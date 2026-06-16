Dịch vụ
16/06/2026 11:12

Bay mùa hè rực rỡ cùng không gian mua sắm đẳng cấp tại Tân Sơn Nhất

In bài viết

Mùa du lịch cao điểm khuấy động không khí mua sắm tại sân bay Tân Sơn Nhất với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

SASCO Duty Free: Sức hút mỹ phẩm xa xỉ và các phiên bản giới hạn

Đối với những tín đồ đam mê xê dịch, việc duy trì một diện mạo rạng rỡ và phong cách chỉn chu ngay khi vừa bước xuống máy bay luôn là ưu tiên hàng đầu. Nắm bắt tâm lý đó, hệ thống cửa hàng miễn thuế SASCO Duty Free tại sân bay Tân Sơn Nhất đang trở thành tâm điểm thu hút giới sành điệu, đặc biệt là nhóm khách hàng châu Á, nhờ sự hiện diện của các dòng mỹ phẩm cao cấp và các sản phẩm độc quyền kênh du lịch (Travel Retail Exclusive).

Vào mùa cao điểm hè 2026, không khí mua sắm tại đây càng thêm "tăng nhiệt" với sự lên kệ của các bộ sưu tập giới hạn theo mùa. Thay vì phải lỉnh kỉnh mang theo những chai lọ cồng kềnh, du khách hiện đại đang săn lùng các set dưỡng da, kem chống nắng và vật dụng thiết yếu dạng mini-size. Chúng không chỉ tiện lợi, dễ dàng sắp xếp vào hành lý mà còn mang lại cảm giác tươi mát, giúp làn da được "chữa lành" kịp thời sau những chuyến bay dài.

Chị Thu Trang, một hành khách quốc tế thường xuyên, chia sẻ: "Các bộ sản phẩm chăm sóc da xa xỉ được thu nhỏ tinh tế tại SASCO Duty Free đã thay đổi thói quen đóng gói của tôi. Vali nhẹ tênh nhưng tôi vẫn đảm bảo có đủ các bước nuôi dưỡng da cao cấp ở bất cứ đâu."

Bên cạnh nhóm sản phẩm tiện dụng, phân khúc xa xỉ chưa bao giờ hạ nhiệt với những tên tuổi danh tiếng như Chanel, Dior, Hermès, Tom Ford, SK-II, Guerlain, La Prairie, La Mer... Đây là những phiên bản đặc biệt khó tìm thấy tại thị trường nội địa, thỏa mãn hoàn hảo nhu cầu tự thưởng lẫn làm quà biếu sang trọng. Song song đó, các item phụ kiện mùa hè như mắt kính Gucci dòng travel-exclusive hay nón Montblanc cũng sẵn sàng giúp hành khách F5 phong cách, sẵn sàng cho những bức ảnh check-in rực rỡ.

Trải nghiệm mua sắm trước giờ cất cánh càng trở nên mượt mà nhờ các phương thức thanh toán quốc tế linh hoạt. Đáng chú ý, hành khách mua sắm bằng thẻ Mastercard sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 10 USD cho hóa đơn từ 168 USD trở lên. Sở hữu những sản phẩm độc bản, tận hưởng ưu đãi đặc quyền – SASCO Duty Free chính là điểm khởi đầu tinh tế cho hành trình viễn du mùa hè của bạn.

SASCO Shop: Khám phá hương vị hè và "Món quà Việt Nam" đẳng cấp trước giờ cất cánh

Trải nghiệm mua sắm tại sân bay Tân Sơn Nhất không chỉ dừng lại ở các thương hiệu quốc tế, mà còn là một hành trình khám phá chiều sâu văn hóa đầy thú vị. Bước vào SASCO Shop, hành khách sẽ ngay lập tức bị chinh phục bởi không gian rực rỡ mang đậm bản sắc bản địa, nơi những giá trị truyền thống được tôn vinh qua một diện mạo đẳng cấp.

Dịp hè này, bắt nhịp xu hướng du lịch hiện đại – ưu tiên lối sống xanh, chăm sóc sức khỏe và sự tiện lợi, SASCO Shop mang đến bộ sưu tập nông sản cao cấp và đặc sản vùng miền được tinh tuyển kỹ lưỡng.

Du khách khó lòng bỏ qua các dòng trái cây sấy dẻo giữ trọn vị tự nhiên như măng cụt sấy, xoài sấy, dừa sấy, hay các thanh chocolate mix trái cây Việt độc đáo.

