100 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31-10-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 17-11-2025.
|
STT
|
Mã tỉnh
|
Mã đơn vị
|
Tên đơn vị
|
Địa chỉ
|
Lao động
|
Số tiền chậm đóng
|
1
|
07911
|
TC0285C
|
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình
|
235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
962
|
58,663,510,072
|
2
|
07901
|
TA0265A
|
Công ty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn
|
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
30
|
40,746,102,581
|
3
|
07410
|
TA1624A
|
Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh
|
Đường D4 KCN Phú Tân, Khu 4, phường Bình Dương, TP.HCM
|
4
|
32,228,111,687
|
4
|
07901
|
TAG788A
|
Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu
|
Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
521
|
26,828,002,658
|
5
|
07903
|
TI0016I
|
Công ty TNHH Việt Thắng Jean
|
38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
126
|
18,174,434,635
|
6
|
07923
|
TT0592T
|
CN Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
|
Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
8
|
16,540,631,350
|
7
|
07923
|
TT2167T
|
Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư 247
|
Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
38
|
16,370,296,764
|
8
|
07923
|
QW0807T
|
Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty CP
|
Tầng 8, 9 & 10, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM
|
126
|
15,992,950,195
|
9
|
07923
|
IC0020T
|
NLĐNN_CN Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ
|
Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
1
|
15,839,117,775
|
10
|
07901
|
TW4855A
|
Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế
|
137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM
|
170
|
15,780,707,153
|
11
|
07909
|
TN1937N
|
Công ty TNHH Thảo Hà
|
01 Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP.HCM
|
80
|
15,502,765,004
|
12
|
07903
|
TI0356I
|
Công ty CP Dệt may Liên Phương
|
18 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, TP.HCM
|
250
|
15,343,726,939
|
13
|
07918
|
YN0122Y
|
Công ty TNHH May mặc Sản xuất Quang Thái
|
Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, phường An Lạc, TP.HCM
|
33
|
15,083,626,333
|
14
|
07903
|
TB1995B
|
Công Ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt
|
66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM
|
7
|
15,061,538,528
|
15
|
07406
|
TF3387F
|
Công ty CP Xây dựng Công trình và Khai thác đá 621
|
Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM
|
5
|
13,182,930,239
|
16
|
07912
|
TJ1276J
|
Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T
|
98 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
114
|
13,077,033,098
|
17
|
07909
|
TN3668N
|
Công ty CP Dược phẩm Pha No
|
Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|
10
|
13,064,967,023
|
18
|
07907
|
TO4499O
|
Công Ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp
|
92A-94 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
4
|
12,897,011,543
|
19
|
07911
|
TN5276N
|
Công ty CP Dược phẩm Duy Tân
|
97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM
|
10
|
12,877,886,390
|
20
|
07707
|
TG0021G
|
Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý
|
Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|
216
|
12,267,846,821
|
21
|
07907
|
TO4116O
|
Công Ty TNHH In Di Co
|
215 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TP.HCM
|
7
|
12,263,449,088
|
22
|
07911
|
YN0114C
|
Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam
|
Lầu 7, Thiên Son Tower, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
9
|
12,067,555,607
|
23
|
07902
|
TX0238X
|
Công ty CP Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt
|
1700/3, QL1A, phường An Phú Đông, TP.HCM
|
7
|
11,530,858,029
|
24
|
07912
|
TJ3062J
|
Công ty CP Phong Phú Sắc Việt
|
Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM
|
91
|
11,195,472,088
|
25
|
07920
|
YN0118Q
|
Công ty TNHH HANJOO TRADE
|
Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM
|
158
|
11,105,835,415
|
26
|
07912
|
TJ8892J
|
Công ty TNHH Intershop
|
272/6 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
150
|
11,083,929,686
|
27
|
07903
|
YN0108I
|
Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Phước Nguyên
|
LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
2
|
10,587,339,974
|
28
|
07905
|
TM3199M
|
Công ty TNHH XNK Lập Phương
|
158/1A Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM
|
1
|
10,490,852,479
|
29
|
07907
|
TO1535O
|
Công ty CP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh
|
8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM
|
129
|
10,428,324,390
|
30
|
07900
|
QW0558Z
|
Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8
|
400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
7
|
10,364,375,925
|
31
|
07903
|
TI2342I
|
Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên
|
Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh
|
1
|
10,167,074,684
|
32
|
07923
|
TT0099T
|
Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước
|
Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
1
|
10,067,600,176
|
33
|
07901
|
TA7934A
|
Công ty TNHH TM DV GREEN LEAF Việt Nam
|
108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
90
|
9,775,989,199
|
34
|
07901
|
TZ0317A
|
Trung tâm Bưu chính Sài Gòn
|
10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
1
|
9,152,610,433
|
35
|
07911
|
TW9484C
|
Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM
|
816/27 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM
|
124
|
8,998,400,529
|
36
|
07915
|
TE0301E
|
Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương
|
143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM
|
106
|
8,522,559,007
|
37
|
07923
|
YN0061T
|
Công ty TNHH KONDO VIETNAM
|
Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
106
|
8,519,231,945
|
38
|
07909
|
TL4693L
|
Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health
|
Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
107
|
8,368,097,955
|
39
|
07407
|
YN0038G
|
Công ty TNHH May mặc & Giặt tẩy Bến Nghé
|
Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.HCM
|
227
|
8,307,899,830
|
40
|
07908
|
TV1313V
|
Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật
|
25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|
28
|
7,900,290,507
|
41
|
07901
|
TAA711A
|
Công ty Cổ phần TINI
|
Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
176
|
7,845,999,530
|
42
|
07916
|
TF0822F
|
Công ty Cổ phần Ba Huân
|
22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM
|
414
|
7,808,376,468
|
43
|
07908
|
TV0864V
|
Công ty CP TM Tiến Hưng
|
142A17-18-19 Lũy Bán Bích phường Phú Thạnh, TP.HCM
|
1
|
7,789,923,201
|
44
|
07901
|
IC1216A
|
Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)
|
212/2B Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM
|
10
|
7,423,393,086
|
45
|
07909
|
TL0334L
|
Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông
|
Số 12A12, đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM
|
3
|
7,161,908,399
|
46
|
07907
|
TO4222O
|
Công ty CP Tập đoàn Tín Thành
|
71 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
1
|
7,094,090,114
|
47
|
07911
|
TC4536C
|
Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi
|
179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
234
|
7,077,951,151
|
48
|
07901
|
TA2317A
|
Công ty CP An Ánh Hùng
|
178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM
|
6
|
7,056,005,291
|
49
|
07901
|
TW3685A
|
Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings
|
3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM
|
111
|
6,948,323,683
|
50
|
07909
|
TN9135N
|
Công ty TNHH Indi Games
|
Tầng 2 - Tầng 3, Tòa nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM
|
24
|
6,943,624,724
|
51
|
07921
|
TS0313S
|
Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh
|
26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP HCM
|
35
|
6,900,105,102
|
52
|
07907
|
TO9607O
|
Công ty TNHH Minh Anh - Gia Bảo
|
14 Tân Hải, phường Tân Bình, TP.HCM
|
247
|
6,892,273,766
|
53
|
07907
|
TO5577O
|
Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương
|
308 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM
|
29
|
6,743,775,880
|
54
|
07903
|
TI4105I
|
Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Tự động Hải Nam
|
Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
302
|
6,620,320,839
|
55
|
07900
|
TG0542G
|
Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc
|
Số 5, Đường số 10, Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM
|
102
|
6,552,140,028
|
56
|
07907
|
TW8759O
|
Công ty TNHH Giải pháp Hậu cần HTL
|
Lầu 04, Tòa nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
353
|
6,529,862,491
|
57
|
07901
|
TA1857A
|
Công ty CP Đại Nam Việt
|
104 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM
|
2
|
6,376,091,656
|
58
|
07925
|
TU1591U
|
Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt
|
9 Km9, đường Song Hành, khu phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM
|
4
|
6,307,938,019
|
59
|
07909
|
TN3387N
|
Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân
|
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
60
|
6,302,620,385
|
60
|
07912
|
TJ8652J
|
Công ty CP Thiết bị Bách Khoa Quốc Tế
|
729 Đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM
|
8
|
6,208,984,054
|
61
|
07915
|
TE1468E
|
Công ty CP Đại Đồng Tiến
|
216 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP.HCM
|
360
|
6,118,747,957
|
62
|
07918
|
TY4795Y
|
Công ty CP 499
|
Số 230 đường 7A, KP 7, phường An Lạc, TP.HCM
|
21
|
6,113,922,554
|
63
|
07918
|
TY1070Y
|
Công ty CP TM SX Tân Úc Việt
|
Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM
|
11
|
6,040,612,954
|
64
|
07900
|
TW2255G
|
Công ty TNHH Grandhome Stone Vina
|
14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
111
|
5,969,992,659
|
65
|
07407
|
TG1738G
|
Công ty TNHH TMDV MPC Logistics
|
T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.HCM
|
182
|
5,859,549,097
|
66
|
07900
|
TG9526G
|
Công ty CP Việt Kiến Trúc
|
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
8
|
5,676,191,883
|
67
|
07925
|
YN0364U
|
Công ty TNHH Yujin Vina
|
Lô 71-74 - KCX, phường Linh Xuân, TP.HCM
|
388
|
5,580,763,863
|
68
|
07901
|
TA8741A
|
Công ty TNHH Việt Nam Phát
|
47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM
|
2
|
5,500,303,989
|
69
|
07911
|
TC1826C
|
Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt
|
189A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
48
|
5,401,469,975
|
70
|
07911
|
TC7943C
|
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim
|
177 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM
|
85
|
5,391,412,631
|
71
|
07907
|
TO5222O
|
Công ty Cổ phần Đ.H.C
|
Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM
|
18
|
5,342,344,608
|
72
|
07407
|
YN0296G
|
Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương
|
Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM
|
6
|
5,305,614,026
|
73
|
07918
|
TY0384Y
|
Công ty CP SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tân
|
1016A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM
|
390
|
5,144,626,672
|
74
|
07915
|
QE0041E
|
Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn
|
242 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM
|
30
|
5,064,843,906
|
75
|
07707
|
TG0162G
|
Công ty Cổ phần Công nghệ VTS
|
Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM
|
17
|
5,061,615,157
|
76
|
07903
|
TI4158I
|
Công ty CP Quốc tế Quang Điện
|
Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM
|
1
|
4,989,085,561
|
77
|
07902
|
YN0190X
|
Công TNHH TC and B Việt Nam
|
162/2 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP.HCM
|
58
|
4,785,454,571
|
78
|
07900
|
QW0889Z
|
Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương
|
31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM
|
1
|
4,681,474,029
|
79
|
07918
|
YN0010Y
|
Công ty TNHH SX Bao bì Kim loại & In trên Kim loại
|
Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM
|
88
|
4,675,180,342
|
80
|
07907
|
TO8343O
|
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bàn Thạch
|
415/17 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM
|
129
|
4,607,113,911
|
81
|
07925
|
TU0781U
|
Công ty CP ĐT & Xây dựng Công trình Miền Đông
|
46A Đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM
|
2
|
4,593,838,804
|
82
|
07900
|
QZ0194Z
|
Công ty CP ÊĐEN
|
117 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM
|
9
|
4,568,575,980
|
83
|
07900
|
QW0483G
|
Công ty CP Tàu Cuốc
|
A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM
|
10
|
4,522,141,608
|
84
|
07902
|
TX3193X
|
Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên
|
233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM
|
3
|
4,509,197,611
|
85
|
07918
|
TY0068Y
|
Công ty TNHH TMDV Minh Nam
|
Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM
|
91
|
4,457,084,903
|
86
|
07922
|
TP3851P
|
Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình
|
B6/21W1 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM
|
59
|
4,377,492,539
|
87
|
07410
|
TA1452A
|
Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long
|
Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM
|
55
|
4,374,870,788
|
88
|
07907
|
TO8792O
|
Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam
|
Tầng 13, Tòa nhà Hà Đô, 60 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM
|
95
|
4,255,403,590
|
89
|
07901
|
TW9519A
|
Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Trí
|
Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
11
|
4,225,422,642
|
90
|
07901
|
TA0157A
|
Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh
|
64-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
101
|
4,190,737,301
|
91
|
07914
|
TD1032D
|
Công ty TNHH DV Tư vấn Kinh doanh VIVA
|
384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM
|
61
|
4,094,388,217
|
92
|
07903
|
TZ0595U
|
Công Ty TNHH Vận tải Green Leaf Việt Nam
|
104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM
|
313
|
4,067,943,051
|
93
|
07914
|
TW2352G
|
Công ty CP Color Man Food
|
Số 11, Đường số 9A, KDC Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM
|
3
|
4,006,927,112
|
94
|
07407
|
TG1220G
|
Công ty TNHH Gỗ Thịnh An
|
Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM
|
8
|
3,973,243,882
|
95
|
07914
|
TG4782G
|
Công ty TNHH Forever Bride (Việt Nam)
|
Đơn vị 3A, Tầng 3, nhà xưởng Tiêu chuẩn Số 2, Đường 15, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM
|
48
|
3,956,223,933
|
96
|
07900
|
QZ0159Z
|
Công ty CP Dệt May Gia Định
|
Số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
28
|
3,950,783,021
|
97
|
07908
|
TV4543V
|
Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật
|
25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM
|
5
|
3,931,483,299
|
98
|
07901
|
TA9750A
|
Công ty CP Dream Viet Education
|
P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM
|
286
|
3,910,755,411
|
99
|
07923
|
TT1555T
|
Công ty CP TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt
|
Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM
|
50
|
3,855,869,251
|
100
|
07900
|
TG3455G
|
Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương
|
15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM
|
32
|
3,808,886,872