Nhịp sống
03/02/2026 17:18

VWS tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long

In bài viết

VWS tài trợ 200 triệu đồng chăm lo cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long đón Tết

Trong khuôn khổ các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TP HCM và Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tổ chức chương trình về nguồn, trao quà Tết cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

VWS đồng hành cùng chương trình

Ngày 2-2, đoàn đã có mặt tại vùng căn cứ cách mạng Quới Sơn (nay là xã Giao Long) là căn cứ quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP HCM cùng các cựu cán bộ Thành Đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành.

Hành trình về nguồn, ôn lại truyền thống

Tại buổi gặp gỡ, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, ôn lại các ký ức về một thời gian khó các gia đình từng nuôi giấu, che chở cán bộ Thành Đoàn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đây không chỉ là hoạt động trao quà đơn thuần, mà còn bày tỏ lòng tri ân của lớp đoàn viên, thanh niên với những người có công, những hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn để có một cái Tết nghĩa tình, nồng ấm.

Đại diện Thành Đoàn TP HCM trao quà cho người dân

Đồng hành cùng chương trình với quỹ tài trợ 200 triệu đồng, Công ty VWS cùng Ban tổ chức đã trao 54 phần quà Tết cho các hộ gia đình có công cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ; đồng thời trao 200 phần quà cho các hộ còn khó khăn ở xã Giao Long.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, anh Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP HCM bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Thành Đoàn trong các hoạt động chăm lo cho người dân vùng căn cứ cách mạng suốt thời gian qua. Chính sự đồng hành này đã góp phần mang lại Tết ấm no, sung túc và an vui cho bà con tại tỉnh Vĩnh Long cũng như các vùng căn cứ cách mạng. "Đây là dịp để tuổi trẻ TP HCM thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"" - anh Sơn chia sẻ thêm.

Lan tỏa yêu thương từ doanh nghiệp

Cầm món quà trên tay, bà Hà Thị Thai (86 tuổi), ông Võ Minh Tâm (43 tuổi) - những người thuộc diện gia đình chính sách không khỏi xúc động. Với họ, sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền và các nhà tài trợ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình có thêm niềm tin để đón một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Bà Huỳnh Lan Phương trao quà và thăm hỏi người dân Quới Sơn

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS cho biết, từ những năm đầu thành lập đến nay, VWS luôn duy trì ngân sách thường niên dành cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người còn khó khăn và gia đình chính sách tại TP HCM cũng như lan tỏa đến nhiều tỉnh thành lân cận.

Dù giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, lãnh đạo VWS vẫn dành thời gian đến thăm hỏi và trao quà cho bà con. "Việc có mặt trực tiếp không chỉ đơn thuần là trao đi một món quà, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành nhất từ Ban Giám đốc Công ty. Tôi mong muốn ba con có thể cảm nhận được sự ấm áp và lòng chân thành mà công ty gửi gắm qua từng hoạt động thiết thực này" - bà Phương cho biết.

PV
từ khóa : xử lý chất thải, VWS, người có công, gia đình chính sách, kháng chiến chống mỹ, Quới Sơn
Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025

Hưng Thịnh Incons công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV-2025

Thị trường 18:34

CTCP Hưng Thịnh Incons (HoSE: HTN) công bố BCTC hợp nhất Quý IV và cả năm 2025, ghi nhận dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh cải thiện so với năm trước.

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến tự chủ nguồn lực hàng không

Sun PhuQuoc Airways đạt phê chuẩn đào tạo kỹ thuật B1/B2, bước tiến tự chủ nguồn lực hàng không

Sản xuất - Kinh doanh 17:50

Sun PhuQuoc Airways vừa được Cục Hàng không Việt Nam phê chuẩn mở rộng năng định huấn luyện cơ bản cho nhân sự kỹ thuật máy bay.

Global Pathways 2026: Du học chuyển tiếp trong bối cảnh giáo dục quốc tế biến động

Global Pathways 2026: Du học chuyển tiếp trong bối cảnh giáo dục quốc tế biến động

Thị trường 17:30

Năm 2026 có nhiều thay đổi du học, Global Pathways tiếp tục triển khai mô hình du học đặc biệt, mở cửa cho sinh viên Việt Nam đến các đại học top 1% thế giới.

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Cặp học sinh Đắk Lắk và Hà Nội giành quán quân Cuộc thi Tiếng nói Xanh mùa 3

Giáo dục - Cộng đồng 17:17

Cuộc thi hùng biện - tranh biện Tiếng nói Xanh mùa 3 chính thức tìm ra những quán quân sau Vòng Chung kết diễn ra vào ngày 1-2 tại Trường Đại học VinUni

Khách hàng “ngại” khi giá nhà và lãi suất cùng tăng: Chuyên gia nói gì?

Khách hàng “ngại” khi giá nhà và lãi suất cùng tăng: Chuyên gia nói gì?

Bất động sản 16:12

Gần đây, mặt bằng lãi suất có xu hướng tăng lên, đặc biệt trong lĩnh vực bất động sản, khiến nhiều nhà đầu tư băn khoăn.

Thanh toán phí hạ tầng cảng biển dễ dàng qua TPBank Biz

Thanh toán phí hạ tầng cảng biển dễ dàng qua TPBank Biz

Ngân hàng 16:11

Với tính năng “Thanh toán phí hạ tầng cảng biển” trên ứng dụng TPBank Biz, doanh nghiệp có thể nộp phí hạ tầng cảng biển chỉ trong vài thao tác

UNIQLO mang áo ấm trao tặng cho người dân tại Quảng Trị

UNIQLO mang áo ấm trao tặng cho người dân tại Quảng Trị

Hoạt động cộng đồng 16:10

Uniqlo vừa trao tặng 5.000 trang phục giữ nhiệt HEATTECH và 1.100 áo khoác chần bông PUFFTECH đến người dân và các em nhỏ tại các xã Thượng Trạch và Phong Nha.


Tỷ giá
Từ điển
Giá vàng
Kết quả xổ số
Chứng khoán
Văn bản pháp luật
Liên hệ quảng cáo
Liên hệ tòa soạn