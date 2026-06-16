Vietravel Airlines mở rộng mạng đường bay nội địa và quốc tế trong dịp hè 2026

Sự kiện đánh dấu sự trở lại chặng bay Hà Nội – Cam Ranh ngay trong giai đoạn cao điểm hè 2026, đồng thời là bước đi chiến lược nằm trong kế hoạch mở rộng mạng lưới đường bay nội địa quý III-2026 của hãng nhằm đáp ứng đa dạng nhu cầu du lịch, thăm thân và công tác của hành khách.

Đồng loạt mở rộng mạng bay trong nước và quốc tế

Ngày 15-6, chuyến bay mang số hiệu VU1213 thực hiện hành trình Hà Nội – Buôn Ma Thuột với 220 hành khách đã hạ cánh tại sân bay Buôn Ma Thuột vào lúc 14h20. Đây cũng là chuyến bay đầu tiên của Vietravel Airlines trên tuyến mới kết nối Thủ đô với thủ phủ của Tây Nguyên.

Trên chuyến bay, hành khách được hãng dành tặng chiếc khăn thổ cẩm – món quà mang đậm dấu ấn văn hóa địa phương, thay cho lời chào mừng đến vùng đất đại ngàn và cũng là lời gửi gắm về hành trình khám phá những giá trị văn hóa bản địa đặc sắc.

Mỗi chuyến bay là một hành trình trải nghiệm văn hóa bản địa của hành khách

Cùng ngày, Vietravel Airlines cũng khai thác trở lại hành trình Hà Nội – Cam Ranh với chuyến bay VU1271. 200 hành khách đã được thưởng thức thức uống mang hương vị mùa hè thanh mát độc đáo do chính đội ngũ tiếp viên của hãng tự tay pha chế và phục vụ.

Lấy cảm hứng từ biển xanh – nắng vàng của điểm đến, món quà nhỏ này góp phần mang đến cảm giác thư giãn, sảng khoái và truyền tải tinh thần nghỉ dưỡng ngay từ hành trình bay đầu tiên. Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm gia tăng trải nghiệm và tạo nên những dấu ấn riêng trên từng chặng bay của hãng.

Vietravel Airlines chính thức đưa vào khai thác đường bay Hà Nội – Buôn Ma Thuột/ Cam Ranh

Song song với việc phủ sóng các tọa độ du lịch tiềm năng trong nước, Vietravel Airlines cũng đang khẳng định tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ ở thị trường quốc tế và năng lực tự chủ vận hành.

Cụ thể, trong tháng 6-2026, hãng đã chính thức mở bán đường bay quốc tế kết nối TP HCM – Thâm Quyến (Trung Quốc) từ ngày 06-06 và dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 15-08-2026. Đồng thời, hãng cũng triển khai chuỗi chuyến bay thuê chuyến (charter) kết nối Hà Nội - Lan Châu, Cam Túc (Trung Quốc) từ ngày 20-6.

Chia sẻ thêm về kế hoạch sắp tới, ông Nguyễn Tuấn Anh – Phó Tổng Giám đốc Điều hành Vietravel Airlines cho biết: Đường bay kết nối Hà Nội – Buôn Ma Thuột sẽ có tần suất 1 chuyến/ngày. Trong khi đó, tuyến Hà Nội - Cam Ranh có tần suất 2 chuyến/ngày.

"Các đường bay nêu trên đã được chúng tôi nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để lựa chọn khai thác ngay trong giai đoạn cao điểm hè, nhằm cung cấp cho hành khách thêm nhiều sự lựa chọn bay chất lượng với mức chi phí tối ưu", đại diện Vietravel Airlines nhấn mạnh.

Hiện, Vietravel Airlines cũng đang chủ động tăng tần suất khai thác trên các chặng bay nội địa trọng điểm. Cụ thể, hãng tăng cường phục vụ chặng trục Hà Nội – TP HCM với tần suất lên đến 5 chuyến/ngày. Các đường bay kết nối đến các thành phố du lịch biển và trung tâm kinh tế lớn bao gồm TP HCM – Đà Nẵng, Hà Nội – Đà Nẵng và Hà Nội – Cam Ranh cũng được nâng hiệu suất khai thác lên 2 chuyến/ngày, đảm bảo hành khách luôn có những khung giờ bay linh hoạt và thuận tiện nhất.

Nâng cao năng lực, tăng tốc kế hoạch mở rộng đội bay

Bên cạnh việc mở thêm các đường bay mới, Vietravel Airlines cũng đang đặt trọng tâm vào kế hoạch nâng cao năng lực khai thác, vận hành và đặc biệt là mở rộng đội bay. Đây cũng là những mục tiêu đang được hãng ưu tiên hàng đầu trong giai đoạn tới, ngay trong tháng 6, hãng dự kiến sẽ tiếp tục đón thêm tàu bay mới thuộc sở hữu.

Trước đó, Vietravel Airlines đã tiếp nhận thêm tàu bay Airbus A321, tiếp tục bổ sung đội bay trong bối cảnh hãng từng bước nâng cao năng lực vận hành và chuẩn bị cho giai đoạn phát triển mới.

Dự kiến đón tàu bay mới vào cuối tháng 6 để phục vụ giai đoạn cao điểm Hè

Trong ngắn hạn, hãng dự kiến bổ sung thêm 7 tàu bay trong 6 tháng cuối năm. Việc tiếp tục đưa vào khai thác các tàu bay Airbus A321 trong năm 2026 được kỳ vọng sẽ giúp Vietravel Airlines gia tăng tính chủ động trong vận hành, tối ưu hóa lịch bay và nâng cao hiệu quả khai thác.

Về dài hạn, hãng thuộc hệ sinh thái T&T Group đặt tham vọng chạm mốc 50 tàu bay vào năm 2030. Gần nhất, Vietravel Airlines đã có văn bản gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề nghị hướng dẫn các thủ tục pháp lý liên quan đến kế hoạch điều chỉnh quy mô Dự án vận tải hàng không lữ hành Việt Nam.

Cụ thể, hãng đề xuất nâng quy mô đội tàu bay lên tối đa 50 chiếc vào năm 2030, bao gồm tàu bay thân hẹp, thân rộng và các chủng loại phù hợp với định hướng khai thác; đồng thời tăng vốn đầu tư để đáp ứng nhu cầu phát triển đội tàu.

Vietravel Airlines hiện nằm trong hệ sinh thái của Tập đoàn T&T Group trong quá trình tái cơ cấu và củng cố hoạt động. Sự tham gia của nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ giúp hãng tăng cường nguồn lực tài chính, mở rộng quy mô khai thác và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường hàng không.

Với sự kết hợp đồng bộ giữa việc tăng đội tàu bay, mở rộng mạng lưới đường bay cả nội địa và quốc tế, Vietravel Airlines hứa hẹn sẽ mang đến một mùa hè 2026 bùng nổ, tiếp tục là người bạn đồng hành tin cậy trên mọi hành trình khám phá của hành khách.