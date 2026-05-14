14/05/2026 10:53

Yến sào Khánh Hòa đẩy mạnh xuất khẩu sang Trung Quốc

Sáng 12-5, Công ty Yến sào Khánh Hòa tiếp tục xuất khẩu thành công lô hàng tổ yến Sanvinest chính hiệu sang thị trường tỉ dân Trung Quốc.

Sự kiện này một lần nữa khẳng định vị thế, uy tín và nỗ lực của Công ty Cổ phần Nước giải khát Yến sào Khánh Hòa (Công ty Yến sào Khánh Hòa) trong việc đưa thương hiệu quốc gia Việt Nam vươn tầm quốc tế.

Lô hàng tổ yến Sanvinest được chuyển lên xe chuẩn bị xuất khẩu sang Trung Quốc

Lô hàng tổ yến cao cấp lần này được xuất khẩu cho đối tác Đồng Nhân Đường – một trong những thương hiệu danh tiếng và lâu đời nhất tại Trung Quốc. Để chinh phục được đối tác chiến lược này, các sản phẩm của Yến sào Khánh Hòa phải vượt qua việc kiểm định nghiêm ngặt bởi những tổ chức kiểm định quốc tế. Sự tin chọn của đối tác quốc tế là "thước đo" chuẩn xác nhất cho chất lượng vượt trội của Yến sào Khánh Hòa.

Từ đầu năm đến nay, tình hình xuất khẩu của Công ty Yến sào Khánh Hòa liên tục ghi nhận những điểm sáng. Nhiều lô hàng giá trị cao đã xuất khẩu thành công sang thị trường Trung Quốc, Mỹ. Đây là tín hiệu tăng trưởng tích cực, không chỉ mang lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp mà còn là niềm tự hào lớn của tỉnh nhà. Việc liên tục mở rộng tại các thị trường lớn cho thấy chiến lược kinh doanh đúng đắn của Ban lãnh đạo công ty.

Sẵn sàng sang thị trường Trung Quốc

Ông Nguyễn Khoa Bảo – Phó Tổng Giám đốc Công ty Yến sào Khánh Hòa chia sẻ: "Thành quả này là động lực to lớn để tập thể người lao động tiếp tục cống hiến. Trong thời gian tới, công ty sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động xúc tiến thương mại, nâng cao chất lượng sản phẩm và mở rộng thị trường xuất khẩu."

Với khát vọng vươn xa, Yến sào Khánh Hòa Sanest Sanvinest sẽ tiếp tục chinh phục nhiều thị trường khó tính mới, lan tỏa giá trị tinh hoa yến sào Việt Nam đến với người tiêu dùng trong nước và bạn bè năm châu.

PV
từ khóa : Trung Quốc, xuất khẩu, Yến Sào Khánh Hòa, Sanvinest
Quyết liệt ngăn chặn tình trạng săn bắt chim yến trái phép

