Giảm vi phạm nồng độ cồn so với dịp Tết cùng kỳ, tinh thần “Uống có trách nhiệm” nâng cao rõ rệt

Những món quà nhỏ như lời chúc đội ngũ CBCS gửi đến người dân. Ảnh: Heineken 0.0

Nâng cao nhận thức và tạo thói quen tích cực trong cộng đồng

Theo Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM - PC08, Tết Nguyên đán luôn là giai đoạn cao điểm của giao thông đường bộ, thường xuyên ghi nhận sự gia tăng của tình trạng tham gia giao thông sau khi sử dụng rượu, bia. Tuy nhiên, trong dịp Tết Ất Tỵ 2025, tình trạng vi phạm liên quan đến nồng độ cồn đã giảm so với những năm trước, cho thấy những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành vi của người dân.

Trong thời gian từ ngày 25/1/2025 đến ngày 2/2/2025, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 13 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm thiệt mạng 4 người, bị thương 8 người, so với cùng kỳ giảm 10 vụ tai nạn giao thông (-43%); giảm 7 người thiệt mạng (-64%) và04 người bị thương.

Ngoài ra lực lượng CSGT ghi nhận, có 2.381 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị phát hiện, xử lý, chiếm hơn 50% tổng số vi phạm về trật tự, an toàn giao thông. Tuy số vi phạm nồng độ cồn còn cao so với tỷ lệ các hành vi vi phạm khác, song so với cùng thời gian Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, con số này đã giảm hơn trước đó 2.489 trường hợp (-4%).

CSGT TP.HCM cùng hỗ trợ người dân tại các cửa ngõ thành phố. Ảnh: Heineken 0.0

Thực tế, những chuyển biến tích cực này không chỉ đến từ sự vào cuộc của các cơ quan chức năng mà còn nhờ ý thức tự giác của người dân. Đặc biệt, việc người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn những sản phẩm phù hợp khi phải lái xe sau đó, điển hình thức uống đại mạch không cồn Heineken 0.0, là một minh chứng rõ nét cho sự thay đổi tích cực này.

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, trước thềm Tết Nguyên đán, HEINEKEN Việt Nam cùng nhãn hãng đã đẩy mạnh hợp tác cùng Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công An TP HCM - PC08 nhằm đẩy mạnh xu hướng này với mô hình "Điểm tiếp sức nhân dân – Lái có trách nhiệm, về nhà an toàn", bắt đầu từ chiều ngày 25 tháng Chạp ÂL.

HEINEKEN Việt Nam và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP.HCM phối hợp triển khai "Điểm tiếp sức nhân dân". Ảnh: Heineken 0.0

Tại chương trình, đã có hơn 100 lượt đoàn viên, thanh niên, cán bộ chiến sĩ, cùng các đơn vị đồng hành, trong đó có sự giúp sức của thương hiệu Heineken 0.0 với các tặng phẩm hết sức ý nghĩa như bánh, thức uống đại mạch Heineken 0.0 với 0.0% độ cồn, nón bảo hiểm, khăn lạnh… cùng khẩu hiệu hành động "Lái có trách nhiệm - Về nhà an toàn" - một nghĩa cử cao đẹp nhằm hướng người dân đến lối sống lành mạnh và tinh thần trách nhiệm khi tham gia giao thông.

Nón bảo hiểm CSGT và đơn vị Heineken 0.0 chuẩn bị để được thay mới cho người dâ". Ảnh: Heineken 0.0

Anh Nguyễn Việt Phong, 54 tuổi, sinh sống tại TP Cà Mau, chia sẻ: "Làm việc xa nhà, mỗi dịp Tết tôi đều tranh thủ đưa đón gia đình đi chúc Tết, sum họp người thân ở Cà Mau. Khi được kiểm tra tại "Điểm tiếp sức nhân dân", tôi mới biết chiếc mũ bảo hiểm mình vẫn dùng bấy lâu nay thực ra không đạt chuẩn, không đảm bảo an toàn. May mắn là tôi đã được tặng một chiếc mũ bảo hiểm mới, chất lượng cao. Một món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa, giúp tôi và gia đình cảm thấy ấm áp vì được hỗ trợ kịp thời."

Người dân được thay mới nón bảo hiểm. Ảnh: Heineken 0.0

Nhờ những sáng kiến như điểm tiếp sức nhân dân, các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông và sự hướng dẫn tận tình từ lực lượng CSGT, tinh thần "Lái xe có trách nhiệm" đã dần trở nên gắn liền với đời sống, văn hóa của cộng đồng.

Tiếp tục đẩy mạnh văn hóa uống có trách nhiệm cùng hành trình 0 độ - 0 lo

2024 đánh dấu hành trình "không nghỉ" của HEINEKEN Việt Nam và Heineken 0.0 với nhiều hoạt động sáng tạo nhằm lan tỏa văn hóa "Uống có trách nhiệm" một cách thiết thực. Chương trình "Điểm tiếp sức nhân dân" với thông điệp "LÁI CÓ TRÁCH NHIỆM - VỀ NHÀ AN TOÀN" là bước tiến nổi bật trong hành trình hợp tác giữa doanh nghiệp và Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM - PC08. Trước đó, hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ vào ngày 9-11, đánh dấu cam kết hợp tác trong các hoạt động tuyên truyền về an toàn giao thông.

HEINEKEN Việt Nam ký biên bản ghi nhớ cùng Đoàn Phòng CSGT TPHCM thúc đẩy văn hóa Uống có trách nhiệm. Ảnh: Heineken 0.0

Cũng trong dịp Tết vừa qua, Heineken 0.0 tiếp tục đồng hành cùng những bác tài và hành khách trên những chuyến xe an toàn thông qua các điểm "Trạm 0 Độ 0 Lo". Chương trình được triển khai tại các trạm dừng nghỉ Cao tốc Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây (tỉnh Đồng Nai) và Cao tốc Trung Lương (tỉnh Long An) xuyên suốt 9 ngày nghỉ Tết. Toàn bộ hoạt động tại "Trạm 0 Độ 0 Lo" là miễn phí và dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

"Trạm 0 Độ 0 Lo" được thiết kế với nguồn cảm hứng từ chiếc xe đua F1 trứ danh gắn liền với sự thượng hạng, an toàn và sảng khoái của Heineken 0.0. Ảnh: Heineken 0.0

Là sản phẩm không cồn với chứng nhận chất lượng quốc tế, Heineken 0.0 được nhiều vận động viên và người nổi tiếng tin dùng, trong đó có Max Verstappen - nhà vô địch đường đua F1, đại sứ chính thức của nhãn hàng.

Người dân hào hứng check-in trước "Trạm 0 Độ 0 Lo". Ảnh: Heineken 0.0

Anh Đoàn Văn Tiến, 56 tuổi, một tài xế kiêm trụ cột gia đình, chia sẻ về trải nghiệm của mình: "Khi chọn một sản phẩm, tôi luôn nhìn từ hai phía. Heineken 0.0 đáp ứng được nhu cầu thưởng thức của tôi, và đảm bảo an toàn cho những người cùng tôi di chuyển. Từ giờ gia đình tôi đã có thêm một lựa chọn phù hợp để thưởng thức và an tâm lái xe vào mỗi mùa Tết."

Người dân được kiểm tra nồng độ cồn trước và sau khi trải nghiệm sản phẩm Heineken 0.0, kết quả hết sức thuyết phục: 0.0% độ cồn. Ảnh: Heineken 0.0

Những quy định mới đối với người điều khiển phương tiện giao thông, cùng với sự quan tâm của cơ quan ban ngành và những nỗ lực đồng hành từ nhiều doanh nghiệp đã từng bước đưa văn hóa "Uống có trách nhiệm" trở thành một thói quen trong cộng đồng. Đặc biệt, sự phối hợp giữa Đoàn Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an TP HCM - PC08 và HEINEKEN Việt Nam cùng Heineken 0.0 đã góp phần nâng cao nhận thức về an toàn giao thông và trách nhiệm khi tham gia giao thông. Đây là tiền đề đầy ý nghĩa nhằm tạo nên những tác động tích cực, lâu dài, xây dựng môi trường giao thông an toàn hơn, văn minh hơn cho Việt Nam trong kỷ nguyên mới.