Xây cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) hơn 11.000 tỷ đồng nối TPHCM – Đồng Nai

Dự án cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2) có chiều dài tuyến khoảng 11,7 km với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 11.000 tỷ đồng, được đề xuất theo hai phương án PPP. Thời gian triển khai và hoàn thiện từ năm 2025-2028.

Ngày 22-10, UBND tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản chấp thuận Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP (CC1) là nhà đầu tư đề xuất dự án xây dựng cầu Long Hưng theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,7 km, được thiết kế theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, mặt cắt ngang gồm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Điểm đầu của dự án giao với Vành đai 3 TP HCM tại nút giao Gò Công (phường Long Phước, TP Thủ Đức cũ); điểm cuối giao với quốc lộ 51 (xã An Phước, tỉnh Đồng Nai). Trong đó, phần cầu Long Hưng dài 2,4 km, đường dẫn phía TP HCM dài 3,8 km và phía Đồng Nai dài 5,5 km.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, do dự án có hướng tuyến đi qua địa bàn TP HCM và tỉnh Đồng Nai, nhà đầu tư sẽ phối hợp với các sở, ngành và chính quyền địa phương hai bên để nghiên cứu hướng tuyến, cập nhật quy hoạch liên quan, xác định sơ bộ chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư, nhu cầu sử dụng đất cho số hộ dân bị ảnh hưởng.

Trước đó, theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Nai, hai địa phương đã thống nhất sự cần thiết của việc xây dựng cầu Long Hưng kết nối TP HCM và Đồng Nai. Sau khi thống nhất, UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện dự án. Hai Sở Xây dựng của hai địa phương đã xác định hướng tuyến và quy mô công trình.

UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, khi có thêm cầu Đồng Nai 2, xe lưu thông cùng với các tuyến vành đai 2, vành đai 3 TP HCM vào nhánh nối xa lộ Hà Nội, đường Hương lộ 2, quốc lộ 51 (Đồng Nai) tạo trục giao thông mới kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và sân bay Long Thành.

Dự án không chỉ giảm áp lực giao thông hiện hữu, mà còn là động lực phát triển kinh tế – xã hội cho toàn khu vực. Khi hoàn thành, công trình sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, hỗ trợ giao thương, thu hút đầu tư và hình thành một không gian phát triển liền mạch, bền vững giữa 2 trung tâm kinh tế lớn của vùng.

Hướng tuyến cầu Đồng Nai 2. Ảnh: Sở Xây dựng TPHCM

Đặc biệt, Cầu Đồng Nai 2 cũng được đánh giá là yếu tố then chốt kết nối các khu đô thị lớn dọc sông Đồng Nai như Aqua City, Long Hưng, Amata, khu đô thị golf Long Thành, đồng thời thúc đẩy phát triển trục không gian đô thị ven sông, góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội bền vững.

Vị trí kết nối của đô thị Aqua City và Cầu Đồng Nai 2

Đại đô thị Aqua City quy mô 1.000 ha nằm trên mặt tiền Hương lộ 2

Cùng ngày, UBND tỉnh Đồng Nai cũng chấp thuận cho CC1 là nhà đầu tư đề xuất dự án cầu Cát Lái theo phương thức PPP. Dự án có tổng chiều dài tuyến khoảng 11,6 km, trong đó cầu chính dài 4,7 km, tổng mức đầu tư sơ bộ hơn 18.800 tỷ đồng.

Các chuyên gia nhận định, trong bối cảnh vùng Đông Nam Bộ đang đẩy mạnh liên kết hạ tầng giao thông và phát triển không gian đô thị hai bờ sông Đồng Nai, nhu cầu kết nối giữa TP HCM và Đồng Nai ngày càng cấp thiết. Cùng với cầu Cát Lái, cầu Đồng Nai 2 được xem là hai công trình trọng điểm mở ra trục phát triển mới.