Tích tem siêu thị đổi quà cao cấp độc quyền của Hà Lan

Trong chương trình lần này, Saigon Co.op nhận được sự đồng hành từ những đối tác lớn như Abbott, Heineken, Coca Cola, DKSH, Latacyd, SC Johnson, Axo, Tường An, Suntory Pepsico, Mondelez Kinh Đô, Hoff, Kenvue, Bel for all good, Monte, Vinamilk, Energizer, Kotex, Bibica, Darlie, Ánh Hồng.

Theo đó, khách hàng sẽ nhận thêm tem thưởng khi mua các sản phẩm tham gia tài trợ. Cặp đôi nghệ sĩ Tú Vi và Văn Anh là đại sứ thương hiệu đồng hành trong thời gian diễn ra chương trình.