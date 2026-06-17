Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

Quan điểm phát triển của Him Lam là gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng và xã hội. Từ định hướng đó, Him Lam đã duy trì nhiều chương trình thiện nguyện qua các năm. Trong đó có việc đồng hành cùng chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" do Báo Người Lao Động khởi xướng.

Dưới cột cờ Lũng Cú, nơi địa đầu cực Bắc thiêng liêng, 4 lá cờ Tổ quốc có diện tích 54 m² tượng trưng cho 54 dân tộc anh em cùng nhiều phần quà ý nghĩa đã được trao tặng cho Đồn Biên phòng Lũng Cú và bà con đồng bào vùng cao. Giữa nơi đại diện cho ý chí kiên cường, bất khuất của dân tộc, lá cờ không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn trở thành những "cột mốc sống", là biểu tượng của tinh thần đoàn kết dân tộc và ý thức gìn giữ chủ quyền quốc gia. Hoạt động này là dấu mốc đầu tiên trong hành trình đồng hành kéo dài suốt 7 năm giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam.

Năm 2020, tiếp nối hành trình nhân văn, đoàn công tác hơn 60 thành viên bao gồm các chỉ huy, cán bộ chiến sỹ, lãnh đạo, phóng viên của BTL Cảnh sát biển Việt Nam, Báo Người Lao động và Công ty Cổ phần Him Lam đã đến thăm, tặng cờ, quà cho quân và dân trên đảo Bạch Long Vỹ. "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" đã được nối dài đến hòn đảo tiền tiêu, "pháo đài" chiến lược mang ý nghĩa trọng yếu về chủ quyền quốc gia Việt Nam. Tại đây, 2.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng cho bà con ngư dân đảo Bạch Long Vỹ, cùng 100 lá cờ lớn tặng riêng cho Tiểu đoàn phòng thủ đảo đã được chuyển đến tận tay cho các chiến sĩ và bà con ngư dân trên đảo. "Hình ảnh mỗi con tàu, thuyền đánh cá của ngư dân với lá cờ đỏ sao vàng tung bay trước gió là những cột mốc sống khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng và bất khả xâm phạm của Tổ quốc", ông Tô Đình Tuân – Tổng Biên tập báo Người Lao động chia sẻ.

Từ nơi địa đầu Tổ quốc cho đến đảo tiền tiêu đầu sóng ngọn gió, những chuyến đi không chỉ mang theo sắc đỏ của quốc kỳ mà còn thể hiện sự chung tay, đồng lòng của các tổ chức, doanh nghiệp trong việc lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước. Với Công ty Cổ phần Him Lam, đây là bước khởi đầu cho hành trình đồng hành lâu dài cùng các hoạt động an sinh xã hội, định hướng phát triển gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với những giá trị của cộng đồng và xã hội.

Nhìn lại hành trình 7 năm, những dấu mốc tại Lũng Cú và Bạch Long Vĩ vẫn được xem là những điểm khởi đầu đầy ý nghĩa, mở ra hành trình lan tỏa của chương trình trên khắp mọi miền đất nước.



