker tại thị trường Việt Nam".

BIDV và WMI cho biết các khóa học sẽ được tổ chức ngay trong năm 2025, với nội dung thiết kế bài bản, chú trọng thực tiễn, giúp đội ngũ BIDV Private Banker áp dụng vào công tác chăm sóc, tư vấn và quản lý tài sản, từ đó góp phần mang đến cho khách hàng tại Việt Nam cơ hội trải nghiệm dịch vụ quản lý tài sản theo thông lệ trên thế giới.

Bà Foo Mee Har - Tổng Giám đốc WMI Singapore - cho biết: "Chúng tôi rất vinh dự được hợp tác chiến lược cùng BIDV nhằm nâng cao các tiêu chuẩn của ngành Private Banking tại Việt Nam. Là đơn vị đào tạo hàng đầu về Private Banking tại Singapore và khu vực, được tin cậy bởi các tổ chức tài chính hàng đầu trên khắp châu Á, WMI mang đến các chương trình đào tạo và chứng nhận đẳng cấp quốc tế, dựa trên khung năng lực chuyên môn nghiêm ngặt dành cho các Private Banker. Thông qua hợp tác này, chúng tôi mong muốn trang bị cho các Private Banker của BIDV những kỹ năng về quản lý khách hàng, tư vấn đầu tư, lập kế hoạch tài sản và thừa kế, tư vấn ESG, cũng như các nguyên tắc đạo đức, giúp định hình sự xuất sắc trong ngành Private Banking quốc tế. Sự hợp tác này không chỉ củng cố vị thế dẫn đầu của BIDV tại Việt Nam mà còn góp phần xây dựng thế hệ mới các chuyên gia Private Banker với năng lực cung cấp dịch vụ quản lý tài sản đáng tin cậy và chất lượng cao cho khách hàng trên khắp châu Á".

Khách hàng được các chuyên gia tư vấn cao cấp - Private Banker - tiếp đón tại Trung tâm Khách hàng cá nhân cao cấp TP Hồ Chí Minh

Với nền tảng hợp tác cùng WMI, BIDV tiếp tục khẳng định phát triển Private Banking theo hướng bền vững, gắn kết tiêu chuẩn quốc tế với nhu cầu đặc thù của khách hàng Việt Nam. Đây cũng là tiền đề để ngân hàng không ngừng sáng tạo trong việc thiết kế những trải nghiệm tài chính tinh hoa, khác biệt và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kiến tạo và gìn giữ giá trị lâu dài.