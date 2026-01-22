Acecook Việt Nam mang “Phở Yêu Thương” đến người dân vùng rốn lũ Hòa Thịnh

Acecook Việt Nam đã đồng hành cùng Báo Tuổi Trẻ và các đơn vị tổ chức mang những bát phở yêu thương đến với xã Hòa Thịnh. Là doanh nghiệp tiên phong trong ngành thực phẩm, hiện đang sản xuất các loại phở ăn liền chất lượng, thơm ngon, doanh nghiệp mong rằng thông qua những bát phở ấm áp này, có thể góp phần san sẻ khó khăn, tiếp thêm động lực để bà con sớm ổn định cuộc sống sau cơn bão số 14.

Khi phở trở thành nhịp cầu chia sẻ

"Phở Yêu Thương" là hoạt động nhân văn nằm trong khuôn khổ Ngày của Phở 12-12 - sự kiện thường niên do Báo Tuổi Trẻ khởi xướng từ năm 2017, với mong muốn đưa phở trở thành đại sứ ẩm thực, quảng bá văn hóa Việt Nam và lan tỏa những giá trị tích cực đến cộng đồng.

Người dân xã Hòa Thịnh thưởng thức những tô phở yêu thương thơm ngon (Nguồn: báo Tuổi Trẻ)

Tiếp nối hành trình đó, "Phở Yêu Thương lần thứ 7" đã lựa chọn Hòa Thịnh - địa phương chịu nhiều thiệt hại sau bão lũ làm điểm đến lần này. Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã nấu và phục vụ miễn phí hơn 5.000 suất phở cho trẻ em, người dân khó khăn, người già neo đơn và lực lượng bộ đội đang hỗ trợ xây dựng, khắc phục hậu quả thiên tai tại địa phương.

Các em nhỏ vui mừng khi được thưởng thức những tô phở nóng hỏi, thơm ngon (Nguồn: báo Tuổi Trẻ)

Trong không khí giản dị nhưng chan chứa tình người, những bát phở ấm nóng không chỉ giúp no bụng mà còn là sự động viên tinh thần, giúp bà con cảm nhận được sự quan tâm và đồng hành từ xã hội.

Bát phở của hy vọng...

Bên cạnh hoạt động phục vụ phở miễn phí, chương trình còn tổ chức các buổi hướng dẫn nấu phở và chia sẻ kinh nghiệm kinh doanh phở, giúp người dân địa phương tiếp cận thêm một hướng sinh kế, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị của di sản ẩm thực Việt trong đời sống thường ngày.

Nghệ sĩ Trường Giang có mặt tại chương trình và hỗ trợ nấu phở cho người dân (Nguồn: báo Tuổi Trẻ)

Song song đó, hàng ngàn phần quà và hơn 300 triệu đồng đã được trao cho học sinh, người dân Hòa Thịnh sau đợt mưa lũ lịch sử, như một lời động viên để các em và gia đình thêm vững tin bước tiếp.

Điểm nhấn của chương trình là hoạt động giao lưu văn nghệ, với sự tham gia của Đại sứ Phở Yêu Thương - Nghệ sĩ Trường Giang cùng các nghệ sĩ đến từ TP HCM. Những tiết mục mộc mạc, gần gũi đã góp phần mang lại không khí ấm áp, giúp bà con địa phương tạm gác lại những lo toan sau bão lũ, cùng nhau chia sẻ và kết nối.

Nghệ sĩ Trường Giang trao quà cho các em nhỏ tại địa phương (Nguồn: báo Tuổi Trẻ)

Bên cạnh đó, nghệ sĩ Trường Giang đã ủng hộ 200 triệu đồng và 500 thùng sữa cho người dân, góp phần tiếp thêm nguồn lực để hành trình nhân văn này tiếp tục được nối dài.

Trong khuôn khổ Ngày của Phở 2025, ngoài các hoạt động tôn vinh văn hóa ẩm thực phở tại TP HCM, đã diễn ra chương trình cộng đồng mang tên "Run Phở Việt Nam" tại Hà Nội với thông điệp kết nối sức khỏe - lan tỏa tinh hoa phở Việt. Sự kiện quy tụ hàng ngàn người tham gia chạy bộ ở cự ly 5 km và 10 km, thu hút đông đảo giới trẻ, gia đình và cộng đồng yêu phở từ nhiều tỉnh thành, tạo nên một không khí sôi nổi và gắn kết giới trẻ với văn hóa truyền thống Việt Nam.

Từ Ngày của Phở đến Phở Yêu Thương, hành trình của phở không chỉ dừng lại ở việc quảng bá ẩm thực, mà còn trở thành nhịp cầu kết nối con người, lan tỏa tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội.

Acecook Việt Nam tự hào đồng hành với những chương trình mang giá trị bền vững cho cộng đồng, nơi mỗi tô phở không chỉ là món ăn quen thuộc, mà còn là sự quan tâm, trách nhiệm và cam kết chung tay vì một xã hội tốt đẹp hơn.