Bên cạnh ẩm thực đặc sản, nhóm sản phẩm quà lưu niệm thủ công mỹ nghệ độc bản cũng là điểm nhấn thu hút lượng lớn du khách quốc tế. Từ những chiếc nón lá vẽ tay tỉ mỉ, đồ gốm sứ tinh xảo, cho đến các sản phẩm lụa tơ tằm mềm mại mang đậm dấu ấn làng nghề truyền thống... Tất cả đều được đóng gói chỉn chu, hiện đại, trở thành những "Món quà Việt Nam" hoàn hảo, vừa thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế của người tặng, vừa dễ dàng sắp xếp gọn gàng vào hành lý ký gửi hay xách tay.

Đại diện cửa hàng SASCO Shop nhấn mạnh: "Mỗi sản phẩm đều được thiết kế để trở thành món quà mùa hè tiện lợi và ý nghĩa. Chúng tôi kết hợp sự tinh gọn, nhanh chóng của dịch vụ sân bay với chiều sâu văn hóa của nông sản và ngành nghề truyền thống Việt, để mỗi món quà là một đại sứ văn hóa đích thực theo chân du khách vươn ra thế giới. Chọn một món quà tinh tế, mang theo một câu chuyện văn hóa,SASCO Shop chính là nơi bạn gói trọn ân tình Việt Nam trước khi cất cánh đến những chân trời mới"

Để chuyến đi mùa hè thêm phần trọn vẹn, SASCO Shop dành tặng hàng loạt ưu đãi với các chương trình Mua 3 tặng 1, Mua 1 tặng 1… từ các thương hiệu nổi tiếng Milan, TPTV, AGC… Hãy tận dụng tối đa khoảng thời gian chờ bay để sắm sửa những hành trang sành điệu, chọn lựa những thức quà tinh hoa tận hưởng mùa hè rực rỡ cùng SASCO.

Mai Anh
từ khóa : sân bay Tân Sơn Nhất, Tân Sơn Nhất, mùa du lịch
Tiger® Beer ra mắt Tiger Êm mới – “Vị Êmmm, hậu đãaa…!"

Tiger® Beer ra mắt Tiger Êm mới – “Vị Êmmm, hậu đãaa…!"

Sản phẩm 10:01

Tiger® Beer vừa ra mắt sản phẩm Tiger Êm mới – Tiger Smooth Lager, với sự kết hợp đầy bất ngờ giữa nền bia êm, dễ uống, mà còn thơm đại mạch, cùng hậu vị “đã”.

LG Electronics ra mắt Puricare 360 HIT thế hệ mới

LG Electronics ra mắt Puricare 360 HIT thế hệ mới

Tiêu dùng 08:00

LG Electronics ra mắt máy lọc không khí LG 360 HIT thế hệ mới với khả năng lọc 360˚ và diện tích hoạt động lên đến 60m².

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot?

Feliz II: Chiếc xe máy điện thứ 1 triệu của VinFast có gì hot?

Sản phẩm 18:40

Ngày 12-6, VinFast đã xuất xưởng chiếc xe máy điện thứ một triệu là mẫu Feliz II màu đỏ.

Trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn tại Tân Sơn Nhất cùng SASCO Infinite Club

Trải nghiệm dịch vụ trọn vẹn tại Tân Sơn Nhất cùng SASCO Infinite Club

Dịch vụ 08:26

SASCO Infinite Club kết nối toàn bộ các mắt xích trong hệ sinh thái của SASCO thành một hành trình liền mạch từ mua sắm, ẩm thực đến phòng chờ.

Hàng chục ngàn người trúng thưởng với chai nước giải khát: Điều gì đảm bảo sự minh bạch?

Hàng chục ngàn người trúng thưởng với chai nước giải khát: Điều gì đảm bảo sự minh bạch?

Khuyến mại 11:10

Sau giờ ôn thi căng thẳng, Hà My mua một chai Trà Xanh Không Độ và bất ngờ nhận tin trúng thưởng từ chương trình khuyến mại.

Tạm biệt "thức ăn nhanh" sân bay: khám phá ẩm thực bản địa tươi - lành tại Tân Sơn Nhất

Tạm biệt "thức ăn nhanh" sân bay: khám phá ẩm thực bản địa tươi - lành tại Tân Sơn Nhất

Dịch vụ 17:21

SASCO mang đến thực đơn tôn vinh ẩm thực Việt, đồng thời “thổi bay” định kiến về những bữa ăn vội vã gắn liền với trải nghiệm chờ bay của phần đông hành khách.

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone

VinFast khai trương 66 đại lý xe máy điện mới trong 1 ngày, ra mắt mô hình showroom cao cấp EV-Zone

Sản phẩm 16:14

Sáng 10-6, hãng xe Việt đồng loạt khai trương 66 đại lý xe máy điện trên cả nước, nâng tổng cơ sở kinh doanh xe máy điện chính hãng của VinFast lên gần 750 điểm


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn