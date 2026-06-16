Tiêu dùng
16/06/2026 08:00

LG Electronics ra mắt Puricare 360 HIT thế hệ mới

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LG Electronics ra mắt máy lọc không khí LG 360 HIT thế hệ mới với khả năng lọc 360˚ và diện tích hoạt động lên đến 60m².

LG Electronics (LG) chính thức giới thiệu máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới. Đây là bản nâng cấp toàn diện về hiệu suất và công nghệ, mang đến giải pháp chăm sóc sức khỏe chủ động cho các gia đình hiện đại, đặc biệt trong bối cảnh ô nhiễm không khí ngày càng gia tăng tại các thành phố lớn.

Dòng máy lọc không khí LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới của LG

Sản phẩm tích hợp màng lọc HEPA H13, màng lọc than hoạt tính khử mùi và công nghệ Ionizer, giúp loại bỏ 99,999% bụi siêu mịn PM0.01 và tiêu diệt 99,9% vi khuẩn, vi-rút, mang đến khả năng thanh lọc không khí toàn diện cho gia đình hiện đại.

LG 360 HIT thế hệ mới sở hữu thiết kế nhỏ gọn, tối giản cùng công nghệ AI+ Energy Saving tự động tối ưu hiệu suất vận hành, tiết kiệm đến 34,1% điện năng và hỗ trợ điều khiển thông minh qua ứng dụng LG ThinQ.

Sản phẩm đã có mặt tại thị trường Việt Nam, được phân phối bởi Giga.

Ông Shim Seongbo, Giám đốc Ngành hàng Giải pháp Không khí, LG Electronics Việt Nam, chia sẻ: "LG PuriCare 360 HIT thế hệ mới được phát triển để xử lý toàn diện những vấn đề từ bụi mịn, khí độc, vi khuẩn, đồng thời tự học và điều chỉnh theo thói quen sử dụng thực tế của từng gia đình. Đây là hướng đi mà LG theo đuổi: công nghệ không chỉ vận hành hiệu quả mà còn thích nghi với cuộc sống của người dùng".

từ khóa : chăm sóc sức khỏe, Ô nhiễm không khí, LG Electronics
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