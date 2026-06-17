Hoạt động cộng đồng
17/06/2026 09:40

Hành trình những lá cờ tổ quốc nơi biên cương

In bài viết

Từ những chuyến đi đầu tiên, chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc" với sự đồng hành của Công ty CP Him Lam tiếp tục đến nhiều địa bàn biên giới trên cả nước.

Năm 2022 đánh dấu một hoạt động quy mô lớn tại Hà Giang khi hơn 10.000 lá cờ Tổ quốc, 500 bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh và rất nhiều các phần quà ý nghĩa khác đã được trao tặng cho người dân và các lực lượng làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới. Trên đỉnh núi Rồng, lá cờ rộng 54 m² được kéo lên trên ngọn kỳ đài. Đây cũng là địa phương từng ghi dấu cột mốc đầu tiên trong hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Him Lam từ năm 2019. Ba năm sau ngày trở lại, sắc đỏ của quốc kỳ tiếp tục hiện diện trên những cung đường biên cương, trong các khu dân cư và tại nhiều điểm sinh hoạt cộng đồng của địa phương.

Năm 2024, hành trình cờ Tổ quốc được nối dài đến các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng và Thái Nguyên với hơn 7.000 lá cờ Tổ quốc được trao tặng trong suốt chuyến đi. Các nhà báo, phóng viên Báo Người Lao động và các cán bộ Công ty Cổ phần Him Lam đã không quản khó khăn, gian khổ, "lên rừng xuống biển", tới nhiều vùng miền xa xôi của đất nước để trao tặng cờ Tổ quốc đến nhiều đối tượng.

Mỗi nơi đoàn công tác đặt chân đến đều mang những nét đặc trưng riêng. Nhưng đều có một điểm chung là ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình, là giáo dục truyền thống cách mạng, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, nâng cao trách nhiệm công dân đối với Tổ quốc.

Qua từng năm, chương trình không chỉ dừng lại ở việc trao tặng những lá cờ Tổ quốc, những phần quà ý nghĩa mà còn trở thành cầu nối gắn kết giữa báo chí, doanh nghiệp và địa phương trong các hoạt động hướng về cộng đồng.

Trong hành trình ấy, sự đồng hành bền bỉ của các đơn vị xã hội hóa, trong đó có Công ty Cổ phần Him Lam, đã góp phần tạo nên nguồn lực để chương trình được duy trì và phát triển. Từ những hoạt động cụ thể tại các địa bàn biên giới, tinh thần trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp được thể hiện bằng những đóng góp thiết thực trong việc đồng hành cùng các chương trình vì cộng đồng, gắn lợi nhuận của doanh nghiệp với lợi ích của cộng đồng, xã hội. Những lá cờ được trao đi đã và đang hiên ngang tung bay trên từng mái nhà, từng tuyến đường. Và một giá trị lớn hơn vậy chính là tinh thần gắn kết và niềm tự hào dân tộc tiếp tục được bồi đắp qua từng chuyến đi.


Mai Anh
từ khóa : tình yêu quê hương, Tinh thần trách nhiệm, trách nhiệm xã hội, Công ty Cổ phần Him Lam
Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sun Group hợp tác HAECO, Japan Airlines, Toyota Tsusho hình thành tổ hợp bảo dưỡng, sửa chữa tàu bay

Sản xuất - Kinh doanh 09:40

Sự hợp tác này góp phần mở ra bước tiến mới cho ngành công nghiệp hàng không Việt Nam và nâng cao vị thế đất nước trong chuỗi giá trị hàng không khu vực.

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Bảy năm vun đắp một giá trị bền vững

Hoạt động cộng đồng 09:40

Hành trình đồng hành giữa Báo Người Lao Động và Công ty Cổ phần Him Lam đã góp thêm những dấu ấn ý nghĩa cho chương trình "Tự hào cờ Tổ quốc".

Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

Công ty Cổ phần Him Lam và hành trình “Tự hào cờ Tổ quốc”: Từ địa đầu Tổ quốc đến đảo tiền tiêu

Hoạt động cộng đồng 09:39

Công ty CP Him Lam không chỉ biết đến là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực bất động sản, mà còn là đơn vị dành nhiều tâm huyết cho phúc lợi xã hội.

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Yến sào Khánh Hòa ký kết hợp tác với The Stage Việt Nam

Doanh nghiệp 09:39

Sáng 16-6, Công ty Yến sào Khánh Hòa và Công ty TNHH The Stage Việt Nam đã tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược năm 2026.

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Dòng vốn đổ về Nam Đà Nẵng khi hạ tầng tăng tốc

Doanh nghiệp 12:24

(NLĐO) - Những quy hoạch hạ tầng quy mô tỷ đô đang làm thay đổi diện mạo khu Nam Đà Nẵng, thúc đẩy sự phát triển của thị trường bất động sản.

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Không Gian Gốm Bát Tràng tại Lễ hội Trái cây 2026: Hội tụ giao thương và nghệ thuật truyền thống

Thị trường 10:40

Từ ngày 12-6 đến 19-6-2026, phường Phú Định (TP HCM) chính thức khai mạc Tuần lễ Trái cây với chủ đề đầy hoài niệm "Trên bến dưới thuyền"

PVD Logging và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Slickline

PVD Logging và Công ty Điều hành Dầu khí Phú Quốc ký hợp đồng cung cấp dịch vụ Slickline

Sản xuất - Kinh doanh 09:59

Lễ ký kết một lần nữa khẳng định sự hợp tác chặt chẽ giữa PQPOC và PVD Logging, cùng hướng tới mục tiêu triển khai Dự án an toàn, hiệu quả và đúng tiến độ


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn