18/05/2026 15:55

Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố tuyển dụng viên chức Đợt 1 năm 2026

Trong đợt 1 năm 2026, Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố (MBS) tuyển 46 viên chức ở 10 vị trí việc làm

1. Số lượng cần tuyển: 46 người

    - Vị trí Điều tra viên tài nguyên môi trường: 15 người.

    - Vị trí Xử lý viên ô nhiễm môi trường: 14 người.

    - Vị trí Văn thư: 1 người.

    - Vị trí Quản trị công sở: 1 người.

    - Vị trí Công nghệ thông tin: 1 người.

    - Vị trí Quản lý dự án: 4 người.

    - Vị trí Lưu trữ: 1 người.

    - Vị trí Kế toán - Tài chính: 1 người.

    - Vị trí Hành chính - Văn phòng: 4 người.

    - Vị trí Tổng hợp: 4 người.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn, thành phần hồ sơ dự tuyển đối với các vị trí xét tuyển xem chi tiết trên trang web của Sở Nông nghiệp và Môi trường, tại địa chỉ: https://sonnmt.hochiminhcity.gov.vn/article?item=a534a2092004989435cbf26006c91d16

3. Thời gian nhận hồ sơ:

    - Từ ngày 11-5-2026 đến ngày 10-6-2026.

    - Trong giờ hành chính, trừ Thứ Bảy và Chủ nhật: Buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ; Buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

4. Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Bộ phận Tổ chức (Văn phòng MBS)

    - Địa chỉ: Lầu 2 Ban Quản lý các Khu liên hợp xử lý chất thải Thành phố - Số 40 Võ Thị Sáu, Phường Tân Định, TP HCM.

    - Điện thoại liên hệ: 0938.257.958 - Chị Nguyễn Lập Thúy An.

5. Lệ phí xét tuyển: Thực hiện theo quy định hiện hành.

từ khóa : tuyển dụng viên chức, mbs
PV Drilling triển khai chương trình đào tạo "Phát triển năng lực lãnh đạo"

Doanh nghiệp 15:56

Chương trình đào tạo với mục tiêu nâng cao năng lực lãnh đạo nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển của PV Drilling trong bối cảnh mới.

Nhà đầu tư Hà Nội mua liền 2 căn Đảo Ngọc mà không cần vào Đà Nẵng:"Tôi tin vào uy tín của Vingroup"

Dự án mới 15:56

Những ngày qua, Đảo Ngọc liên tục trở thành tâm điểm của thị trường với tốc độ giao dịch sôi động hiếm thấy.

Vinpearl ra mắt VinFun - dòng khách sạn thế hệ mới độc đáo, khác biệt

Thông tin nhanh 15:21

Công ty Cổ phần Vinpearl chính thức ra mắt dòng sản phẩm mới VinFun với hai thương hiệu: Raha by VinFun và Otika by VinFun.

Công ty Cổ phần Cấp nước Gia Định đẩy mạnh thanh toán tiền nước bằng QR Code

Sản xuất - Kinh doanh 15:20

Việc này đã mang lại nhiều kết quả tích cực, góp phần hiện đại hóa quy trình phục vụ, tạo thuận tiện cho khách hàng và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành.

Nutifood: Hành trình bền bỉ vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn

Nhịp sống 15:20

Nutifood GrowPLUS+ đồng hành cùng Ngày hội “Phú Mỹ Hưng hướng về trẻ em” lần 15 - sự kiện được nhiều gia đình tại TP HCM mong đợi nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi.

AI Assistant từ Bizfly (VCCorp) - Trợ lý ảo giúp doanh nghiệp tra cứu thông tin nội bộ trong 1 giây

Thị trường 13:30

Bizfly (VCCorp) phát triển giải pháp AI Assistant - trợ lý ảo có khả năng truy xuất kho tri thức nội bộ và trả lời chính xác câu hỏi của người dùng.

Công đoàn Yến sào Khánh Hòa nỗ lực chăm lo cho người lao động

Doanh nghiệp 20:45

Công đoàn Bộ phận Công ty CP NGK Yến sào Khánh Hòa, thuộc Công đoàn Cơ sở Công ty Yến sào Khánh Hòa tổ chức Bữa cơm Công đoàn 2026 cho đoàn viên, người lao động


