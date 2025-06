VWS tổ chức tập huấn an toàn mùa mưa cho người lao động

Là một trong những doanh nghiệp luôn chú trọng đến quyền lợi và sức khỏe người lao động, suốt nhiều năm qua, VWS không ngừng tổ chức các hoạt động gắn liền với an toàn sức khỏe và an toàn lao động nghề nghiệp. Ngoài nội dung an toàn mùa mưa, công ty còn triển khai nhiều chương trình ý nghĩa khác như tuyên truyền phòng chống say nắng - say nóng, tập huấn sơ cấp cứu, diễn tập phòng cháy chữa cháy, thăm khám sức khỏe định kỳ miễn phí…