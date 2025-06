5 tháng đầu năm, HDBank tặng 2.000 căn nhà tình thương

In bài viết

Viết tiếp hành trình sẻ chia ấy, tuần qua, HDBank đã trao tặng 5 hệ thống máy lọc nước cùng 200 suất học bổng cho 05 Trường Tiểu học tại huyện Cần Giờ (TP HCM) và trao kinh phí xây dựng 300 căn nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hoá.

Đại diện HDBank trao tặng học bổng cho các em học sinh tại huyện Cần Giờ

"Được nhận học bổng của HDBank, con mừng lắm"

Tại buổi lễ trao tặng nguồn nước sạch học đường và học bổng diễn ra tại Trường Tiểu học An Thới Đông (ấp An Hòa, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ), nhiều thầy cô giáo, các em học sinh và phụ huynh đã bày tỏ niềm vui mừng và xúc động trước sự quan tâm chu đáo của HDBank và Hội Bảo trợ Bệnh nhân nghèo TP HCM.

Là một học sinh được nhận học bổng từ HDBank, em Huỳnh Thị Thảo Phương, học sinh lớp 5 Trường tiểu học An Thới Đông vui mừng: "Khi con nghe cô giáo báo tin con được nhận học bổng, con vui lắm. Mẹ con bảo năm nay không phải lo tiền sách vở nữa rồi. Con hứa sẽ cố gắng học thật giỏi".

Đại diện Trường Tiểu học An Thới Đông - chia sẻ thêm: "Những hệ thống lọc nước mới thật đáng quý, vì từ nay, nhà trường sẽ được đảm bảo nguồn nước uống đạt chuẩn vệ sinh cho đội ngũ giáo viên và các em học sinh, giảm nguy cơ mắc các bệnh như đau bụng, giun sán… ,góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập".

Từ nay, giáo viên và học sinh tại 05 trường tiểu học tại huyện Cần Giờ đã có nguồn nước sạch để dùng.

Thêm 300 căn nhà tình thương tại Thanh Hoá, nghĩa tình còn tiếp nối

Cũng trong dịp này, HDBank đã trao tặng kinh phí hỗ trợ xóa 300 căn nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá. Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ "Hội nghị Khơi thông nguồn vốn Ngân hàng- Doanh nghiệp góp phần tăng trưởng kinh tế" do UBND tỉnh Thanh Hóa và Ngân hàng Nhà nước Khu vực 7 tổ chức.

Từ đây, 300 hộ gia đình khó khăn tại tỉnh Thanh Hóa sẽ có căn nhà khang trang hơn, giúp ổn định cuộc sống và công việc. Hoạt động này thể hiện tầm nhìn dài hạn của HDBank trong việc chung tay cùng Chính phủ thúc đẩy lộ trình xóa bỏ nhà tạm, nhà dột nát trên toàn quốc, bên cạnh các hoạt động trao tặng nhà tình thương, nhà tình nghĩa,… mà HDBank đã triển khai nhiều năm nay.

Ông Nguyễn Văn Hảo, Phó Tổng Giám đốc HDBank, trao tặng kinh phí xây dựng 300 căn nhà tình thương cho các hộ khó khăn tại tỉnh Thanh Hoá

Kiên định chiến lược phát triển bền vững, nhiều năm nay, HDBank thường xuyên triển khai các chương trình thiện nguyện, lan tỏa yêu thương đến mọi miền Tổ quốc. Tính riêng 5 tháng đầu năm 2025, HDBank đã trao kinh phí xây dựng hơn 2000 căn nhà tình thương, 1000 ca phẫu thuật mắt, trao 1000 suất học bổng thông qua Quỹ Vừ A Dính cùng các chương trình tài trợ học đường khác thông qua Quỹ Vì trẻ em Việt Nam và Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam,…

Ở mỗi địa phương đặt chân đến, HDBank không chỉ mang theo những giải pháp tài chính toàn diện, mà còn là dòng chảy của niềm tin, sẻ chia và tầm nhìn về tương lai bền vững. Và hành trình lan tỏa yêu thương vẫn tiếp tục trong thời gian tới, cho cuộc sống tốt đẹp hơn.