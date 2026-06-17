Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được ký kết nhằm mục đích khai thác hiệu quả tiềm năng và phát huy thế mạnh của mỗi bên trong các lĩnh vực trọng điểm: du lịch trải nghiệm, quảng bá thương hiệu và xúc tiến thương mại, lan tỏa giá trị di sản Yến sào Khánh Hòa đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Thanh Hải, Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa và ông Nguyễn Đặng Quang Vinh, Giám đốc Công ty TNHH The Stage Việt Nam ký kết thỏa thuận hợp tác

Tại buổi lễ, đại diện hai doanh nghiệp nhấn mạnh sự kiện ký kết lần này là một dấu mốc quan trọng. Sự đồng hành của The Stage Việt Nam – đơn vị giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông được kỳ vọng sẽ góp phần nâng tầm giá trị thương hiệu Yến sào Khánh Hòa.

Sự kiện khẳng định sự tin tưởng, cam kết gắn kết lâu dài giữa hai đơn vị, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, góp phần nâng cao giá trị dịch vụ và hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.