Acecook Việt Nam ra mắt Hảo Hảo BIG 100 g với khối lượng tịnh tăng hơn 30%

Với khối lượng tịnh 100 g, sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng có khẩu phần ăn lớn hơn, mang đến lượng mì nhiều hơn cho bữa ăn no bụng thỏa mãn, đặc biệt vào bữa chính, để từ đó tiếp sức hoàn thành mọi mục tiêu, chinh phục thành công lớn trong tương lai.

Trở thành thương hiệu mì ăn liền được người dùng Việt yêu thích là mục tiêu cho mọi nỗ lực của Hảo Hảo

Nỗ lực chinh phục người tiêu dùng bằng sự thấu hiểu là kim chỉ nam của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và thương hiệu Hảo Hảo kể từ những ngày đầu có mặt tại thị trường Việt Nam. Am hiểu sâu sắc ẩm thực địa phương kết hợp tiêu chí chất lượng nghiêm ngặt, quy trình sản xuất tiêu chuẩn Nhật Bản, Hảo Hảo liên tục nghiên cứu và nâng cao sản phẩm để phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn. Điều này góp phần mang đến cho công ty và thương hiệu nhiều thành tựu nổi bật trong suốt những năm qua.

Năm 2023, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam và Hảo Hảo tiếp tục dẫn đầu ngành Mì Ăn Liền tại Việt Nam. Hảo Hảo là thương hiệu Mì Ăn Liền duy nhất được vinh danh Top 10 thương hiệu tốt nhất Việt Nam, xác lập kỷ lục mới Chảo mì xào dát vàng lớn nhất Việt Nam và được xếp hạng cao nhất về thị phần doanh thu và sản lượng của ngành Sợi Ăn Liền (10-2022 đến 9-2023).

Những thành tựu liên tiếp này là minh chứng cho nỗ lực của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam nói chung và Hảo Hảo nói riêng trong việc thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm tiện lợi gia tăng.

Khi người tiêu dùng mì gói "lên tiếng"

Theo kết quả điều tra khảo sát thói quen sử dụng mì gói Hảo Hảo của hơn 2.000 người tiêu dùng toàn quốc vào năm 2023, một số lượng đáng kể người tiêu dùng tham gia khảo sát cho rằng ăn 1 gói Hảo Hảo 75 g chưa đủ no còn 2 gói thì quá no, mong muốn Hảo Hảo ra mắt phiên bản gói lớn hơn với khối lượng tịnh tăng hơn 30%. Với mục tiêu trở thành người bạn đồng hành mang đến giá trị ẩm thực cao, Hảo Hảo BIG 100 g đã ra đời, với khối lượng tịnh tăng hơn 30% nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng có khẩu phần ăn lớn hơn, mong muốn thưởng thức bữa ăn no bụng thỏa mãn, đặc biệt vào bữa chính để có sức làm việc và học tập hiệu quả.

Buổi ra mắt mì Hảo Hảo BIG 100 g

Ông Shimamura, Giám đốc Khối Marketing của Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam, chia sẻ: "Với tầm nhìn chiến lược trở thành người bạn đồng hành mang đến những trải nghiệm ẩm thực giá trị cao, người tiêu dùng chính là động lực to lớn để Hảo Hảo không ngừng nâng cao chất lượng và đa dạng hóa danh mục sản phẩm. Chính vì thế, thấu hiểu người tiêu dùng luôn là kim chỉ nam để chúng tôi nỗ lực phát triển, thông qua việc ra mắt sản phẩm mới, cải tiến chất lượng sản phẩm, hay triển khai các chiến dịch truyền thông hiệu quả giúp tăng gắn kết và tình yêu thương hiệu với người tiêu dùng. Thông qua việc ra mắt Hảo Hảo BIG 100 g, chúng tôi hy vọng sản phẩm sẽ đáp ứng tốt nhất nhu cầu ăn no, đặc biệt vào bữa chính của người tiêu dùng để tiếp sức hoàn thành mục tiêu và chinh phục thành công lớn trong tương lai. Tôi xin chia sẻ thêm, Công ty mẹ Acecook Nhật Bản năm 1988 đã cho ra đời sản phẩm có tên gọi là "Super Cup". Sản phẩm nhận được sự đón nhận nồng nhiệt của người tiêu dùng và trở thành biểu tượng cho dòng mì cỡ lớn tại Nhật và chúng tôi đã thành công trong việc nâng cao giá trị của mì ăn liền, thay đổi cách người tiêu dùng nhìn nhận về mì ăn liền từ vai trò chỉ như bữa ăn phụ sang vai trò như bữa ăn chính. Do đó, chúng tôi có đủ sự tự tin để kỳ vọng thị trường sản phẩm mì cỡ lớn tại Việt Nam sẽ còn dư địa để phát triển vượt bậc trong tương lai".

Hảo Hảo BIG 100 g sẽ chính thức có mặt tại các tiệm tạp hóa, siêu thị, trung tâm thương mại trên toàn quốc từ ngày 27-5-2024.