Hoạt động cộng đồng
17/06/2026 09:39

Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

In bài viết

Công ty CP Him Lam không chỉ biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mà còn là đơn vị dành nhiều tâm huyết cho phúc lợi xã hội.

Quan điểm phát triển của Him Lam là gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và xã hội. Từ định hướng đó, Him Lam đã duy trì nhiều chương trình thiện nguyện qua các năm. Trong đó có việc đồng hành cùng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động khởi xướng.

Dưới cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng, 4 lá cờ Tổ quốc có diện tích 54 m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho Đồn Biên phòng Lũng Cú và bà con đồng bào vùng cao. Giữa nơi đại diện cho ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc, lá cờ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn trở thành những "cột mốc sống", là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và ý thức gìn giữ chủ quyền quốc gia. Hoạt động này là dấu mốc đầu tiên trong hành trình đồng hành kéo dài suốt 7 năm giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam.

Năm 2020, tiếp nối hành trình nhân văn, đoàn công tác hơn 60 thành viên bao gồm các chỉ huy, cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo, phóng viên của BTL Cảnh sát biển Việt Nam, Báo Người Lao động và Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm, tặng cờ, quà cho quân và dân trên đảo Bạch Long Vỹ. "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã được nối dài đến hòn đảo tiền tiêu, "pháo đài" chiến lược mang ý nghĩa trọng yếu về chủ quyền quốc gia Việt Nam. Tại đây, 2.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho bà con ngư dân đảo Bạch Long Vỹ, cùng 100 lá cờ lớn tặng riêng cho Tiểu đoàn phòng thủ đảo đã được chuyển đến tận tay cho các chiến sĩ và bà con ngư dân trên đảo. "Hình ảnh mỗi con tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc", ông Tô Đình Tuân – Tổng Biên tập báo Người Lao động chia sẻ.

Từ nơi địa đầu Tổ quốc cho đến đảo tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, những chuyến đi không chỉ mang theo sắc đỏ của quốc kỳ mà còn thể hiện sự chung tay, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Với Công ty Cổ phần Him Lam, đây là bước khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài cùng các hoạt động an sinh xã hội, định hướng phát triển gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với những giá trị của cộng đồng và xã hội.

Nhìn lại hành trình 7 năm, những dấu mốc tại Lũng Cú và Bạch Long Vĩ vẫn được xem là những điểm khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình lan tỏa của chương trình trên khắp mọi miền đất nước.


Mai Anh
từ khóa : Công ty Cổ phần Him Lam
Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sản xuất - Kinh doanh 09:40

Sự hợp tác này góp phần mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hàng không Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Hoạt động cộng đồng 09:40

Hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam đã góp thêm những dấu ấn ý nghĩa cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

Hoạt động cộng đồng 09:40

Từ những chuyến đi đầu tiên, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với sự đồng hành của Công ty CP Him Lam tiếp tục đến nhiều địa bàn biên giới trên cả nước.

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Doanh nghiệp 09:39

Sáng 16-6, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH The Stage Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược năm 2026.

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Doanh nghiệp 12:24

(NLĐO) - Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Thị trường 10:40

Từ ngày 12-6 đến 19-6-2026, phường Phú Định (TP HCM) chính thức khai mạc Tuần lễ Trái cây với chủ đề đầy hoài niệm "Trên bến dưới thuyền"

PVD Logging và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Slickline

PVD Logging và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Slickline

Sản xuất - Kinh doanh 09:59

Lễ ký kết một lần nữa khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa PQPOC và PVD Logging, cùng hướng tới mục tiêu triển khai Dự án an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn