Sản xuất - Kinh doanh
16/09/2025 10:49

Aitu giành giải vàng đổi mới sản phẩm AI tại IFA 2025, định nghĩa lại tương lai của ngành may mặc

Với thế mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào việc đổi mới sản xuất hàng may mặc, Aitu đã nhận được Giải thưởng Vàng về đổi mới sản phẩm AI IFA năm 2025 tại Đức.

Giải thưởng IFA không chỉ ghi nhận thế mạnh của Aitu trong việc tích hợp trí tuệ nhân tạo với sản xuất thông minh trong ngành may mặc, robot hình người và các ứng dụng sản xuất thông minh trong công nghiệp khác, mà còn đánh dấu vị trí dẫn đầu của Aitu trong cuộc đua đổi mới trong việc kết hợp AI và các ngành công nghiệp sản xuất may mặc, thể hiện vai trò ngày càng quan trọng của công ty trên trường quốc tế.

Là thương hiệu AI cao cấp được phát triển bởi Jack Technology, công ty hàng đầu thế giới về may mặc thông minh, Aitu tập trung phát triển các công nghệ AI và ứng dụng chúng vào sản xuất hàng may mặc thông minh. Dựa trên thiết bị vận hành bằng AI, thương hiệu này đang theo đuổi nghiên cứu và phát triển robot hình người, mô-đun sản xuất tự động, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi của ngành sang sản xuất ít lao động.

Ông Steven Zhang, Chủ tịch Aitu cho biết: "Chúng tôi đã đạt được một cột mốc đột phá với ứng dụng ban đầu của công nghệ AI trong sản xuất công nghiệp B-end (hậu trường). Trong tương lai, chúng tôi sẽ duy trì AI làm nền tảng tăng cường tích hợp robot hình người với thiết bị may mặc thông minh và mở rộng quy mô sản xuất dựa trên AI điều khiển trên các dây chuyền sản xuất trên toàn thế giới".

Aitu sẽ tổ chức sự kiện ra mắt thương hiệu toàn cầu tại Shanghai Tower vào ngày 23 tháng 9 năm 2025. Với chủ đề "Al Reinvents Sewing Machine" (AI đổi mới máy may), sự kiện này sẽ giới thiệu các giải pháp sản xuất hàng may mặc dựa trên AI của Aitu, định hình lại bối cảnh của ngành sản xuất toàn cầu.

từ khóa : ứng dụng Trí tuệ nhân tạo, ngành công nghiệp, sản xuất công nghiệp, ngành may mặc, Aitu
