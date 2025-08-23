8Wonder 2025: Cột mốc mới khi một đại nhạc hội quốc tế “sold out" 50.680 vé

Sức nóng của sự kiện tăng vọt khi ngày chính thức diễn ra sự kiện cận kề, tạo nên cơn sốt vé chưa từng có trên mọi nền tảng phân phối từ trực tuyến đến tại điểm bán.

Khoảnh khắc DPR Ian xuất hiện tại sân bay khuynh đảo mạng xã hội

Không khí lễ hội càng "nóng rực" khi loạt nghệ sĩ quốc tế như The Kid LAROI, DPR Ian, J Balvin và DJ Snake lần lượt đáp chuyến bay đến Hà Nội, chính thức "kích hoạt" chuỗi hoạt động bùng nổ tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia. Những khoảnh khắc các nghệ sĩ xuất hiện tại sân bay nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, khiến cộng đồng fan Việt vỡ òa phấn khích và liên tục đếm ngược tới giờ G.

Sân khấu hoành tráng, kịch bản giàu tính nghệ thuật thu hút mạnh khán giả

Bên cạnh dàn line-up đỉnh cao, sức hút của 8Wonder năm nay còn đến từ sân khấu đặc biệt với hơn 1.000 m² màn hình LED, hiệu ứng ánh sáng rải khắp không gian, cùng kịch bản được đầu tư như một hành trình nghệ thuật - nơi âm nhạc dẫn dắt cảm xúc xuyên suốt từ quá khứ hào hùng, qua hiện tại sống động, đến tương lai đầy kỳ vọng thông qua ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh đậm tính nghệ thuật. Tất cả góp phần biến 8Wonder không chỉ là một đêm nhạc, mà là một trải nghiệm thị giác, âm thanh, cảm xúc trọn vẹn, khiến khán giả không thể chần chừ mà chốt vé ngay trước ngày sự kiện.

8Wonder tạo khác biệt bằng dàn sao đình đám khắp năm châu

So với những sự kiện âm nhạc thời gian qua, 8Wonder khác biệt ở chỗ đây là một đại nhạc hội quốc tế. Ngoài những nghệ sĩ hàng đầu Việt Nam còn quy tụ một lúc nhiều gương mặt đình đám của âm nhạc đương đại của thế giới với những yêu cầu rất cao về mặt kỹ thuật.

8Wonder dần trở thành điểm hẹn văn hoá mới của Việt Nam

Hơn 50.000 khán giả có lẽ là con số kỷ lục với một sự kiện âm nhạc quốc tế do ê kip Việt sản xuất, tổ chức ngay tại Việt Nam. Ở khía cạnh khác, còn cho thấy "khẩu vị" của khán giả Việt Nam bắt đầu hòa vào dòng chảy, xu hướng âm nhạc trên thế giới.

Không chỉ là một đại nhạc hội quy mô hàng chục ngàn người, 8Wonder đang dần định hình vai trò như một điểm hẹn văn hóa mới của Việt Nam, nơi nghệ thuật, công nghệ và bản sắc dân tộc hội tụ trong một trải nghiệm giải trí tầm cỡ quốc tế. Qua ba mùa liên tiếp, sự kiện không ngừng nâng cấp về quy mô, kỹ thuật và nội dung nghệ thuật, từng bước hiện thực hóa tầm nhìn dài hạn của Tập đoàn Vingroup: đưa Việt Nam trở thành điểm đến văn hóa giải trí hàng đầu khu vực, đồng thời tạo ra một "sân khấu" để văn hóa Việt lan tỏa toàn cầu bằng ngôn ngữ đương đại, sống động và kết nối./.