Từ dòng vốn chủ lực cho "Tam nông" đến những chuẩn mực phục vụ, chính trực và đổi mới trong từng điểm chạm khách hàng, văn hóa phụng sự đã trở thành nền tảng tạo nên bản sắc và sức mạnh nội sinh của Agribank. Loạt bài "Agribank - Từ dòng tín dụng chủ lực đến chiến lược ‘Phụng sự từ trái tim’" khắc họa hành trình Agribank bền bỉ đưa giá trị văn hóa vào hoạt động kinh doanh, phục vụ cộng đồng và phát triển bền vững cùng đất nước.

Giữa chuyển động mạnh mẽ của chuyển đổi số và những chuẩn mực mới về tài chính xanh, Agribank vẫn kiên định với văn hóa phụng sự. Mỗi đồng vốn đến với nông nghiệp, nông dân, nông thôn vừa là nguồn lực tài chính, vừa khẳng định trách nhiệm dài lâu của Agribank trong việc đặt người dân ở vị trí trung tâm trên hành trình phát triển của một định chế tài chính quốc gia.

Cội rễ văn hóa từ "Tam nông"

Trong sơ đồ phát triển của ngành ngân hàng Việt Nam, Agribank nắm giữ một đặc quyền nhưng cũng là trọng trách nặng nề: Duy trì vị thế chủ lực trên thị trường tài chính nông nghiệp, nông thôn. Đối với các ngân hàng thương mại cổ phần, phân khúc nông nghiệp quy mô nhỏ thường đi kèm rủi ro thiên tai cao và chi phí vận hành lớn. Nhưng tại Agribank, phân khúc này chính là cội rễ tạo nên bản sắc. Văn hóa phụng sự tại đây được bồi đắp từ những chuyến thăm đồng cùng nông dân của cán bộ tín dụng, từ sự thấu hiểu chu kỳ sinh trưởng của cây lúa, con tôm sông nước tự nhiên vùng đồng bằng sông Cửu Long cho đến mùa hoa cà phê trên vùng đất Tây Nguyên đại ngàn.

Cán bộ Agribank tư vấn sản phẩm, dịch vụ ngân hàng tới khách hàng, góp phần lan tỏa hình ảnh ngân hàng phục vụ, gần dân, sát nhu cầu thực tiễn

Sự thấu hiểu sâu sắc này tạo nên một triết lý thấu cảm trong thiết kế sản phẩm tài chính. Thay vì áp dụng những bộ tiêu chí cứng nhắc của khu vực đô thị, Agribank linh hoạt điều chỉnh chu kỳ trả nợ phù hợp với mùa vụ thu hoạch, chia sẻ rủi ro khi thiên tai bại sản. Người cán bộ tín dụng không chỉ thẩm định tài sản, họ thẩm định cả tư cách, khát vọng và công sức của người lao động. Chính mối liên kết mang tính nhân văn này đã giúp Agribank thiết lập một mạng lưới khách hàng trung thành, biến dòng vốn vay thành sợi dây gắn kết bền chặt giữa ngân hàng và dòng chảy huyết mạch của nền kinh tế nông nghiệp quốc gia.

Bước sang năm 2026, bối cảnh kinh tế toàn cầu đòi hỏi sự chuyển dịch mạnh mẽ sang thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Áp lực này đòi hỏi dòng vốn của Agribank không chỉ "đủ" mà phải "sạch" và "nhanh". Sứ mệnh vì dân sinh được nâng tầm khi văn hóa phục vụ hòa quyện với trách nhiệm kinh tế, biến dòng vốn thuần túy thành nguồn lực tái cấu trúc nền nông nghiệp theo hướng bền vững.

Từ dòng chảy tín dụng đến hành trình lan tỏa giá trị cộng đồng

Thực tế chứng minh, văn hóa phụng sự của Agribank có sức lan tỏa tự nhiên khi được đặt trong mối quan hệ gắn bó giữa quyền lợi của ngân hàng với sự thịnh vượng của khách hàng. Với tỷ trọng cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn đạt khoảng 65% tổng dư nợ, Agribank tiếp tục giữ vai trò chủ lực trong dẫn vốn về khu vực "Tam nông", đưa nguồn lực tài chính đến gần hơn với hộ sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp và người dân nông thôn. Riêng tại Đồng bằng sông Cửu Long, dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm tới 82% tổng dư nợ, cho thấy dòng vốn Agribank không chỉ hiện diện ở quy mô lớn mà còn bám sâu vào các vùng sản xuất trọng điểm của đất nước.

Tổ vay vốn, hình thức tín dụng được Agribank triển khai vừa mang tính nhân văn vừa mang tính hiệu quả

Khi người nông dân được tiếp cận nguồn vốn chính thống với lãi suất hợp lý, thủ tục thuận tiện và phương thức phục vụ gần dân, tín dụng đen từng bước bị thu hẹp không gian tồn tại. Thông qua hơn 68.000 tổ vay vốn với gần 1,5 triệu thành viên, cùng mô hình điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng tại 62 tỉnh, thành phố, Agribank đã mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân vùng sâu, vùng xa. Chương trình cho vay tiêu dùng phục vụ nhu cầu hợp pháp, cấp thiết của người dân từng đạt doanh số trên 8.700 tỷ đồng, hỗ trợ 211.000 hộ gia đình, cá nhân, góp phần bổ sung nguồn lực kịp thời cho đời sống và sinh kế nông thôn.

Dòng vốn Agribank được dẫn dắt vào các mô hình phát triển bền vững

Từ nền tảng tín dụng chính thống ấy, dòng vốn Agribank tiếp tục được dẫn dắt vào các mô hình phát triển bền vững. Trong Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, phát thải thấp vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Agribank là ngân hàng được lựa chọn thí điểm cho vay giai đoạn 1, với quy mô triển khai tối thiểu 30.000 tỷ đồng; đồng thời áp dụng chính sách giảm lãi suất tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường đối với khách hàng tham gia chương trình. Điều này chứng minh cho sự chuyển dịch của dòng vốn "Tam nông", từ hỗ trợ sản xuất sang thúc đẩy nông nghiệp xanh, giảm phát thải và nâng cao giá trị chuỗi sản xuất.

Không dừng lại ở hoạt động tín dụng, văn hóa phụng sự của Agribank còn được nối dài bằng trách nhiệm cộng đồng. Từ những khoản vay phục vụ mùa vụ đến các chương trình an sinh xã hội, xây nhà Đại đoàn kết, trao học bổng, hỗ trợ y tế, khắc phục thiên tai, Agribank đã đưa văn hóa doanh nghiệp thấm sâu vào thực tiễn. Đó là hành trình biến dòng vốn vì dân sinh thành điểm tựa phát triển, nơi trách nhiệm của một định chế tài chính quốc gia được hiện hữu trên từng vùng quê, từng mô hình sản xuất và từng mái ấm của người dân.