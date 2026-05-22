SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Với giao diện thân thiện, hiện đại, an toàn và bảo mật cao cùng nhiều tính năng ưu việt, SAIGONBANK iBanking giúp các tổ chức (là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp…) chủ động giao dịch và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Thông qua SAIGONBANK iBanking, khách hàng Tổ chức có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch:

- Chuyển khoản (thanh toán, nhận tiền) trong và ngoài hệ thống;

- Thanh toán lương và các khoản chi định kỳ;

- Quản lý tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch và nhiều dịch vụ khác;

- Chủ động thiết lập nhiều cấp độ thực hiện và phê duyệt giao dịch, phù hợp với nhu cầu quản trị của khách hàng;

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng phương thức xác thực hiện đại (OTP, sinh trắc học, …), an toàn, bảo mật trong mọi giao dịch.

SAIGONBANK iBanking được phát triển với định hướng tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho Tổ chức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính linh hoạt trong công tác quản trị tài chính.

Việc triển khai dịch vụ SAIGONBANK iBanking tiếp tục khẳng định cam kết của SAIGONBANK trong hành trình đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đồng hành cùng các Tổ chức trên con đường phát triển bền vững.

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking cũ có thể tiếp tục trải nghiệm trên SAIGONBANK iBanking theo hướng dẫn của SAIGONBANK. Khách hàng chưa đăng ký có thể liên hệ ngay Tổng đài dịch vụ khách hàng 1900 5555 11 hoặc đến các điểm giao dịch của SAIGONBANK trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.