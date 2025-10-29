Doanh nghiệp
29/10/2025 17:59

AEON hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi bão Matmo và Bualoi hơn 4,6 tỉ đồng

In bài viết

Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên hỗ trợ người dân tái thiết và ổn định cuộc sống sau những ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi

Chiều 29-10-2025, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM, đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam đã trao khoản đóng góp hơn 4,6 tỉ đồng, từ Quỹ AEON 1%, các Công ty Thành viên thuộc Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên, nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi hai cơn bão Matmo và Bualoi, trong đó bao gồm phần hàng hóa trị giá 2 tỉ đồng, góp phần giúp người dân tái thiết và ổn định cuộc sống.

Hàng ngàn sản phẩm phục vụ đời sống hàng ngày như chăn, ga, gối, khăn mặt,… với tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng sẽ được AEON Việt Nam gửi đến Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP HCM để trao tặng đến người dân vùng bị thiệt hại.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP HCM tiếp nhận khoản đóng góp hơn 4,6 tỉ đồng từ Quỹ AEON 1%, các Công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên

Theo đó, chiều 29-10-2025, tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM, đại diện Tập đoàn AEON đã trao tặng nguồn lực hỗ trợ người dân các tỉnh miền Bắc vượt qua khó khăn do bão Bualoi và Matmo gây ra, góp phần khắc phục hậu quả thiên tai và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.

Khoản hỗ trợ từ AEON bao gồm phần đóng góp từ Quỹ AEON 1% với tổng trị giá 50.000 USD (tương đương 1.305.600.000 đồng), các công ty thành viên trong Tập đoàn AEON tại Việt Nam cùng đội ngũ nhân viên chung tay ủng hộ thông qua công đoàn tại từng cơ sở với tổng trị giá 1.305.600.000 đồng. Bên cạnh đó, AEON Việt Nam gửi tặng thêm hàng ngàn sản phẩm với tổng giá trị hơn 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ đời sống hàng ngày của người dân vùng bị ảnh hưởng.

Buổi trao tặng có sự hiện diện của bà Trương Thị Bích Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Trưởng Ban vận động cứu trợ; ông Phan Hồng Ân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố, Phó Trưởng Ban vận động cứu trợ; Bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Công tác xã hội Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố; đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam ông Tezuka Daisuke - Thành viên Ban điều hành Tập đoàn, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam, kiêm Tổng Giám đốc AEON Việt Nam, cùng đại diện các công ty Thành viên trong Tập đoàn tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi trao tặng, Ông Tezuka Daisuke, Trưởng Đại diện Tập đoàn AEON tại Việt Nam chia sẻ: "Dựa trên triết lý kinh doanh của Tập đoàn, AEON cùng với nhân viên của mình đã phát động chương trình quyên góp hỗ trợ người dân vùng bão. Chúng tôi hy vọng rằng, với những đóng góp và hỗ trợ thiết thực này, AEON có thể chung tay sẻ chia phần nào những khó khăn, mất mát của người dân, cùng đồng hành hỗ trợ người dân vùng bão lũ khắc phục hậu quả thiên tai và nhanh chóng ổn định lại cuộc sống."

Trước đó, ngày 17-10-2025, tại Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản, ông Watanabe Hiroyuki - Chủ tịch Quỹ Câu lạc bộ AEON 1% - đã đại diện trao khoản đóng góp trị giá 50.000 USD, thể hiện sự đồng hành kịp thời của Quỹ nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng trong công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại Việt Nam.

Tại Việt Nam, AEON Việt Nam gửi đến Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP HCM các sản phẩm phục vụ đời sinh hoạt hằng ngày (như chăn, ga, gối, khăn mặt, ...) của HÓME CÓORDY – Nhãn hàng riêng của AEON với tổng trị giá 2 tỉ đồng nhằm hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng sớm tái thiết và ổn định cuộc sống.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ứng phó thiên tai tại Nhật Bản, AEON tiếp tục đồng hành cùng địa phương trong các hoạt động hỗ trợ khẩn cấp, nỗ lực trong công tác cứu trợ và ứng phó thiên tai. Thông qua các hoạt động này, AEON tiếp tục khẳng định cam kết thực hiện sứ mệnh là một thành viên tích cực của cộng đồng, sẵn sàng sát cánh cùng người dân ngay cả trong những tình huống khẩn cấp.

PV
từ khóa : vượt qua khó khăn, công tác xã hội, Ủy ban Mặt trận tổ quốc, AEON Việt Nam, Bão Matmo
BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

BIDV giới thiệu gói tín dụng “An cư vững bước” lãi suất chỉ từ 5%/năm

Ngân hàng 17:59

Gói tín dụng lãi suất ưu đãi chỉ từ 5%/năm dành cho cán bộ hành chính sự nghiệp nhận lương qua tài khoản BIDV, phục vụ nhu cầu nhà ở, vay mua ôtô hoặc tiêu dùng

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Alicia Keys - Khi ký ức, hiện tại và nghệ thuật giao nhau ở Hà Nội

Văn hóa – Giải trí 17:58

Có những giọng hát không nằm ở một thời đại nào riêng biệt. Chúng thuộc về nhiều thế hệ, đôi khi, chỉ cần một giai điệu lướt qua là cả vùng ký ức lại trở về.

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Vừ Thị Xia - Vừ Thị Chứ: Từ mặc cảm tự ti đến "làm chủ" nhờ công nghệ

Thị trường 17:58

Giữa đại ngàn Tây Bắc, Vừ Thị Xia và Vừ Thị Chứ đã vượt qua mặc cảm thân phận, rào cản ngôn ngữ và công nghệ để "khởi nghiệp" thành công trên TikTok Shop

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Aqua City đón lực đẩy mới từ loạt hạ tầng trọng điểm đang tăng tốc về đích trong năm 2025 – 2026

Thị trường 17:29

Hạ tầng khu phía Đông TP HCM tăng tốc về đích giai đoạn 2025–2026, mở ra cơ hội bứt phá cho Aqua City – đô thị sinh thái ven sông Đồng Nai.

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Tierra gia nhập hội "mặt tiền nghìn đô" cùng Starbucks, Con Cưng tại Ngã 6 Phù Đổng

Thị trường 13:30

Từng được rao thuê với giá 15.000 USD/tháng, mặt bằng 2A-2B Cách Mạng Tháng 8, “góc vàng” của Ngã 6 Phù Đổng, nay chính thức thuộc về Tierra Natural Diamond.

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

EVNGENCO3: Bảo đảm vận hành ổn định, hiệu quả

Doanh nghiệp 12:01

Trong 10 tháng năm 2025, EVNGENCO3 duy trì vận hành ổn định, an toàn, tin cậy, góp phần bảo đảm cung ứng điện phục vụ phát triển kinh tế, xã hội...

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Hội chợ Mùa Thu lần Thứ nhất - 2025: “Cực phẩm” ẩm thực - "Đại tiệc ăn chơi" hot nhất thời điểm này

Văn hóa – Giải trí 12:00

Nếu mùa thu có mùi vị, thì chắc chắn đó là hương BBQ thơm lừng, là ly bia mát lạnh dưới ánh đèn, là tiếng nhạc EDM vang vọng giữa không gian ngập tràn niềm vui


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn