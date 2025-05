Agribank Plus - Phiên bản cập nhật mới nhất của Agribank E-Mobile Banking

In bài viết

Ngày 25-5-2024, Agribank chính thức "trình làng" phiên bản cập nhật mới nhất của Agribank E-Mobile Banking mang tên Agribank Plus với những đột phá về cả giao diện và hệ sinh thái thanh toán tiện ích.

Cập nhật phiên bản hoàn toàn mới

Phiên bản Agribank Plus được thiết kế và xây dựng theo 4 tiêu chí "PLUS", bao gồm P trong Prime - Xuất sắc, L từ Leading - Dẫn đầu, U viết tắt của United - Gắn kết và S trong Smart - Thông minh, Hiện đại.

Phiên bản mới này không chỉ đột phá về giao diện, công nghệ mà còn mở rộng hệ sinh thái tiện ích, mang đến khách hàng trải nghiệm liền mạch, tiện lợi từ máy tính (PC/laptop) đến các thiết bị di động (điện thoại, máy tính bảng).

Điểm đặc biệt mà Agribank Plus mang đến là sự đồng nhất tên đăng nhập và mật khẩu. Thay vì khách hàng phải ghi nhớ nhiều tên đăng nhập, mật khẩu riêng như trước, nay chỉ cần 01 tên đăng nhập và 01 mật khẩu, người dùng có thể sử dụng Agribank Plus trên nhiều nền tảng khác nhau. Tên đăng nhập Agribank Plus cũng chính là số điện thoại khách hàng đăng ký với ngân hàng.

Đột phá giao diện – Nâng tầm trải nghiệm

Bên cạnh việc nâng cấp ứng dụng Agribank E-Mobile Banking thành Agribank Plus, Agribank cũng bổ sung giao diện website cho Agribank Plus. Theo đó, toàn bộ giao diện của Agribank Plus trên trình duyệt web cũng như trên ứng dụng di động được "làm mới" theo phong cách đơn giản, trẻ trung, thân thiện; hướng tới mục tiêu nâng tầm trải nghiệm của người dùng ở mọi lứa tuổi, mọi vùng miền.

Giao diện của Agribank Plus nổi bật với tông Đỏ Bordeaux

Thiết kế giao diện của Agribank Plus nổi bật với tông Đỏ Bordeaux – gam màu chủ đạo của thương hiệu Agribank.

Ngoài ra, bố cục giao diện Agribank Plus cũng có nhiều đột phá lớn nhằm gia tăng trải nghiệm mới khi khách hàng thanh toán mua sắm.

● Ưu tiên hiển thị thông tin chức năng, Biểu tượng và tên tính năng giản lược chi tiết, đan xen màu sắc nhằm mang tới cảm giác mới, độc đáo hơn.

● Tính năng QR Pay và Chuyển tiền được đặt vào vị trí nổi bật, thuận lợi cho khách hàng hay sử dụng.

● Các trường nhập thông tin lớn hơn, rộng hơn, tối giản giúp người dùng nắm bắt nội dung và thao tác tiện lợi hơn.

● Vùng hỗ trợ được tách riêng để thuận tiện khi người dùng tìm kiếm và duyệt thông tin.

Hàng loạt tiện ích mới trên Agribank Plus

Bên cạnh các tính năng thanh toán, mua sắm hiện có như Mua sắm VnShop, VNPAY Taxi, Đặt vé xem phim, Đặt vé tàu – xe, Đặt vé máy bay…, phiên bản Agribank Plus ra mắt thêm nhiều tính năng, dịch vụ mới nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu của người dùng mọi lứa tuổi trên toàn quốc:

● Chuyển tiền đến nhiều người: Một lần chuyển, nhiều người nhận

● Đặt lịch chuyển tiền: Tính năng cài đặt chế độ tự động chuyển tiền cho khách hàng theo tần suất mong muốn của khách hàng (một lần, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm…)

● Tiền gửi tích lũy: Tính năng cho phép khách hàng gửi tiền tích lũy chủ động hoặc tự động trích tiền vào tài khoản tích lũy theo định kỳ.

● Auto bill: Tính năng tự động thanh toán nợ cước hàng tháng

● Giao dịch gần đây: Tính năng Lưu giao dịch gần đây

● Đặt vé tàu thủy: Lựa chọn hãng tàu, thời gian, vị trí ghế và đặt vé trực tuyến

● Đặt khám y tế: Lựa chọn bệnh viện, bác sỹ theo nhu cầu và đặt lịch trực tuyến

● Chúc mừng sinh nhật: Tin nhắn chúc mừng sinh nhật khách hàng

● Gửi tiền mừng cho nhiều người: Gửi tiền mừng/lì xì cho nhiều người trong 1 giao dịch

Để trải nghiệm phiên bản cập nhật này, với các khách hàng đã cài đặt chế độ tự động cập nhật phiên bản mới nhất, hệ thống sẽ hỗ trợ khách hàng nâng cấp phiên bản mới Agribank Plus. Những trường hợp không bật chế độ tự động cập nhật, người dùng sẽ được nhận thông báo nâng cấp ứng dụng từ hệ thống trong thời gian sớm nhất.

Để được tư vấn thông tin chi tiết, quý khách vui lòng liên hệ Tổng đài chăm sóc, hỗ trợ khách hàng: 1900558818/02432053205 hoặc tại 2.300 điểm giao dịch của Agribank trên toàn quốc.