Bệnh viện Mắt Kon Tum: Mắt sáng, tâm an

Hơn 20.000 ca phẫu thuật thành công không chỉ là con số thống kê, mà là minh chứng cho uy tín, chuyên môn và tấm lòng tận tụy của đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện Mắt Kon Tum. Đây là địa chỉ uy tín, nơi giữ ánh sáng cho đôi mắt của đồng bào Tây Nguyên.

Cơ sở hiện đại, bác sĩ tận tâm

Tọa lạc tại số 33 Triệu Việt Vương, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi (địa chỉ cũ: 33 Triệu Việt Vương, phường Thống Nhất, TP Kon Tum, tỉnh Kon Tum). Bệnh viện nổi bật với không gian khang trang, sạch đẹp cùng hệ thống phòng mổ đạt chuẩn quốc tế. Các thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật được nhập khẩu từ những quốc gia hàng đầu về công nghệ y tế như Nhật Bản, Đức, Mỹ… giúp quá trình điều trị đạt độ chính xác cao, giảm tối đa rủi ro cho bệnh nhân.

Đặc biệt, bệnh viện quy tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa mắt giàu kinh nghiệm, nhiều người có hơn 20 năm gắn bó với nghề. Với họ, mỗi ca mổ không chỉ là một nhiệm vụ chuyên môn, mà còn là một hành trình mở lại "cánh cửa ánh sáng" cho người bệnh sau những ngày dài sống trong mờ tối. Sự tận tâm, chu đáo và ân cần trong từng lời hỏi han, từng cử chỉ chăm sóc đã khiến người bệnh luôn cảm thấy được sẻ chia, được trân trọng.

Bệnh viện Mắt Kon Tum không ngừng đổi mới, nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các dịch vụ chuyên sâu

An toàn, tiện lợi và tận tình phục vụ

Tại Bệnh viện Mắt Kon Tum, quy trình khám và điều trị được xây dựng khoa học, tuân thủ chuẩn vô khuẩn tuyệt đối. Tất cả vật tư y tế đều dùng một lần, loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nhiễm trùng chéo. Bệnh viện tiếp nhận khám và điều trị bằng bảo hiểm y tế trên toàn quốc, không cần giấy chuyển viện, giúp người bệnh thuận tiện và tiết kiệm chi phí.

Bệnh viện làm việc từ 7 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút hằng ngày, kể cả thứ bảy và chủ nhật, sẵn sàng phục vụ người dân có nhu cầu khám, tư vấn hoặc phẫu thuật mắt.

Một ca phẫu thuật tại Bệnh viện Mắt Kon Tum

Công nghệ Phaco tiên tiến

Có lẽ ít ai hiểu hết nỗi lo khi đôi mắt mờ dần, khi những hình ảnh thân quen trở nên nhạt nhòa, ánh sáng không còn trong trẻo như trước. Đục thủy tinh thể - căn bệnh tưởng chừng đơn giản lại là nguyên nhân hàng đầu gây mù lòa ở người trên 40 tuổi. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, ánh sáng ấy có thể vụt tắt mãi mãi.

Thấu hiểu nỗi lo ấy, Bệnh viện Mắt Kon Tum đã mạnh dạn đầu tư công nghệ Phaco - phương pháp điều trị đục thủy tinh thể tiên tiến nhất hiện nay. Với kỹ thuật này, thủy tinh thể bị đục được tán nhuyễn bằng sóng siêu âm, hút ra ngoài qua vết mổ siêu nhỏ chỉ 2,2 mm, sau đó thay bằng thủy tinh thể nhân tạo chất lượng cao. Toàn bộ quá trình chỉ kéo dài 10-15 phút, nhẹ nhàng, an toàn và hầu như không đau. Bệnh nhân có thể xuất viện trong ngày và phục hồi thị lực chỉ sau 24 giờ.

Phaco mang lại nhiều ưu điểm vượt trội: vết mổ nhỏ, không cần khâu, không chảy máu, thời gian hồi phục nhanh. Đó là lý do vì sao ngày càng nhiều người dân tin tưởng tìm đến Bệnh viện Mắt Kon Tum để "lấy lại ánh sáng - tìm lại niềm vui".

Bác sĩ đang khám mắt cho bệnh nhân

"Mắt sáng - Tâm an"

Với phương châm "Mắt sáng - Tâm an", Bệnh viện Mắt Kon Tum không ngừng đổi mới, nâng cấp trang thiết bị, mở rộng các dịch vụ chuyên sâu và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong bối cảnh dân số già hóa, tỉ lệ bệnh về mắt ngày càng tăng, bệnh viện đang từng bước khẳng định vị thế là địa chỉ y tế đáng tin cậy hàng đầu của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Mỗi bệnh nhân tìm đến nơi đây không chỉ nhận được ánh sáng cho đôi mắt, mà còn nhận được sự an tâm cho cả tâm hồn. Và chính điều đó đã làm nên tên tuổi, uy tín và niềm tin bền vững của Bệnh viện Mắt Kon Tum - Mắt sáng, tâm an.