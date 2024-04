Bảo đảm cung cấp điện an toàn, liên tục

Trong tháng 3-2024, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 25,7 tỉ KWh, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm 2023. Lũy kế cả quý I, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống đạt 69,4 tỉ KWh - tăng 11,8% so với cùng kỳ năm 2023. Sản lượng và tỉ trọng huy động các loại hình nguồn điện toàn hệ thống trong quý I như sau: Thủy điện là 10,62 tỉ KWh, chiếm 15,3%; nhiệt điện than đạt 39,99 tỉ KWh, chiếm 57,6%; turbin khí là 6,06 tỉ KWh, chiếm 8,7%; năng lượng tái tạo là 11,45 tỉ KWh, chiếm 16,5%; điện nhập khẩu là 1,15 tỉ KWh, chiếm 1,7%.

Đôn đốc tiến độ đường dây 500 KV mạch 3

Trong quý I/2024, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cũng đã tổ chức vận hành cao các nhà máy thủy điện Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang để bổ sung nguồn nước theo yêu cầu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đồng thời bảo đảm cung cấp điện cho các trạm bơm và bơm nội đồng hoạt động phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023 - 2024 cho các tỉnh trung du và đồng bằng Bắc Bộ. Tính cả 2 đợt lấy nước đổ ải (10 ngày), tổng lượng nước xả từ các hồ thủy điện là 2,78 tỉ m3 (đợt 1 là 1,893 tỉ m3, đợt 2 là 0,887 tỉ m3), tiết kiệm được 0,72 tỉ m3 nước so với kế hoạch dự kiến.

Trong quý I/2024, EVN đã đưa vào vận hành 22 công trình lưới điện từ 110 KV đến 500 KV

Trong tháng 3, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2024 cũng là lần thứ 16 Việt Nam tích cực tham gia hưởng ứng với chủ đề "Tiết kiệm điện - Thành thói quen". Thông điệp được gửi đến cộng đồng với lời kêu gọi thực hiện tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường và không chỉ diễn ra trong 1 giờ đồng hồ, mà mọi tổ chức, cá nhân cần ghi nhớ và thực hiện thường xuyên trong suốt 365 ngày của cả năm. Hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2024, tận dụng sức mạnh của công nghệ thông tin, chuyển đổi số, EVN đã đăng tải các nội dung tuyên truyền về tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2024 trên các kênh truyền thông số của tập đoàn và các đơn vị.

Bên cạnh đó, các tổng công ty điện lực, công ty điện lực các tỉnh, thành phố còn đồng thời tuyên truyền các nội dung sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường tại các địa điểm giao dịch khách hàng, trụ sở của đơn vị; đồng thời vận động các tổ chức, cơ quan và khách hàng thực hiện tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết vào thời gian hưởng ứng Giờ Trái đất. Sau 1 giờ tắt đèn biểu trưng từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 23-3, cả nước đã tiết kiệm được 428.000 KWh.





Công tác đầu tư xây dựng, trong quý I/2024, lãnh đạo EVN đã tăng cường kiểm tra công trường, đôn đốc tiến độ thi công, cung cấp vật tư, thiết bị đối với các công trình điện trọng điểm, điển hình là đường dây 500 KV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối; các dự án Nhà máy Thủy điện Hoà Bình mở rộng, Nhà máy Thủy điện Ialy mở rộng, nhiệt điện Quảng Trạch 1, Điện mặt trời Phước Thái 2 và 3. EVN và các đơn vị cũng đã khởi công 25 công trình và hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 22 công trình lưới điện từ 110 KV đến 500 KV.

Bảo đảm cung ứng điện phục vụ dịp lễ 30-4 và 1-5

Với nhận định quý II hằng năm là thời gian cao điểm của mùa khô và là thời điểm căng thẳng nhất trong năm về cung cấp điện toàn hệ thống, EVN đề ra mục tiêu bảo đảm vận hành an toàn, ổn định hệ thống điện và thị trường điện, đáp ứng nhu cầu điện trong các tháng mùa khô quý II/2024. Tháng 4-2024, sản lượng tiêu thụ điện bình quân ngày toàn hệ thống dự kiến ở mức 865,7 triệu KWh/ngày, tăng 10% so với cùng kỳ.

Về mục tiêu vận hành hệ thống, EVN cho biết sẽ tiếp tục bảo đảm sản xuất, cung ứng điện cho hoạt động sản xuất - kinh doanh và sinh hoạt của người dân; đặc biệt là bảo đảm điện phục vụ kỳ nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; dịp lễ 30-4 và 1-5. Vận hành linh hoạt các nguồn thủy điện theo nước về với mục tiêu giữ nước để phục vụ cung cấp điện trong các tháng cao điểm mùa khô. Đối với nhiệt điện than, turbin khí: bảo đảm đủ nhiên liệu cho sản xuất điện theo nhu cầu hệ thống và duy trì mức dự phòng nhiên liệu theo quy định. EVN giao các đơn vị điện lực làm việc trực tiếp với các khách hàng lớn để nắm bắt sát nhu cầu sử dụng điện của khách hàng hằng tuần, triển khai các chương trình quản lý nhu cầu phụ tải, góp phần giảm công suất cực đại vào giờ cao điểm của hệ thống điện, giảm tình trạng lưới điện bị quá tải và nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện.

Về đầu tư xây dựng, trong tháng 4-2024, EVN tiếp tục đôn đốc các đơn vị tập trung lực lượng tại các công trường, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nguồn và lưới điện trọng điểm. Trong quý II/2024 dự kiến phát điện các dự án Điện Mặt trời Phước Thái 2 và 3; hoàn thành đóng điện các công trình: đường dây 500 KV Nhơn Trạch 4 - rẽ Phú Mỹ - Nhà Bè, đường dây 220 KV đấu nối tạm Nhà máy Điện Nhơn Trạch 3, đường dây 220 KV Hải Dương - Phố Nối, đường dây 220 KV Huội Quảng - Nghĩa Lộ và nỗ lực triển khai thi công, xây lắp dự án đường dây 500 KV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, phấn đấu hoàn thành theo tiến độ yêu cầu...

Để giảm bớt những khó khăn trong vận hành hệ thống điện trong các tháng mùa khô và thời tiết nắng nóng kéo dài, giảm thiểu nguy cơ xảy ra sự cố về điện do nhu cầu sử dụng điện tăng cao - nhất là ở miền Bắc, EVN rất mong tiếp tục nhận được sự chia sẻ và tích cực phối hợp của người dân, các cơ quan công sở, doanh nghiệp sản xuất trong việc sử dụng điện an toàn, tiết kiệm vào các giờ cao điểm trưa, tối. Đồng thời chú ý sử dụng hợp lý điều hoà nhiệt độ (đặt ở mức 26 -27 độ trở lên, sử dụng kết hợp với quạt) và không nên sử dụng đồng thời nhiều thiết bị điện có công suất lớn…