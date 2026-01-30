21 đề cử nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 - “Viết tiếp câu chuyện Việt Nam”

Năm 2025, trước những bài kiểm tra khắc nghiệt của thiên tai, người Việt phản xạ bằng bản năng thuần khiết nhất: tìm và giữ nhau lại. Đó là những bàn tay nắm chặt giữa cơn bão dữ, là những chuyến xe cứu hộ lặng lẽ xuyên đêm, hay một nhà khoa học kiên trì ngày đêm livestream báo bão. Thậm chí, một chiếc drone nông nghiệp cũng trở thành cầu nối của sự sống.

Câu chuyện Việt Nam còn rực rỡ trong sự thăng hoa của tri thức và văn hóa. Từ kỳ tích y khoa cứu sống những bào thai đến dấu ấn trí tuệ Việt vươn tầm thế giới; từ nghệ sĩ trẻ mang bản sắc dân tộc ra toàn cầu đến một người phụ nữ vẫn kiên trì kể câu chuyện nơi bản xa. 21 đề cử là 21 câu chuyện viết tiếp những chương mới cho Việt Nam hôm nay.

Danh sách 21 đề cử Hạng mục Nhân vật truyền cảm hứng của WeChoice Awards 2025 như sau:

Chị Vàng Thị Thông: Người kể câu chuyện bản làng bằng ngôn ngữ của thời đại mới. Cầu thủ Nguyễn Đình Bắc: Cầu thủ sinh năm 2004 bứt phá rực rỡ với chức vô địch U23 Đông Nam Á, Huy chương Vàng SEA Games và màn thể hiện bản lĩnh tại U23 châu Á. Ca sĩ Phương Mỹ Chi: Từ "cô bé dân ca" đến nghệ sĩ trẻ mang đậm bản sắc Việt, hiện diện vững vàng trong không gian âm nhạc đương đại và quốc tế. Ca sĩ Đức Phúc: Nghệ sĩ Việt tạo dấu mốc lịch sử khi giành chiến thắng tại đấu trường âm nhạc quốc tế Intervision 2025. Huấn luyện viên Mai Đức Chung: Người thầy 75 tuổi dành trọn cuộc đời đưa bóng đá nữ Việt Nam từ đỉnh cao SEA Games đến kỳ World Cup lịch sử. Đội cứu hộ - cứu nạn miễn phí 116: Đội cứu hộ tham gia tìm kiếm nạn nhân vụ tàu Vịnh Xanh và hỗ trợ cứu nạn miễn phí trong các thảm nạn sông nước. Ekip thông tim can thiệp bào thai - Bệnh viện Nhi Đồng 1 và Bệnh viện Từ Dũ: Ekip y bác sĩ TP.HCM làm chủ kỹ thuật thông tim bào thai, được Bộ Y tế chính thức công nhận và triển khai tại Việt Nam. Ekip phim "Mưa đỏ": Bộ phim Việt lập kỷ lục doanh thu cao nhất mọi thời đại, viết tiếp câu chuyện hòa bình bằng ngôn ngữ điện ảnh. Cô giáo Đinh Thị Kim Phấn: Cô giáo với 16 năm dạy chữ miễn phí và hành trình trao trả kỷ vật cho những bệnh nhi ung thư không kịp lớn lên. Đội tuyển nữ Liên Quân Mobile Việt Nam: Những cô gái bản lĩnh giành Huy chương Vàng SEA Games trên đất Thái Lan. Kỳ tích sinh tồn giữa biển của 3 người dân Lý Sơn: Câu chuyện sinh tồn suốt 48 giờ giữa đại dương trong biển động dữ dội. Ca sĩ Hòa Minzy: Nữ ca sĩ gây sốt với Bắc Bling, dùng âm nhạc làm nhịp cầu lan tỏa giá trị bền vững của văn hóa dân tộc. Đoàn xiếc "Vùng đất kỳ bí" - Đoàn Bầu Trời Xanh: Gây tiếng vang với vở xiếc Vùng đất kỳ bí, góp phần hồi sinh nghệ thuật xiếc Việt Nam. "Anh lái drone" Hoàng Văn Thiện: Người sử dụng drone nông nghiệp để cứu sống nạn nhân trong thời khắc sinh tử giữa dòng lũ. Con Cò Đây (Quân Trương): Content creator Gen Z hóa thân làm mẹ, trở thành hiện tượng mạng xã hội được đông đảo công chúng yêu mến. Đại tá Nguyễn Thế Dũng: Phi công Su-30MK dẫn đầu đội hình bay trong các đại lễ A50 và A80, đại diện cho lực lượng không quân tinh nhuệ Việt Nam. Nhà sáng tạo nội dung Lê Tuấn Khang: Chàng trai chăn vịt kể câu chuyện làng quê miền Tây mộc mạc, chạm tới hàng triệu trái tim. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung: "Nhạc sĩ quốc dân" với hành trình viết tiếp câu chuyện hòa bình và lan tỏa giá trị sống tích cực qua âm nhạc. Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy: Nhà khoa học khí tượng đưa kiến thức thời tiết - khí hậu trở nên dễ hiểu, gần gũi với cộng đồng. Tiến sĩ Lương Minh Thắng: "Bộ não người Việt" tại Google DeepMind, góp phần tạo ra AI giải Toán từng đánh bại huy chương vàng Olympic quốc tế. Ngô Phong (Phong Punk): Người tiên phong giữ lửa văn hóa hip hop Việt, nhà sáng lập Leninn Skate Shop và DuckZone, biểu tượng của giới underground Hà Nội.

Từ sóng dữ giữa cơn bão đến đỉnh cao trí tuệ, từ những nhà khoa học cho đến người nơi bản xa, họ là minh chứng cho một Việt Nam vẫn luôn nở hoa trên mảnh đất khắc nghiệt.

WeChoice Awards là giải thưởng thường niên uy tín do Công ty cổ phần VCCorp tổ chức, chính thức ra mắt từ năm 2014. Với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giải thưởng ra đời nhằm tôn vinh những con người, sự kiện, sản phẩm và công trình có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, cùng lan tỏa những câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ nhất trong suốt một năm.

Bình chọn cho các đề cử tại wechoice.vn trước 12h ngày 06-02-2026 để cùng viết tiếp những chương mới của lòng tử tế và bản lĩnh Việt. Kết quả sẽ được công bố tại Đêm Gala WeChoice Awards 2025 vào ngày 07-02-2026.