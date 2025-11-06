Giáo dục - Cộng đồng
06/11/2025 19:12

‘A.I thực chiến’ - Cuộc thi quốc gia về trí tuệ nhân tạo đầu tiên tại Việt Nam sắp lên sóng VTV

In bài viết

AI (trí tuệ nhân tạo) đang là định hướng chiến lược quốc gia nhằm tái định hình toàn bộ hệ sinh thái số, hướng đến một Việt Nam tự chủ công nghệ.

Dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, cuộc thi "A.I Thực chiến" do Trung tâm Dữ liệu quốc gia, Hiệp hội Dữ liệu quốc gia, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) phối hợp tổ chức được xem là sân chơi quy mô toàn quốc đầu tiên về AI trên sóng truyền hình quốc gia. Chương trình góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về chuyển đổi số, đưa Việt Nam trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và dữ liệu của khu vực, đồng thời thu hút và bồi dưỡng nhân tài AI Việt, tạo môi trường để các ý tưởng AI "make in Vietnam" được phát triển và ứng dụng vào thực tế.

Trường quay ‘A.I thực chiến’ vòng thi Chung khảo

Với 12 đội thi xuất sắc được tuyển lựa từ gần 400 hồ sơ đăng ký, trong đó có đến 9 quốc gia trên thế giới, "A.I thực chiến" hứa hẹn mang tới những màn tranh tài gay cấn, những sản phẩm AI có tính ứng dụng cao, giải quyết bài toán thực tiễn đời sống kinh tế xã hội.

Tập đầu tiên của "A.I thực chiến" sẽ chính thức phát sóng vào 20 giờ thứ 4 trên kênh VTV2 ngày 19-11-2025 và phát lại trên VTV3, VTV4.

Hội đồng Ban Giám khảo quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành trong và ngoài nước

Không chỉ là một cuộc thi mang tính học thuật, hội đồng Ban giám khảo quy tụ những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực AI, dữ liệu và chuyển đổi số - những người không chỉ am hiểu chuyên môn mà còn có nhiều năm kinh nghiệm triển khai các dự án công nghệ ở tầm quốc tế, đảm bảo tính học thuật, tính ứng dụng cao, đồng thời các sản phẩm dự thi được đánh giá toàn diện. Thông qua "A.I thực chiến", những ý tưởng "make in Vietnam" có cơ hội được ươm mầm, thương mại hóa và phát triển thành sản phẩm thực tế.

Đồng hành cùng các chuyên gia AI, còn có nhiều chuyên gia các chuyên ngành khác nhau như Marketing, Tài chính - Ngân hàng, Giáo dục, Giải trí… tham gia hội đồng Ban Giám khảo, nhằm đưa ra những ý kiến đánh giá, góp ý chuyên môn mang tính thực tiễn cho từng giải pháp dự thi qua các vòng.

Đại diện Ban Giám khảo chấm thi tại vòng thi Chung khảo

Theo thành viên Ban Giám khảo: "AI Thực chiến" là nền móng để hình thành một thế hệ nhân tài AI mới - lực lượng tiên phong trong chiến lược chuyển đổi số quốc gia, góp phần khẳng định năng lực sáng tạo và tự chủ công nghệ của người Việt. Tương lai không xa, Việt Nam sở hữu những sản phẩm AI "make in Vietnam", do người Việt Nam làm chủ và ứng dụng vào đời sống kinh tế xã hội để bắt kịp với xu hướng phát triển chung của thế giới.

Kiến tạo những giấc mơ lớn - Triệu phú USD trước tuổi 30

Với vai trò Nhà tài trợ độc quyền, đồng thời là đơn vị tổ chức, Techcombank đầu tư không chỉ nguồn lực, giải thưởng lớn mà còn cam kết tạo điều kiện tốt nhất để phát triển nguồn nhân lực AI Việt với nhiều cơ hội việc làm trong hệ sinh thái.

Giải thưởng Điều kỳ diệu với Học bổng du học quốc tế về AI lên tới 1 triệu USD cùng nhiều quyền lợi hấp dẫn và cơ hội quay trở về làm việc tại Techcombank và hệ sinh thái, cơ hội trở thành triệu phú USD trước tuổi 30, đã tạo nên sức hút mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ. Khác với những sân chơi A.I khác, "A.I Thực chiến" được định vị là bệ phóng nghề nghiệp cho các nhân tài AI Việt, phát triển các sản phẩm AI thành các dự án khả thi phục vụ đất nước, giải quyết nhiều vấn đề trọng yếu cho cộng đồng, người dân. Đây chính là cách cuộc thi "đảo chiều dòng chảy chất xám", khơi dậy khát vọng cống hiến, thu hút trí tuệ Việt toàn cầu góp sức dựng xây, hiện thực hóa khát vọng làm chủ công nghệ AI mang bản sắc Việt.

Với những chủ đề gắn với thực tế cấp bách cũng như những thách thức mà Việt Nam đang phải đối mặt, thông qua các vòng thi, năng lực của các đội đang dần được hé lộ. "Chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng vào một thế hệ nhân tài AI mới - nơi ý chí và tinh thần Việt đang từng bước vươn lên khẳng định mình, từng bước tự chủ trong kỷ nguyên số" - thành viên Ban Giám khảo tự tin nhận định.

Cùng đón xem tập đầu tiên lên sóng lúc 20 giờ ngày 19-11 trên kênh VTV2 - Đài Truyền hình Việt Nam, cùng chứng kiến hành trình tìm kiếm những nhân tài AI Việt Nam - những người đang góp phần định hình tương lai công nghệ của đất nước.

Minh Quân
từ khóa : trí tuệ nhân tạo
