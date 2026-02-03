VWS tặng quà Tết cho gia đình chính sách ở Vĩnh Long

Trong khuôn khổ các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) đã phối hợp cùng Ban Thường vụ Thành Đoàn TP HCM và Câu lạc bộ Truyền thống Thành Đoàn tổ chức chương trình về nguồn, trao quà Tết cho các gia đình chính sách và người dân có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Vĩnh Long.

VWS đồng hành cùng chương trình

Ngày 2-2, đoàn đã có mặt tại vùng căn cứ cách mạng Quới Sơn (nay là xã Giao Long) là căn cứ quan trọng trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tham dự có ông Nguyễn Văn Đua - nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM, nguyên Bí thư Thành Đoàn TP HCM cùng các cựu cán bộ Thành Đoàn và lãnh đạo các doanh nghiệp đồng hành.

Hành trình về nguồn, ôn lại truyền thống

Tại buổi gặp gỡ, các thành viên trong đoàn đã ân cần thăm hỏi, ôn lại các ký ức về một thời gian khó các gia đình từng nuôi giấu, che chở cán bộ Thành Đoàn trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đây không chỉ là hoạt động trao quà đơn thuần, mà còn bày tỏ lòng tri ân của lớp đoàn viên, thanh niên với những người có công, những hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn để có một cái Tết nghĩa tình, nồng ấm.

Đại diện Thành Đoàn TP HCM trao quà cho người dân

Đồng hành cùng chương trình với quỹ tài trợ 200 triệu đồng, Công ty VWS cùng Ban tổ chức đã trao 54 phần quà Tết cho các hộ gia đình có công cách mạng trong thời kỳ chống Mỹ; đồng thời trao 200 phần quà cho các hộ còn khó khăn ở xã Giao Long.

Thay mặt Ban Thường vụ Thành Đoàn, anh Nguyễn Minh Sơn, Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành Đoàn TP HCM bày tỏ sự trân trọng đối với các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng Thành Đoàn trong các hoạt động chăm lo cho người dân vùng căn cứ cách mạng suốt thời gian qua. Chính sự đồng hành này đã góp phần mang lại Tết ấm no, sung túc và an vui cho bà con tại tỉnh Vĩnh Long cũng như các vùng căn cứ cách mạng. "Đây là dịp để tuổi trẻ TP HCM thể hiện lòng tri ân sâu sắc, tinh thần trách nhiệm và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn"" - anh Sơn chia sẻ thêm.

Lan tỏa yêu thương từ doanh nghiệp

Cầm món quà trên tay, bà Hà Thị Thai (86 tuổi), ông Võ Minh Tâm (43 tuổi) - những người thuộc diện gia đình chính sách không khỏi xúc động. Với họ, sự quan tâm kịp thời của các cấp chính quyền và các nhà tài trợ là nguồn động viên tinh thần lớn lao, giúp gia đình có thêm niềm tin để đón một mùa xuân ấm áp, đủ đầy hơn.

Bà Huỳnh Lan Phương trao quà và thăm hỏi người dân Quới Sơn

Bà Huỳnh Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc Công ty VWS cho biết, từ những năm đầu thành lập đến nay, VWS luôn duy trì ngân sách thường niên dành cho các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo người còn khó khăn và gia đình chính sách tại TP HCM cũng như lan tỏa đến nhiều tỉnh thành lân cận.

Dù giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm bận rộn nhất, lãnh đạo VWS vẫn dành thời gian đến thăm hỏi và trao quà cho bà con. "Việc có mặt trực tiếp không chỉ đơn thuần là trao đi một món quà, mà còn là cách thể hiện sự trân trọng và tình cảm chân thành nhất từ Ban Giám đốc Công ty. Tôi mong muốn ba con có thể cảm nhận được sự ấm áp và lòng chân thành mà công ty gửi gắm qua từng hoạt động thiết thực này" - bà Phương cho biết.