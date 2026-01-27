Xu hướng lựa chọn môi trường làm việc “không toxic” của giới trẻ

Môi trường không độc hại được hiểu là nơi mọi nhân viên đều được đón nhận, hỗ trợ và đối xử công bằng. Bài học của F88 là một ví dụ tiêu biểu.

Thời gian gần đây, F88 nổi lên như một hiện tượng lạ của thị trường việc làm khi liên tiếp nhận các giải thưởng lớn trong lĩnh vực tuyển dụng và quản lý nhân sự. Tháng 1-2026, doanh nghiệp này lại tiếp tục nhận chứng nhận Nơi làm việc Xuất sắc 2026 do Great Place To Work® (GPTW) trao tặng và được Vieclam24h, nền tảng tuyển dụng trực tuyến uy tín tại Việt Nam, vinh danh Top 10 Nhà tuyển dụng có trải nghiệm ứng viên tốt nhất 2025.

Giải thưởng Nơi làm việc xuất sắc nhất do GPTW trao tặng cho F88 đã phản ánh rõ xu hướng lựa chọn môi trường làm việc không toxic hiện nay. Để chọn ra Nơi làm việc xuất sắc, GPTW sẽ gửi thư mời khảo sát ẩn danh đến toàn bộ CBNV của những doanh nghiệp tham gia. Bộ 60 câu hỏi khảo sát của GPTW tập trung vào 5 vấn đề chính là Tin cậy, Tôn trọng, Công bằng, Tự hào và Gắn bó. Sau đó, BTC sẽ phân tích, đánh giá và đưa ra những kết quả chi tiết, thông qua từng con số cụ thể. Với F88, các chỉ số cao nhất là hài lòng về sự thân thiện là 94%, công bằng là 93% và hỗ trợ là 92%. Ở hai chỉ số đầu tiên, F88 đã duy trì "điểm số" ngang bằng với năm 2024, riêng chỉ số thứ ba thì tăng 1%.

Từ những kết quả trên, có thể thấy thu nhập không còn là mối quan tâm duy nhất của người lao động. Đồng quan điểm này, CEO Randstad là Sander van ’t Noordend tin rằng "Ngày nay, công việc không còn chỉ xoay quanh tiền lương. Nhân tài trên toàn cầu đang tìm kiếm những môi trường làm việc phù hợp với giá trị cá nhân, khát vọng phát triển và hoàn cảnh sống của họ". Jacob Morgan, tác giả cuốn sách Nhà lãnh đạo tương lai cũng khẳng định "Chất lượng cuộc sống, mục đích và ý nghĩa công việc được người lao động quan tâm ngang hoặc hơn cả việc chỉ nhận lương".

Tại Việt Nam, F88 là một trong những doanh nghiệp sớm tiếp cận xu hướng này thông qua chiến lược nhân sự "Excel with Joy" (Vui đời Tiến bộ). Chiến lược này được triển khai dựa trên hai trụ cột song hành: xây dựng môi trường làm việc minh bạch, công bằng, gắn kết (Vui đời) và liên tục nâng cấp giá trị con người cả về chuyên môn và cảm xúc (Tiến bộ). Thay vì chỉ tập trung vào chính sách đãi ngộ, F88 đặt trọng tâm vào trải nghiệm làm việc dài hạn và khả năng phát triển của mỗi cá nhân.

Anh Hoàng Thành Đức (1985), Quản lý kinh doanh vùng Tây Bắc bộ, đã làm việc tại F88 10 năm. Ban đầu, anh Đức chỉ tò mò về mô hình kinh doanh lạ, muốn trải nghiệm thử nhưng rồi đồng hành đến tận bây giờ. Sau một thập kỷ, anh cho biết 4 yếu tố khiến mình "dành cả thanh xuân" cho doanh nghiệp này lần lượt là Cách quản trị và vận hành nhất quán; Sự thân thiện và sẻ chia từ mọi cấp; Mục tiêu công việc thách thức năng lực bản thân; Được chủ động xây dựng lộ trình thăng tiến. Trong khi đó, chị Trần Thị Diệu Linh (1992), Trưởng phòng Mua sắm với 9 năm gắn bó cùng F88 nhấn mạnh giá trị của việc được lãnh đạo trao quyền: "Các em cứ làm điều mình tin là đúng, miễn là nghĩ và làm hết sức. Nếu kết quả không như mong đợi, đó là trách nhiệm của anh vì chưa chỉ dẫn đầy đủ". Cách tiếp cận này, theo chị Linh, giúp nhân sự trưởng thành nhanh hơn qua từng dự án. "Phúc lợi F88 không tệ nhưng cũng không phải là lý do chính để mình gắn bó với công ty", Diệu Linh khẳng định. Theo báo cáo mới đây của GPTW, trong khi 53% người lao động Việt Nam sẵn sàng tìm kiếm cơ hội việc làm mới, thì tại F88, 93% CBNV khẳng định mong muốn gắn bó lâu dài. Sự đối lập này cho thấy môi trường làm việc tại F88 đang tạo ra sự gắn kết và niềm tin rõ nét so với mặt bằng chung của thị trường lao động.

Môi trường làm việc Vui đời Tiến bộ đã giúp F88 thu hút được nhiều nhân sự chất lượng cao trong một vài năm trở lại đây

Giải thưởng Top 10 Nhà tuyển dụng có trải nghiệm ứng viên tốt nhất 2025 cũng phản ánh cách F88 lan tỏa văn hóa làm việc không toxic ngay từ điểm chạm đầu tiên. Doanh nghiệp xây dựng hành trình ứng tuyển đa kênh, minh bạch và thân thiện, trong đó ứng viên được tiếp cận thông tin rõ ràng, nhận phản hồi kịp thời và được tôn trọng xuyên suốt quá trình. Trải nghiệm ứng tuyển vì thế trở thành bước khởi đầu cho sự gắn bó và tin tưởng lâu dài khi gia nhập môi trường làm việc đề cao sự tử tế.

Thị trường tuyển dụng nhân sự tại Việt Nam đã đổi khác, sáng tạo hơn, cạnh tranh hơn và hướng đến một môi trường làm việc không độc hại. Môi trường ấy phải hài hòa giữa các yếu tố thân thiện, công bằng, hỗ trợ và giúp từng nhân sự tự "nâng cấp" chính bản thân mình. Trong mắt các nhà phân tích, môi trường làm việc Vui đời Tiến bộ mà F88 đang xây dựng thực sự là một bất ngờ thú vị và việc liên tục nhận được các giải thưởng uy tín từ các tổ chức như GPTW, Anphabet và Vieclam24h là minh chứng cho góc nhìn này.