Doanh nghiệp
30/05/2026 18:00

Agribank ưu đãi khách hàng cá nhân trong sản xuất nông nghiệp

In bài viết

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi “Cơ giới hóa - Nâng cao giá trị nông nghiệp” dành cho khách hàng cá nhân

Nhằm đồng hành cùng khách hàng cá nhân trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh ứng dụng máy móc, thiết bị hiện đại vào sản xuất, góp phần thúc đẩy cơ giới hóa, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị nông nghiệp, Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi "Cơ giới hóa – Nâng cao giá trị nông nghiệp" dành cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp. 

Agribank ưu đãi khách hàng cá nhân trong sản xuất nông nghiệp - Ảnh 1.

Quy mô chương trình: 2.000 tỉ đồng.

Thời gian áp dụng: Từ nay đến hết ngày 14-5-2027.

Đối tượng áp dụng: Khách hàng cá nhân vay vốn để mua máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp nhằm cơ giới hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp theo quy định của Chương trình.

Mục đích vay vốn: Mua máy móc, thiết bị mới 100% thuộc danh mục máy móc, thiết bị phục vụ cơ giới hóa, nâng cao giá trị nông nghiệp theo quy định của Agribank.

Loại cho vay: Cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.

Phương thức cho vay: Cho vay từng lần.

Mức cho vay: Lên tới 100% nhu cầu vốn.

Lãi suất ưu đãi: Chỉ từ 5,8%/năm

Ưu đãi phí dịch vụ: Khách hàng tham gia chương trình được tặng và miễn phí phát hành, phí thường niên năm đầu đối với thẻ tín dụng.

Thủ tục đơn giản – Giải ngân nhanh chóng: Agribank tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, đáp ứng kịp thời nhu cầu mua sắm máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp.

Điều kiện cho vay: Khách hàng vay vốn đáp ứng đầy đủ các điều kiện cho vay theo quy định hiện hành của Agribank và các điều kiện cụ thể của Chương trình.

Danh mục chủng loại máy, thiết bị, quý khách xem tại đây

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng Agribank: 1900558818/02432053205 hoặc điểm giao dịch Agribank gần nhất trên toàn quốc.


từ khóa : khách hàng cá nhân, Agribank, nông nghiệp
Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Agribank được vinh danh thành tựu tác động vì Việt Nam số 2026

Doanh nghiệp 18:37

Hai giải pháp công nghệ số của Agribank được biểu dương là 2 dịch vụ số xuất sắc đạt Thành tựu vì Việt Nam số 2026

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Vinpearl mở rộng hợp tác tại Philippines, tăng cường hiện diện tại Đông Nam Á

Doanh nghiệp 18:34

Vinpearl ký kết biên bản ghi nhớ với CAITO và Klook - đối tác có mạng lưới, tầm ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực lữ hành, du lịch số tại Philippines và khu vực.

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Nutifood tạo dấu ấn tại triển lãm quốc tế ngành sữa và kem 2026

Sản phẩm 18:34

Nutifood tham gia chuỗi triển lãm quốc tế ngành sữa, kem, trà sữa và thức uống hiện đại diễn ra tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc tế I.C.E Hà Nội.

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Techcombank tái định nghĩa ngân hàng bằng AI: từ công nghệ đến lợi thế cạnh tranh dài hạn

Ngân hàng 18:32

Trong kỷ nguyên AI, khoảng cách công nghệ giữa các quốc gia, các doanh nghiệp đang dần thu hẹp.

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Sau 10 năm kinh doanh, Vietlott trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Sản xuất - Kinh doanh 18:32

Sau 10 năm “chào sân”, Vietlott ghi nhận tổng doanh thu gần 58.000 tỉ đồng, đóng góp ngân sách gần 16.000 tỉ đồng và trả thưởng gần 31.000 tỉ đồng

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Cuộc thi “Thử thách Sáng tạo xanh”: Bệ phóng cho thế hệ nhà sáng tạo nội dung vì môi trường

Giáo dục - Cộng đồng 18:31

Cuộc thi sản xuất video “Thử thách Sáng tạo xanh” nhằm khuyến khích giới trẻ dùng ngôn ngữ hình ảnh để lan tỏa lối sống xanh và bảo vệ môi trường

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

Agribank ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân

Tài chính 16:49

Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi tín dụng xanh đối với khách hàng cá nhân với quy mô 3.000 tỉ đồng


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn