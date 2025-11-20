Doanh nghiệp
20/11/2025 17:00

100 doanh nghiệp tại TP HCM chậm đóng BHXH



Bảo hiểm Xã hội TP HCM thông báo danh sách 100 doanh nghiệp chậm đóng BHXH từ 06 tháng trở lên và số tiền lớn.

Số liệu nợ tính đến hết ngày 31-10-2025, cập nhật Ủy nhiệm chi đến hết ngày 17-11-2025.

STT

Mã tỉnh

Mã đơn vị

Tên đơn vị

Địa chỉ

Lao động

Số tiền chậm đóng

1

07911

TC0285C

Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình

235 Võ Thị Sáu, phường Xuân Hòa, TP.HCM

962

58,663,510,072

2

07901

TA0265A

Công ty CP DV Bưu chính Viễn thông Sài Gòn

10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

30

40,746,102,581

3

07410

TA1624A

Công ty CP Xuất nhập khẩu Hoàng Sinh

Đường D4 KCN Phú Tân, Khu 4, phường Bình Dương, TP.HCM

4

32,228,111,687

4

07901

TAG788A

Công ty CP Trải nghiệm Toàn Cầu

Số 2Bis Nguyễn Thị Minh Khai, phường Sài Gòn, TP.HCM

521

26,828,002,658

5

07903

TI0016I

Công ty TNHH Việt Thắng Jean

38 Quang Trung, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

126

18,174,434,635

6

07923

TT0592T

CN Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ

Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM

8

16,540,631,350

7

07923

TT2167T

Công ty CP Thương mại Dịch vụ Đầu tư 247

Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM

38

16,370,296,764

8

07923

QW0807T

Tổng Công ty Tư vấn Thiết kế Dầu khí - Công ty CP

Tầng 8, 9 & 10, Tòa nhà PV Gas Tower, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Nhà Bè, TP.HCM

126

15,992,950,195

9

07923

IC0020T

NLĐNN_CN Công ty CP Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS- Trường TH, THCS và THPT Quốc tế Mỹ

Số 220, đường Nguyễn Văn Tạo, xã Hiệp Phước, TP.HCM

1

15,839,117,775

10

07901

TW4855A

Công ty CP Đầu tư Hoàng Phúc Quốc tế

137 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, TP.HCM

170

15,780,707,153

11

07909

TN1937N

Công ty TNHH Thảo Hà

01 Đặng Văn Sâm, phường Đức Nhuận, TP.HCM

80

15,502,765,004

12

07903

TI0356I

Công ty CP Dệt may Liên Phương

18 Tăng Nhơn Phú, phường Phước Long, TP.HCM

250

15,343,726,939

13

07918

YN0122Y

Công ty TNHH May mặc Sản xuất Quang Thái

Số 1185 Quốc lộ 1A, KP5, phường An Lạc, TP.HCM

33

15,083,626,333

14

07903

TB1995B

Công Ty TNHH Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Nam Việt

66 Nguyễn Quý Đức, Khu phố 5, phường Bình Trưng, TP.HCM

7

15,061,538,528

15

07406

TF3387F

Công ty CP Xây dựng Công trình và Khai thác đá 621

Tổ 12, khu phố Tân Lập, phường Đông Hòa, TP.HCM

5

13,182,930,239

16

07912

TJ1276J

Công ty TNHH TM DV VT XD Giao thông T&T

98 Đào Duy Từ, phường Diên Hồng, TP.HCM

114

13,077,033,098

17

07909

TN3668N

Công ty CP Dược phẩm Pha No

Tầng 3, Mã Căn 3a, 42/5 Nguyễn Văn Trỗi, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

10

13,064,967,023

18

07907

TO4499O

Công Ty TNHH Kỹ thuật Hòa Hiệp

92A-94 Bạch Đằng, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

4

12,897,011,543

19

07911

TN5276N

Công ty CP Dược phẩm Duy Tân

97 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, TP.HCM

10

12,877,886,390

20

07707

TG0021G

Công ty TNHH Gạch men Nhà Ý

Khu Công nghiệp Mỹ Xuân A, phường Phú Mỹ, TP.HCM

216

12,267,846,821

21

07907

TO4116O

Công Ty TNHH In Di Co

215 Trường Chinh, phường Bảy Hiền, TP.HCM

7

12,263,449,088

22

07911

YN0114C

Công ty TNHH MTV UNIQUIFY Việt Nam

Lầu 7, Thiên Son Tower, Số 5 Nguyễn Gia Thiều, phường Xuân Hòa, TP.HCM

9

12,067,555,607

23

07902

TX0238X

Công ty CP Cơ khí và Nhôm kính Anh Việt

1700/3, QL1A, phường An Phú Đông, TP.HCM

7

11,530,858,029

24

07912

TJ3062J

Công ty CP Phong Phú Sắc Việt

Lầu 4- Số 268 Tô Hiến Thành, phường Hòa Hưng, TP.HCM

91

11,195,472,088

25

07920

YN0118Q

Công ty TNHH HANJOO TRADE

Lô D1-1, đường Tam Tân, KCN Tân Phú Trung, xã Củ Chi, TPHCM

158

11,105,835,415

26

07912

TJ8892J

Công ty TNHH Intershop

272/6 Nguyễn Tiểu La, phường Diên Hồng, TP.HCM

150

11,083,929,686

27

07903

YN0108I

Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Phước Nguyên

LÔ HT-3-2, ĐƯỜNG D2, KHU CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

2

10,587,339,974

28

07905

TM3199M

Công ty TNHH XNK Lập Phương

158/1A Quang Trung, phường Thông Tây Hội, TP.HCM

1

10,490,852,479

29

07907

TO1535O

Công ty CP Cơ Điện Lạnh Nam Thịnh

8-10, Nguyễn Bá Tuyển, Phường Bảy Hiền, TP.HCM

129

10,428,324,390

30

07900

QW0558Z

Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Số 8

400/5 Ung Văn Khiêm, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

7

10,364,375,925

31

07903

TI2342I

Công ty CP Công nghiệp Hỗ trợ Minh Nguyên

Lô HT-1-1, đường D2, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP. Hồ Chí Minh

1

10,167,074,684

32

07923

TT0099T

Công ty CP SX - XD Hưng Long Phước

Lô B4, 8, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

1

10,067,600,176

33

07901

TA7934A

Công ty TNHH TM DV GREEN LEAF Việt Nam

108 Trần Đình Xu, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

90

9,775,989,199

34

07901

TZ0317A

Trung tâm Bưu chính Sài Gòn

10 Cô Giang, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

1

9,152,610,433

35

07911

TW9484C

Công ty CP Dịch vụ Quản lý CTM

816/27 Trường Sa, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM

124

8,998,400,529

36

07915

TE0301E

Công ty CP Xây Dựng Đầu tư Công nghiệp Đông Dương

143 (Lầu 1) Trần Hưng Đạo, phường Chợ Lớn, TP.HCM

106

8,522,559,007

37

07923

YN0061T

Công ty TNHH KONDO VIETNAM

Lô C7, Khu CN Hiệp Phước, xã Hiệp Phước, TP.HCM

106

8,519,231,945

38

07909

TL4693L

Công ty TNHH Phòng khám Đa khoa Jio Health

Số 30, đường Nguyễn Văn Lạc, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

107

8,368,097,955

39

07407

YN0038G

Công ty TNHH May mặc & Giặt tẩy Bến Nghé

Bình Thuận, phường Thuận Giao, TP.HCM

227

8,307,899,830

40

07908

TV1313V

Công ty TNHH Thế giới Kỹ thuật

25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

28

7,900,290,507

41

07901

TAA711A

Công ty Cổ phần TINI

Tầng 7, Tòa nhà Samco, Số 326 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

176

7,845,999,530

42

07916

TF0822F

Công ty Cổ phần Ba Huân

22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM

414

7,808,376,468

43

07908

TV0864V

Công ty CP TM Tiến Hưng

142A17-18-19 Lũy Bán Bích phường Phú Thạnh, TP.HCM

1

7,789,923,201

44

07901

IC1216A

Công Ty TNHH Christinas Vietnam (TW4128A)

212/2B Nguyễn Trãi, phường Cầu Ông Lãnh, TP.HCM

10

7,423,393,086

45

07909

TL0334L

Công ty TNHH Dịch vụ TM-SX-XD Đông Mê Kông

Số 12A12, đường Mê Linh, phường Thạnh Mỹ Tây, TP.HCM

3

7,161,908,399

46

07907

TO4222O

Công ty CP Tập đoàn Tín Thành

71 Phổ Quang, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

1

7,094,090,114

47

07911

TC4536C

Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Cuộc Sống Của Tôi

179 Lý Chính Thắng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

234

7,077,951,151

48

07901

TA2317A

Công ty CP An Ánh Hùng

178D Hai Bà Trưng, phường Tân Định, TP.HCM

6

7,056,005,291

49

07901

TW3685A

Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings

3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TP.HCM

111

6,948,323,683

50

07909

TN9135N

Công ty TNHH Indi Games

Tầng 2 - Tầng 3, Tòa nhà Ong Ong, 282 Phan Xích Long, phường Cầu Kiệu, TP.HCM

24

6,943,624,724

51

07921

TS0313S

Công ty TNHH SX & TM Tùng Vinh

26/11 Trần Văn Mười, ấp Xuân Thới Sơn 1, xã Xuân Thới Sơn, TP HCM

35

6,900,105,102

52

07907

TO9607O

Công ty TNHH Minh Anh - Gia Bảo

14 Tân Hải, phường Tân Bình, TP.HCM

247

6,892,273,766

53

07907

TO5577O

Công ty CP Đầu tư Công nghiệp Xuất Nhập Khẩu Đông Dương

308 Cộng Hòa, phường Tân Bình, TP.HCM

29

6,743,775,880

54

07903

TI4105I

Công ty CP Kỹ thuật Công nghệ Tự động Hải Nam

Lô I-10-6 đường D7, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

302

6,620,320,839

55

07900

TG0542G

Công ty TNHH Thương mại và Quảng cáo Lữ Nhạc

Số 5, Đường số 10, Khu nghỉ ngơi giải trí, phường Tân Hưng, TP.HCM

102

6,552,140,028

56

07907

TW8759O

Công ty TNHH Giải pháp Hậu cần HTL

Lầu 04, Tòa nhà Kicotrans, 20 Sông Thao, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

353

6,529,862,491

57

07901

TA1857A

Công ty CP Đại Nam Việt

104 Mai Thị Lựu, phường Tân Định, TP.HCM

2

6,376,091,656

58

07925

TU1591U

Công ty TNHH TM DV XK Quốc tế Mỹ Việt

9 Km9, đường Song Hành, khu phố 7, phường Thủ Đức, TP.HCM

4

6,307,938,019

59

07909

TN3387N

Công ty CP TV TM DV Địa ốc Hoàng Quân

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM

60

6,302,620,385

60

07912

TJ8652J

Công ty CP Thiết bị Bách Khoa Quốc Tế

729 Đường Ba Tháng Hai, phường Diên Hồng, TP.HCM

8

6,208,984,054

61

07915

TE1468E

Công ty CP Đại Đồng Tiến

216 Tân Thành, phường Chợ Lớn, TP.HCM

360

6,118,747,957

62

07918

TY4795Y

Công ty CP 499

Số 230 đường 7A, KP 7, phường An Lạc, TP.HCM

21

6,113,922,554

63

07918

TY1070Y

Công ty CP TM SX Tân Úc Việt

Lô 60, Đường số 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM

11

6,040,612,954

64

07900

TW2255G

Công ty TNHH Grandhome Stone Vina

14 đường Nam Thông 2D, Khu Nam Thông 2-S19, phường Tân Mỹ, TP.HCM

111

5,969,992,659

65

07407

TG1738G

Công ty TNHH TMDV MPC Logistics

T6/130 đường Thuận An Hòa, tổ 6, khu phố Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, TP.HCM

182

5,859,549,097

66

07900

TG9526G

Công ty CP Việt Kiến Trúc

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM

8

5,676,191,883

67

07925

YN0364U

Công ty TNHH Yujin Vina

Lô 71-74 - KCX, phường Linh Xuân, TP.HCM

388

5,580,763,863

68

07901

TA8741A

Công ty TNHH Việt Nam Phát

47B Nguyễn Phi Khanh, phường Tân Định, TP.HCM

2

5,500,303,989

69

07911

TC1826C

Công ty CP TM DV TVTK Thời Trang Việt

189A Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

48

5,401,469,975

70

07911

TC7943C

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Sao Kim

177 Hai Bà Trưng, phường Xuân Hòa, TP.HCM

85

5,391,412,631

71

07907

TO5222O

Công ty Cổ phần Đ.H.C

Tầng 6, Số 1/1 Hoàng Việt, phường Tân Sơn Nhất, TP.HCM

18

5,342,344,608

72

07407

YN0296G

Chi Nhánh Công ty TNHH Kinh Doanh S&H tại tỉnh Bình Dương

Khu phố 1A, phường An Phú, TP.HCM

6

5,305,614,026

73

07918

TY0384Y

Công ty CP SX Hàng Tiêu Dùng Bình Tân

1016A Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông, TP.HCM

390

5,144,626,672

74

07915

QE0041E

Công ty Cổ phần Nhựa Sài Gòn

242 Trần Phú, phường An Đông, TP.HCM

30

5,064,843,906

75

07707

TG0162G

Công ty Cổ phần Công nghệ VTS

Tổ 10, KP Phước Lập, phường Phú Mỹ, TP.HCM

17

5,061,615,157

76

07903

TI4158I

Công ty CP Quốc tế Quang Điện

Tầng 6 nhà xưởng số 4, Tòa nhà TLD Hi-tech Lô I-3B đường N6, Khu CNC, phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM

