Hoạt động cộng đồng
17/06/2026 09:40

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

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Hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam đã góp thêm những dấu ấn ý nghĩa cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Bảy năm không phải là quãng thời gian quá dài đối với sự phát triển của một chương trình vì cộng đồng có quy mô toàn quốc. Tuy nhiên, đó là khoảng thời gian đủ để khẳng định giá trị của sự đồng hành bền bỉ.

Nhìn lại những cột mốc đã qua, dễ nhận thấy điểm chung xuyên suốt là sự hiện diện của chương trình tại những địa bàn có ý nghĩa đặc biệt về chủ quyền quốc gia hoặc còn nhiều khó khăn trong đời sống kinh tế - xã hội. Từ vùng biên giới cực Bắc đến các đảo tiền tiêu giữa biển khơi, từ những tuyến đường cờ cho đến các chương trình hướng về người dân vùng sâu, vùng xa, mỗi hoạt động đều hướng đến mục tiêu lan tỏa những giá trị tích cực cho cộng đồng.

Chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" đóng vai trò là một cây cầu nối lan tỏa ý nghĩa sâu sắc về trách nhiệm cộng đồng và xã hội giữa Báo Ngời Lao động với nhiều tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp. Với Công ty Cổ phần Him Lam, đây là một phần không thể thiếu trong định hướng phát triển hướng tới trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp kiên trì theo đuổi trong suốt nhiều năm qua. Bên cạnh việc tạo ra giá trị cho đời sống, doanh nghiệp không chỉ làm nhiệm vụ kinh tế mà còn là kết nối cộng đồng, lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội.

Sự đồng hành ấy cho thấy những giá trị tạo ra sẽ không chỉ được đo bằng số lượng lá cờ được trao tặng hay số địa phương được hỗ trợ, mà còn được đo bằng sức lan tỏa của tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và trách nhiệm công dân.

Đại diện Công ty Cổ phần Him Lam đánh giá chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" là hoạt động giàu ý nghĩa xã hội, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm với chủ quyền đất nước. Him Lam tự hào được đồng hành cùng Báo Người Lao Động trong nhiều năm qua để đưa những lá cờ Tổ quốc đến với đồng bào, chiến sĩ và ngư dân trên khắp mọi miền đất nước.

Sau 7 năm, Báo Người Lao động đã trao tặng và ký kết trao gần 2,2 triệu lá cờ Tổ quốc ở khắp các tỉnh thành trên cả nước. Hành trình ấy vẫn đang tiếp tục, mang theo kỳ vọng về những chặng đường mới, nơi những giá trị tốt đẹp được bồi đắp bằng sự chung tay của toàn xã hội.

Mai Anh
từ khóa : tình yêu quê hương, Tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước, trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Him Lam
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