EVN bước vào 2024 với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao nhất

Nhìn lại 2023

Theo Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An, EVN đã vượt qua năm 2023 đầy cam go, thử thách. Mặc dù vẫn còn những hạn chế, tồn tại nhưng toàn thể lãnh đạo, CBCNV đã đạt được một số thành tích đáng khích lệ.

EVN tiếp tục tập trung đẩy mạnh các dịch vụ điện điện tử, thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của khách hàng và xã hội.

Theo dữ liệu được công bố trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia tháng 8/2023, EVN đứng thứ nhất và là đơn vị đã xuất sắc duy trì vị trí dẫn đầu trong nhiều tháng liên tiếp.

EVN đã đóng góp tích cực trong thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025 (Đề án 06).

Công tác cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, rút ngắn thời gian cấp điện cho khách hàng mới tiếp tục được đẩy mạnh.

Song song đó, EVN cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong tất cả các lĩnh vực như sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng, quản trị nội bộ, qua đó nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng năng suất lao động; hoàn thành triển khai và đưa vào vận hành hệ thống giám sát an ninh mạng (SOC), kết nối thành công đến SOC quốc gia.

Hiện nay, EVN đang tiếp tục triển khai xây dựng hệ thống Cơ sở dữ liệu môi trường trong toàn Tập đoàn trên nền tảng công nghệ số, từng bước thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong công tác quản trị môi trường của EVN.

Song song đó, EVN cũng triển khai thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp tiết giảm chi phí, góp phần giảm bớt khó khăn về tài chính; tăng cường các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế với các lĩnh vực trọng tâm; chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho CBCNV và tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội.

Hiệu quả - minh bạch trong mọi hoạt động

Năm 2024, EVN triển khai nhiệm vụ trong bối cảnh phải đối mặt hàng loạt thách thức: Khó khăn trong cân đối tài chính do tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn của các yếu tố đầu vào (giá nhiên liệu, tỷ giá, ...); diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn; việc đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện vẫn còn tiềm ẩn rủi ro; mất cân đối trong cân đối cung cầu giữa các miền, trong đó miền Bắc không có nguồn điện dự phòng…

Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An chia sẻ, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2024 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam là hết sức nặng nề trong cả 2 khía cạnh đảm bảo cung ứng điện và cân đối tài chính. Hiện nay, EVN chỉ chiếm 37% công suất đặt toàn hệ thống, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chiếm 8%, Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam chiếm 2%, còn lại là của các chủ đầu tư, thành phần kinh tế khác. Do vậy, EVN rất mong Bộ Công Thương, trực tiếp là Cục Điều tiết Điện lực bám sát kế hoạch cung ứng điện đã được Bộ trưởng phê duyệt để đôn đốc các chủ nhà máy giữ độ tin cậy tối đa trong vận hành hệ thống, đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện…

"Về phía EVN, xác định được những khó khăn, thách thức, EVN đã xây dựng kế hoạch cho năm 2024 với nỗ lực cao nhất để đảm bảo cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, với mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6-6,5%; đồng thời đảm bảo cân bằng tài chính để đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển của Tập đoàn được phát triển bền vững", Chủ tịch HĐTV EVN Đặng Hoàng An cho hay.

Tập đoàn sẽ đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng; trọng tâm trước mắt mà là đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch – Phố Nối; phối hợp chặt chẽ với các địa phương để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc. Trong công tác quản trị doanh nghiệp, EVN sẽ đi theo hướng quản trị quốc tế, đặt hiệu quả lên hàng đầu, minh bạch trong tất cả mọi hoạt động.

"EVN phải sánh vai được với các doanh nghiệp lớn của ngành Điện ở khu vực và tiến tới là trên thế giới về tất cả các chỉ tiêu "có thể đong đếm được". Để làm được điều đó, EVN và các đơn vị thành viên phải khắc phục triệt để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm; cần những người tâm huyết trong giai đoạn khó khăn hiện nay. Riêng năm 2024, hơn 97.000 cán bộ, công nhân viên toàn tập đoàn sẽ quyết tâm cao nhất, nỗ lực cao nhất để hoàn thành được nhiệm vụ được giao, đặt nền móng căn bản, bền vững để phát triển trong những năm tới"- Chủ tịch HĐTV EVN khẳng định quyết tâm.