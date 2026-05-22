Ngân hàng
22/05/2026 09:38

SAIGONBANK "chào sân" dịch vụ ngân hàng trực tuyến

Nhằm bắt kịp xu hướng chuyển đổi số, SAIGONBANK chính thức ra mắt dịch vụ Ngân hàng trực tuyến dành cho khách hàng tổ chức (SAIGONBANK iBanking).

Với giao diện thân thiện, hiện đại, an toàn và bảo mật cao cùng nhiều tính năng ưu việt, SAIGONBANK iBanking giúp các tổ chức (là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, đơn vị hành chính, đơn vị sự nghiệp…) chủ động giao dịch và quản lý tài chính mọi lúc, mọi nơi trên nền tảng công nghệ hiện đại.

Thông qua SAIGONBANK iBanking, khách hàng Tổ chức có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch:

- Chuyển khoản (thanh toán, nhận tiền) trong và ngoài hệ thống;

- Thanh toán lương và các khoản chi định kỳ;

- Quản lý tài khoản, tra cứu lịch sử giao dịch và nhiều dịch vụ khác;

- Chủ động thiết lập nhiều cấp độ thực hiện và phê duyệt giao dịch, phù hợp với nhu cầu quản trị của khách hàng;

- Ứng dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng phương thức xác thực hiện đại (OTP, sinh trắc học, …), an toàn, bảo mật trong mọi giao dịch.

SAIGONBANK iBanking được phát triển với định hướng tối ưu hóa hiệu quả vận hành cho Tổ chức, góp phần tiết kiệm thời gian, chi phí và nâng cao tính linh hoạt trong công tác quản trị tài chính.

Việc triển khai dịch vụ SAIGONBANK iBanking tiếp tục khẳng định cam kết của SAIGONBANK trong hành trình đổi mới công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và đồng hành cùng các Tổ chức trên con đường phát triển bền vững.

Khách hàng đang sử dụng dịch vụ Internet Banking cũ có thể tiếp tục trải nghiệm trên SAIGONBANK iBanking theo hướng dẫn của SAIGONBANK. Khách hàng chưa đăng ký có thể liên hệ ngay Tổng đài dịch vụ khách hàng 1900 5555 11 hoặc đến các điểm giao dịch của SAIGONBANK trên toàn quốc để được tư vấn và hỗ trợ.

Châu Thy
Nam A Bank và IFC kick off dự án tư vấn tài trợ chuỗi cung ứng (SCF)

Ngân hàng 15:28

Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong chiến lược phát triển khách hàng doanh nghiệp, đặc biệt doanh nghiệp SMEs tại Nam A Bank.

VietinBank tưng bừng ưu đãi chào đón KHDN SME mới

Tài chính 17:17

Chào đón khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ mới năm 2026, VietinBank triển khai loạt ưu đãi “kép” cho dịch vụ mở tài khoản EKYC, tiền gửi và tài trợ thương mại.

Moody’s nâng xếp hạng tín nhiệm của MB lên mức Ba2

Ngân hàng 21:26

Theo Moody’s, quyết định nâng hạng đối với MB được hỗ trợ bởi khả năng sinh lời duy trì ở mức cao so với nhiều ngân hàng cùng quy mô

FE CREDIT: Khi mảnh ghép chiến lược kích hoạt cộng hưởng hệ sinh thái VPBank

Tài chính 17:01

Không còn dừng ở giai đoạn phục hồi, FE CREDIT đang bước vào pha tăng tốc trở lại với vai trò một mảnh ghép chiến lược rõ nét hơn trong hệ sinh thái VPBank.

Agribank tiếp lực doanh nghiệp bứt phá tăng trưởng năm 2026

Ngân hàng 18:41

Phát huy văn hóa phụng sự với định hướng "Khách hàng là trung tâm", Agribank tiếp tục khẳng định vai trò là người bạn đồng hành tin cậy của doanh nghiệp.

Agribank đồng hành cùng tỉnh Quảng Ninh triển khai mô hình Kiosk thông minh

Ngân hàng 04:39

Việc triển khai Kiosk thông minh được kỳ vọng góp phần giải quyết áp lực về thủ tục hành chính thông qua tự động hóa các khâu tiếp nhận, xác thực, trả kết quả.

Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?

Ngân hàng 13:06

Ngày 25-4, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công ĐHĐCĐ thường niên 2026


