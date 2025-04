Bạn hàng và người nông dân góp phần tạo nên công thức thành công cho doanh nghiệp

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền - tri ân sự tín nhiệm của các cổ đông, bạn hàng và người nông dân dành cho thương hiệu Phân bón Đầu Trâu suốt nhiều năm qua.

Nhìn nhận và đánh giá lại hoạt động sản xuất, kinh doanh cũng như phát triển thị trường trong năm vừa qua, ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền - nhấn mạnh rằng nhờ vào sự tin tưởng của các cổ đông, của nhiều bạn hàng thân thiết và đặc biệt là người nông dân cả nước, công ty đã vượt qua những khó khăn và thách thức lớn, hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đạt ra ở Đại hội đồng cổ đông năm 2024.

Theo đó, sản lượng sản xuất đạt 731.352 tấn (đạt 129% so với kế hoạch), sản lượng tiêu thụ là 728.923 tấn (so với kế hoạch đạt 128%). Tổng doanh thu của Công ty là 9.489 tỷ đồng (đạt 133% so với kế hoạch), trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất là 530,563 tỷ đồng (so với kế hoạch đạt 253%) và lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng của Công ty Mẹ là 376,214 tỷ đồng (so với kế hoạch đạt 235%). Tình hình tài chính của công ty được kiểm soát tốt, các khoản công nợ được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh nợ xấu (bao gồm nợ phải thu và nợ phải trả); tổng hạn mức vốn vay và nợ phải thu của Bình Điền không vượt quá hạn mức cho phép theo quy định của pháp luật, việc thanh toán các khoản vay đều được thực hiện đúng thời gian theo quy định, đồng thời công ty cũng giảm tối đa hàng tồn kho, qua đó đã tiết giảm được chi phí lãi vay cho công ty…

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty CPPB Bình Điền diễn ra sáng ngày 29-4.

"Bình Điền luôn nỗ lực vì sự phát triển bền vững của nền nông nghiệp Việt Nam. Năm 2024, chúng tôi đã thực sự thành công trong kinh doanh. Nhưng để có được thành quả đó, bên cạnh quyết tâm của doanh nghiệp, còn nhờ vào sự thành công của các nhà phân phối, và đặc biệt là người nông dân đạt mức thu nhập cao ở mùa vụ của mình. Công thức thành công này luôn là đích ngắm và cũng là khát vọng của Bình Điền", ông Ngô Văn Đông bày tỏ.

Trên thực tế, Công ty CPPB Bình Điền đã thực hiện hiệu quả các chương trình marketing gắn với công tác tư vấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho bà con nông dân cả trong nước lẫn thị trường xuất khẩu. Trong đó, nổi bật là chương trình "Canh tác thông minh ứng phó với biến đổi khí hậu" đã được các cơ quan chuyên môn, nhà khoa học, bà con nông dân đánh giá cao hiệu quả do chương trình đem lại. Chương trình đã được Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn công nhận là "Tiến bộ khoa học kỹ thuật" thực sự.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền - trao đổi kinh nghiệm sử dụng phân bón cho cây cà phê với người nông dân khu vực Tây Nguyên.

Ông Ngô Văn Đông cũng khẳng định sự chung thủy của bạn hàng, kết hợp với uy tín của thương hiệu phân bón Đầu Trâu và việc được xã hội công nhận là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực phân bón NPK giúp thế hệ lãnh đạo Bình Điền hiện nay sáng tạo, đột phá trong điều hành, kế thừa và phát huy được nền tảng vững chắc mà các thế hệ đi trước đã tạo dựng.

Đi đôi với việc đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, Bình Điền luôn quan tâm đến việc nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Năm 2024, thu nhập bình quân của người lao động là 24,15 triệu đồng, đạt 183,4% so với kế hoạch. Các chế độ như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các chế độ khác của người lao động được công ty thực hiện đầy đủ theo quy định của pháp luật và thỏa ước lao động tập thể.

Năm 2025, những nhà điều hành của Công ty CPPB Bình Điền đặt chỉ tiêu sản lượng đạt 605.000 tấn, trong đó sản lượng tiêu thụ đạt 605.000 tấn (100%) để có mức tổng doanh thu hơn 7.000 tỷ đồng (trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 281 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế thực hiện riêng công ty mẹ đạt 195 tỷ đồng).

Các cổ đông bỏ phiếu bầu HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025, các cổ đông cũng đã bầu ra Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 với các thành viên: Ông Nguyễn Văn Thiệu (Chủ tịch HĐQT), ông Ngô Văn Đông (Tổng Giám đốc Công ty CPPB Bình Điền), ông Phan Văn Tâm, ông Nguyễn Bảo Vệ, ông Đỗ Quang Huy.

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới có nhiệm vụ nắm bắt chặt chẽ, theo sát diễn biến thị trường để đưa ra những định hướng phát triển, chính sách kinh doanh, thị trường, sản phẩm đúng đắn, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2025 và định hướng phát triển giai đoạn 2025-2030 mà Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Bên cạnh đó, HĐQT có trách nhiệm tổ chức hoạch định chiến lược phát triển thị trường, trong đó tập trung các giải pháp để giữ vững thị trường trọng điểm, phát triển thị trường nước ngoài; nghiên cứu các cơ chế để tiến hành phân khúc thị trường, phân khúc sản phẩm trong hệ thống Công ty Mẹ - Công ty Con sử dụng thương hiệu "Phân bón Đầu Trâu", tránh việc cạnh tranh lẫn nhau trên thị trường.

Tăng cường công tác phát triển khoa học công nghệ, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của bà con nông dân, phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của Chính phủ và phù hợp quy định của pháp luật về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính.

Các thành viên của HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 và Ban kiểm soát chính thức ra mắt.

Tiếp tục kiện toàn bộ máy quản lý; rà soát, hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định làm cơ sở cho công tác quản lý các mặt hoạt động của Công ty, đẩy mạnh công tác chuyển đổi số nhằm đáp ứng yêu cầu về quản trị doanh nghiệp trong tình hình mới; chú trọng công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển. Đồng thời, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách tiền lương để người lao động được trả lương tương xứng với công sức và trình độ; đảm bảo thu hút và giữ được người lao động có trình độ chuyên môn tay nghề cao.

Trong năm 2025, Công ty CPPB Bình Điền sẽ phấn đấu chia cổ tức cho các cổ đông đạt mức 20%.