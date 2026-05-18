Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2026

1. Số lượng cần tuyển: 46 người

- Vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường: 15 người.

- Vị trí Xử lý viên ô nhiễm môi trường: 14 người.

- Vị trí Văn thư: 1 người.

- Vị trí Quản trị công sở: 1 người.

- Vị trí Công nghệ thông tin: 1 người.

- Vị trí Quản lý dự án: 4 người.

- Vị trí Lưu trữ: 1 người.

- Vị trí Kế toán - Tài chính: 1 người.

- Vị trí Hành chính - Văn phòng: 4 người.

- Vị trí Tổng hợp: 4 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển đối với các vị trí xét tuyển xem chi tiết trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại địa chỉ: https://sonnmt.hochiminhcity.gov.vn/article?item=a534a2092004989435cbf26006c91d16

3. Thời gian nhận hồ sơ:

- Từ ngày 11-5-2026 đến ngày 10-6-2026.

- Trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy và Chủ nhật: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận Tổ chức (Văn phòng MBS)

- Địa chỉ: Lầu 2 Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố - Số 40 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP HCM.

- Điện thoại liên hệ: 0938.257.958 - Chị Nguyễn Lập Thúy An.

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành.