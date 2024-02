Agribank tích cực phát huy trách nhiệm xã hội với cộng đồng

Ông Phạm Đức Ấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank trao hỗ trợ cho người nghèo huyện Mỹ Đức (Hà Nội) số tiền 1 tỉ đồng.

Thông qua nhiều hoạt động thiết thực, Agribank luôn chú trọng tăng cường giáo dục tinh thần "Tương thân tương ái" đến cán bộ, nhân viên trong toàn hệ thống, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", nỗ lực "Không để ai bị bỏ lại phía sau". Hàng năm, Agribank đều dành 300 - 400 tỉ đồng, riêng năm 2022 đã tài trợ hơn 600 tỉ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội.

Trong 11 tháng đầu năm 2023, từ lợi nhuận kinh doanh, Agribank đã dành hơn 500 tỉ đồng kinh phí cho các chương trình an sinh, tập trung vào các lĩnh vực giáo dục, y tế; xây dựng nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết; xóa đói giảm nghèo; đền ơn đáp nghĩa; khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, riêng kinh phí đầu tư cho giáo dục hơn 140 tỉ đồng; đầu tư xây dựng công trình và mua sắm thiết bị y tế 106 tỉ đồng; kinh phí dành để xây dựng nhà ở cho người nghèo là 142 tỉ đồng; hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai hơn 37 tỉ đồng; kinh phí dành cho các hoạt động xã hội khác là 72,6 tỉ đồng...

Ươm mầm tương lai

Chỉ riêng trong năm 2023, nhiều công trình trường học từ cấp mầm non đến trung học phổ thông đã được Agribank hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục để tạo điều kiện tốt hơn cho công tác dạy và học. Tháng 9 vừa qua, Agribank trao tài trợ 4 tỉ đồng cho tỉnh Yên Bái để xây dựng công trình an sinh xã hội cho Trường Mầm non Hoa Huệ (huyện Mù Cang Chải) và Trường Phổ thông Dân tộc (PTDT) nội trú THCS huyện Văn Chấn, mỗi công trình 2 tỉ đồng. Các công trình an sinh xã hội được Agribank đầu tư kinh phí lớn nhất trong lĩnh vực giáo dục có thể kể đến như: Công trình Trường Mầm non xã Thành Tâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa) được Agribank tài trợ 7 tỉ đồng để xây dựng; Công trình Trường Tiểu học Tân Bình 1 (huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) có tổng kinh phí đầu tư 5 tỉ đồng, Agribank tài trợ 100% vốn; Công trình Trường Mầm non Thạch Lạc (huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh) trị giá 5 tỉ đồng...

Agribank tài trợ 7 tỉ đồng xây dựng Trường Mầm non xã Thành Tâm (huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Một điểm nhấn trong hoạt động đầu tư cho giáo dục, ươm mầm cho tương lai của Agribank là chương trình "Thêm con chữ, bớt đói nghèo". Được triển khai từ năm 2020, sau gần 3 năm, Agribank đã trao tặng tủ sách, thiết bị học tập (máy tính, máy chiếu, tivi màn hình lớn, bàn ghế, hệ thống âm thanh, phần mềm) tại 61 địa phương trong cả nước, với tổng kinh phí hơn 13 tỉ đồng. Agribank mong muốn tạo điều kiện cho các em học sinh tiếp nhận tri thức, tự đọc, tự học, phát triển tâm hồn, kỹ năng và tư duy, tiếp nhận phương thức học tập hiện đại; hỗ trợ các trường học cải thiện cơ sở vật chất dạy và học, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học; góp phần xây dựng và phát triển phong trào đọc sách trong trường học, duy trì và phát triển văn hóa đọc, giúp các em học sinh vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Mới đây, Agribank Chi nhánh Nam Thanh Hóa cùng ABIC Thanh Hóa trao tặng Trường PTDT nội trú THCS Thường Xuân một phòng thư viện gồm các trang thiết bị như máy tính, bàn ghế đọc sách, các tủ sách và thiết bị học tập với tổng trị giá 200 triệu đồng; Agribank Chi nhánh tỉnh Đắk Lắk trao kinh phí trị giá 300 triệu đồng tài trợ xây dựng thư viện Trường THCS Hoàng Văn Thụ (xã Ea kiết, huyện Cư M’gar); Agribank Chi nhánh tỉnh Nghệ An phối hợp với Ngân hàng Nhà nước tỉnh Nghệ An trao tặng 102 bộ bàn ghế học sinh cho Trường THCS Văn Sơn (xã Văn Lợi, huyện Quỳ Hợp)…

Chương trình “Thêm con chữ, bớt đói nghèo” của Agribank đã và đang mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần hỗ trợ các thầy, cô giáo và học sinh có thêm điều kiện giảng dạy, học tập.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Thấm nhuần ý nghĩa của sự sẻ chia, phát huy tinh thần "Tương thân tương ái", "Lá lành đùm lá rách", cán bộ, người lao động Agribank trên toàn hệ thống còn tích cực đóng góp nhiều ngày lương ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Ngày vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam... lan tỏa những giá trị nhân văn của dân tộc.

Trong năm 2023, ngoài nguồn kinh phí an sinh trích từ lợi nhuận kinh doanh, từ sự đóng góp của cán bộ, người lao động, Công đoàn Agribank cũng dành gần 20 tỉ đồng cho các chương trình xã hội từ thiện thông qua đồng hành với các chi nhánh tổ chức các cuộc thăm hỏi, tặng quà người khuyết tật, nạn nhân da cam, trẻ mồ côi, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo; tri ân các cán bộ thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với Cách mạng; hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà tình thương, cầu đường dân sinh, mua sắm thiết bị cho trường học, trạm y tế; tặng quà cho học sinh nghèo hiếu học và người nghèo ở các địa phương.

Phong trào phụng dưỡng các Mẹ Việt Nam anh hùng của đoàn viên, thanh niên Agribank cùng các hoạt động thăm hỏi thường xuyên, tặng quà thương bệnh binh, người có công với Cách mạng, chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, được các cấp, các ngành, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao trong nhiều năm qua.

Đặc biệt, trước mỗi dịp Tết đến Xuân về, những món quà nhỏ được Agribank trao tận tay các hộ gia đình nghèo góp phần giúp họ vơi bớt những khó khăn trong cuộc sống, đón Tết vui tươi, đầm ấm. Trong tháng 10-2023, Agribank dành tổng kinh phí 5 tỉ đồng ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" TP Hà Nội và TP HCM. Đến tháng 12, Agribank tiếp tục trao tặng 1,2 tỉ đồng cho các hộ nghèo, hộ khó khăn tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội).

Ông Phạm Đức Tuấn - Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công đoàn Agribank trao biểu trưng ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội TP Hà Nội số tiền 2 tỉ đồng.

Mong muốn "Không ai bị bỏ lại phía sau", Agribank luôn ưu tiên dành kinh phí lớn cho hoạt động xây dựng nhà tình nghĩa, sát cánh cùng các địa phương chăm lo cho người có công, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo khó khăn về nhà ở. Tháng 9-2023, Agribank đóng góp hỗ trợ 5 tỉ đồng để xây dựng 100 căn nhà (mỗi căn 50 triệu đồng) tại lễ phát động triển khai xây dựng 1.400 căn nhà đại đoàn kết của tỉnh Hậu Giang.

Có thể thấy, khắp nơi trên dải đất hình chữ S, những mái ấm tình thương, nhà đại đoàn kết gắn với hình ảnh "Nhà tài trợ" Agribank đã và đang tiếp tục được hình thành ngày càng nhiều. Mỗi công trình được hoàn thành đều chứa chan tình cảm và sự sẻ chia, làm ấm lòng cả người trao đi lẫn người đón nhận.

Không chỉ ghi dấu ấn trong hàng nghìn căn nhà, hàng trăm công trình trường học, trạm y tế, đường giao thông nông thôn, Agribank còn chú trọng đầu tư, tài trợ kinh phí mua sắm phương tiện, trang thiết bị cho các cơ sở y tế, tặng hàng triệu sổ Bảo hiểm y tế cho người nghèo, góp phần phục vụ tốt hơn công tác chăm sóc sức khỏe, mang lại cho người dân cuộc sống ngày càng an toàn, hạnh phúc hơn.

Trong năm 2023, nhiều địa phương đã tiếp nhận những chiếc xe cứu thương được các chi nhánh Agribank tài trợ như: Quảng Ninh (2 xe), Bến Tre (2 xe), Long An (2 xe)... Cuối tháng 9 vừa qua, chính quyền và nhân dân xã Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông) vui mừng đón nhận công trình Trạm Y tế xã Đắk N’Drung trị giá 5 tỉ đồng, toàn bộ kinh phí do Agribank tài trợ. Đây là những món quà chứa đựng tình cảm chân thành của toàn thể cán bộ, người lao động Agribank, là hành động thiết thực góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa y tế của Đảng và Nhà nước.

Agribank tài trợ 5 tỉ đồng xây dựng công trình an sinh xã hội Trạm Y tế Đắk N’Drung (huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông).

Trong hành trình dựng xây và phát triển, Agribank luôn chú trọng thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp lớn đối với cộng đồng. Tinh thần "Tương thân tương ái", "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" đã trở thành truyền thống, nét đẹp văn hóa nghĩa tình được các thế hệ cán bộ, người lao động Agribank trân trọng gìn giữ và tích cực phát huy. Mỗi chương trình an sinh xã hội của Agribank chính là sự kết nối từ trái tim đến trái tim của mỗi cán bộ, nhân viên Agribank, lan tỏa những giá trị nhân ái và xây dựng hình ảnh một ngân hàng "Vì cộng đồng".