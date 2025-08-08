Doanh nghiệp
08/08/2025 08:00

Ban Biên tập Báo Người Lao Động chúc mừng Kỷ niệm 32 năm thành lập Tập đoàn Vingroup

Nhân Kỷ niệm thành lập Tập đoàn Vingroup, Ban Biên tập Báo Người Lao Động trân trọng gửi lời chúc mừng đến Ban Lãnh đạo và toàn thể cán bộ, nhân viên Tập đoàn.

Tiền thân của Vingroup là Tập đoàn Technocom, thành lập năm 1993. Đầu những năm 2000, Technocom trở về Việt Nam, tập trung đầu tư vào lĩnh vực du lịch và bất động sản với hai thương hiệu chiến lược ban đầu là Vinpearl và Vincom. Đến tháng 1-2012, công ty CP Vincom và Công ty CP Vinpearl sáp nhập, chính thức hoạt động dưới mô hình Tập đoàn với tên gọi Tập đoàn Vingroup – Công ty CP.

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, Vingroup định hướng phát triển theo ba trọng tâm: Công nghệ - Công nghiệp, Thương mại Dịch vụ và Thiện nguyện xã hội; không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ đẳng cấp, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mọi người và nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt trên trường quốc tế.

