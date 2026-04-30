Xu hướng dùng xe hybrid khi thị trường xăng dầu biến động

Xe hybrid định hướng nhu cầu tiêu dùng xe xanh tại nhiều thị trường trên thế giới, nhiều hãng xe lớn đẩy mạnh phát triển dòng sản phẩm này. Toyota đặt mục tiêu tăng sản lượng xe hybrid và hybrid cắm sạc lên khoảng 6,7 triệu chiếc vào năm 2028, chiếm khoảng 60% trong tổng sản lượng toàn cầu của hãng. Uy tín dòng xe hybrid của hãng đã được các thị trường khó tính nhất như Mỹ, châu Âu kiểm chứng.

Doanh số xe tăng đột phá

Tại thị trường Việt Nam, doanh số xe hybrid quý I/2026 cũng có bước tăng trưởng đột phá với 5.125 chiếc, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Đỉnh điểm tháng 3, 3.143 xe hybrid đã được giao đến tay khách hàng (theo VAMA). Toyota bán nhiều nhất với 2.193 xe - mức doanh số cao nhất trong hơn 6 năm qua. Các đợt tăng giảm giá xăng dầu thời gian qua đã tác động mạnh đến tâm lý và hành vi mua xe của khách hàng. Họ nhìn nhận một thực tế rằng, chi phí lăn bánh, tiện ích hay công nghệ chỉ nên là một phần trong quyết định chọn xe, để gắn bó lâu dài, chi phí nuôi xe gồm xăng dầu, bảo dưỡng, sửa chữa là yếu tố quan trọng.

Anh Hùng - tư vấn bán hàng tại một đại lý Toyota - cho biết giờ đây, khi tham khảo xe, khách không chỉ hỏi "giá lăn bánh bao nhiêu", "có ưu đãi gì không", mà còn thêm câu hỏi "xe tiêu tốn xăng không". Giá xăng dầu bất ổn khiến nhiều người đang sở hữu những mẫu xe "ăn xăng" đành tạm "cất" ô tô ở nhà để chuyển sang đi xe máy hay các phương tiện công cộng. Nhiều người theo dõi mảng xe nhận định, xe hybrid hưởng lợi nhiều nhất trong bối cảnh này.

Tiết kiệm nhiên liệu, chi phí nuôi xe

Tháng vừa qua, anh Hùng chốt được 5 hợp đồng xe hybrid. Anh chia sẻ: "Khách chọn hybrid bởi khả năng giảm thiểu được rủi ro khi xăng tăng giá, không cần cắm sạc và nhu cầu cần một chiếc xe ổn định, gắn bó lâu dài cũng như không nhanh mất giá, xuống cấp".

Hiện, Toyota là hãng phân phối nhiều mẫu xe hybrid nhất thị trường Việt Nam và chiếm đến 70% thị phần mảng xe lai. Toàn bộ là các mẫu xe hybrid tự sạc và khả năng tiết kiệm nhiên liệu đến hơn 50%. Thậm chí, mức tiêu hao nhiên liệu thực tế người dùng chia sẻ còn tiết kiệm hơn thông số hãng công bố. Anh Dũng - chủ xe Innova Cross HEV - cho biết: "Tôi di chuyển trong nội thành, đồng hồ chỉ báo 3,5 - 4L/100km, còn di chuyển trên đường tỉnh lộ hay thậm chí những cung đèo, xe cũng chỉ báo 5L/100km. Với một chiếc xe đa dụng 7 chỗ cỡ trung, có thời điểm khách ngồi kín các hàng ghế thì mức tiêu hao xăng này chỉ bằng 1/2 các mẫu xe thuần xăng cùng tầm giá. Riêng năm 2025, tôi ước tính đã tiết kiệm được hơn chục triệu đồng tiền xăng".

Tiết kiệm chi phí nuôi xe cũng giúp người dùng dần bù lại phần chênh lệch giá mua ban đầu so với phiên bản xăng cùng loại. Ngoài ra, từ 20-1, chi phí sở hữu xe Toyota HEV cũng giảm đáng kể khi hãng áp dụng giá bán mới, nhờ được hưởng ưu đãi thuế tiêu thụ đặc biệt, mức giảm từ 37-200 triệu đồng tùy mẫu xe, chi phí nhiên liệu được tối ưu, xe vận hành bền bỉ không hỏng vặt, thời gian để người dùng hoàn lại chi phí chênh lệch giữa xe xăng và xe HEV được rút ngắn.

Toyota có kế hoạch hiện đại hóa trụ sở, đầu tư dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư khoảng 360 triệu USD. Hãng xe này đang trong giai đoạn đầu triển khai kế hoạch và dự kiến ra mắt xe hybrid "made in Vietnam" trong tương lai gần, chủ động nguồn cung cho thị trường trong nước.