1

4,989,085,561

77

07902

YN0190X

Công TNHH TC and B Việt Nam

162/2 Quốc lộ 1A, phường Thới An, TP.HCM

58

4,785,454,571

78

07900

QW0889Z

Công ty CP Đầu tư & Phát triển dự án hạ tầng Thái Bình Dương

31/21 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình, TP.HCM

1

4,681,474,029

79

07918

YN0010Y

Công ty TNHH SX Bao bì Kim loại & In trên Kim loại

Lô 37 đường số 3, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM

88

4,675,180,342

80

07907

TO8343O

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Bàn Thạch

415/17 Trường Chinh, phường Tân Bình, TP.HCM

129

4,607,113,911

81

07925

TU0781U

Công ty CP ĐT & Xây dựng Công trình Miền Đông

46A Đường 27, phường Hiệp Bình, TP.HCM

2

4,593,838,804

82

07900

QZ0194Z

Công ty CP ÊĐEN

117 Nguyễn Văn Hưởng, phường An Khánh, TP.HCM

9

4,568,575,980

83

07900

QW0483G

Công ty CP Tàu Cuốc

A33-A34 Nguyễn Hữu Thọ, KDC Kim Sơn, phường Tân Hưng, TP.HCM

10

4,522,141,608

84

07902

TX3193X

Công ty TNHH SX TM DV Thanh Tiên

233 đường Trần Thị Cờ, phường Thới An, TP.HCM

3

4,509,197,611

85

07918

TY0068Y

Công ty TNHH TMDV Minh Nam

Lô 14 Đường 2, KCN Tân Tạo, phường Tân Tạo, TP.HCM

91

4,457,084,903

86

07922

TP3851P

Công ty CP XD TM Hải Đăng Thái Bình

B6/21W1 Ấp 2, Xã Vĩnh Lộc, TP.HCM

59

4,377,492,539

87

07410

TA1452A

Công ty TNHH Đầu tư May Kim Long

Phân Xưởng 5, Đường 30/04, Khu phố 8, phường Thủ Dầu Một, TP.HCM

55

4,374,870,788

88

07907

TO8792O

Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Cảng Hàng không Việt Nam

Tầng 13, Tòa nhà Hà Đô, 60 Trường Sơn, phường Tân Sơn Hòa, TP.HCM

95

4,255,403,590

89

07901

TW9519A

Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thương mại Minh Trí

Lầu 7, Số 3 Phan Văn Đạt, phường Sài Gòn, TP.HCM

11

4,225,422,642

90

07901

TA0157A

Công ty CP Tập Đoàn Mai Linh

64-68 Hai Bà Trưng, phường Sài Gòn, TP.HCM

101

4,190,737,301

91

07914

TD1032D

Công ty TNHH DV Tư vấn Kinh doanh VIVA

384 Hoàng Diệu, Phường Khánh Hội, TP.HCM

61

4,094,388,217

92

07903

TZ0595U

Công Ty TNHH Vận tải Green Leaf Việt Nam

104 – 106 Trần Lựu, phường Bình Trưng, TP.HCM

313

4,067,943,051

93

07914

TW2352G

Công ty CP Color Man Food

Số 11, Đường số 9A, KDC Nam Long, phường Tân Thuận, TP.HCM

3

4,006,927,112

94

07407

TG1220G

Công ty TNHH Gỗ Thịnh An

Thửa đất số 253,254,255,256, Tờ bản đồ số 164, đường An Phú 19, KP Bình Phước B, phường An Phú, TP.HCM

8

3,973,243,882

95

07914

TG4782G

Công ty TNHH Forever Bride (Việt Nam)

Đơn vị 3A, Tầng 3, nhà xưởng Tiêu chuẩn Số 2, Đường 15, KCX Tân Thuận, phường Tân Thuận, TP.HCM

48

3,956,223,933

96

07900

QZ0159Z

Công ty CP Dệt May Gia Định

Số 10-12-14-16 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Sài Gòn, TP.HCM

28

3,950,783,021

97

07908

TV4543V

Công ty CP ĐT & PT GD Thế Giới Kỹ Thuật

25-27 Đỗ Thừa Tự, phường Phú Thọ Hòa, TP.HCM

5

3,931,483,299

98

07901

TA9750A

Công ty CP Dream Viet Education

P.903, Tầng 9, Tòa nhà Diamond Plaza, 34 Lê Duẩn, phường Sài Gòn, TP.HCM

286

3,910,755,411

99

07923

TT1555T

Công ty CP TM DV SX Thuốc Thú Y Thủy sản Ánh Việt

Lô EB 11&EB12 Khu Công nghiệp, xã Hiệp Phước, TP.HCM

50

3,855,869,251

100

07900

TG3455G

Công ty CP ĐT PT Bất Động Sản Đông Dương

15 Nguyễn Lương Bằng, phường Tân Mỹ, TP.HCM

32

3,808,886,872


từ khóa : BHXH
