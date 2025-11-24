Hoạt động cộng đồng
24/11/2025 17:37

Vừa rời Thanh Hóa, Bình Điền tiếp tục triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng hướng về miền Trung



Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền đã phát động quyên góp và chính thức công bố gói Hỗ trợ khẩn cấp trị giá 3,1 tỉ đồng.

Từ "Trao sinh kế" Thanh Hóa đến "Hỗ trợ khẩn cấp" các tỉnh Nam miền Trung

Trước đó, vào ngày 21 và 22-11-2025, Công ty đã tổ chức thành công chương trình "Trao sinh kế" tại xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa, với việc trao tặng 1.600 gói vật tư và tập huấn kỹ thuật giúp bà con tái thiết sau bão số 10.

Tuy nhiên, khi niềm vui của bà con Thanh Hóa vừa được thắp lên, thì khúc ruột miền Trung và vùng Tây Nguyên lại tiếp tục quặn thắt. Những ngày qua, bà con tại các tỉnh Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Gia Lai, Quảng Ngãi và Quảng Nam (cũ), đang phải oằn mình chống chịu với những đợt lũ dữ dội, gây thiệt hại nặng nề về người và của.

3,1 tỉ đồng và tinh thần "Lá lành đùm lá rách" của Bình Điền

Không thể đứng nhìn bà con chịu cảnh màn trời chiếu đất, Ban Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền đã ra lời kêu gọi đến toàn hệ thống. Hưởng ứng lời kêu gọi, các công ty thành viên cùng toàn thể Cán bộ công nhân viên (CBCNV) đã đồng lòng đóng góp, tạo nên quỹ Hỗ trợ khẩn cấp với tổng trị giá 3.100.000.000 VNĐ (Ba tỉ một trăm triệu đồng) ngay trong sáng ngày 24-11-2025.

Vừa rời Thanh Hóa, Bình Điền tiếp tục triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng hướng về miền Trung - Ảnh 1.

Gói hỗ trợ sẽ được phân bổ trực tiếp đến các "điểm nóng" ngập lụt như sau:

• Tỉnh Đắk Lắk: 1.000.000.000 VNĐ (Một tỉ đồng).

• Tỉnh Gia Lai: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

• Tỉnh Khánh Hòa: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

• Tỉnh Lâm Đồng: 500.000.000 VNĐ (Năm trăm triệu đồng).

• Tỉnh Quảng Ngãi: 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng).

• Khu vực Quảng Nam (cũ): 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng).

Hành động ngay – Không để bà con chờ đợi

Ngay sau buổi lễ phát động quyên góp sáng nay, Công ty CP Phân bón Bình Điền đã lập tức thành lập Đoàn công tác đặc biệt và khởi hành gấp rút để kịp thời hỗ trợ bà con vùng lũ lụt.

Vừa rời Thanh Hóa, Bình Điền tiếp tục triển khai gói hỗ trợ khẩn cấp 3,1 tỉ đồng hướng về miền Trung - Ảnh 2.

Ông Ngô Văn Đông - Tổng Giám đốc Công ty CP Phân bón Bình Điền chia sẻ: "Với người Bình Điền, 'trách nhiệm xã hội' không phải là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh từ trái tim. Chúng tôi vừa rời Thanh Hóa, chưa kịp nghỉ ngơi, nhưng nhìn cảnh đồng bào các tỉnh Nam miền Trung trong biển nước, chúng tôi biết mình phải lên đường ngay. Những phần hỗ trợ này là tấm lòng của hàng nghìn người lao động Bình Điền gửi đến bà con, mong chia sẻ phần nào gánh nặng trong cơn hoạn nạn".

Đoàn công tác dự kiến sẽ phối hợp chặt chẽ với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh để trao tận tay những phần hỗ trợ đến đúng những hộ dân đang gặp khó khăn nhất, đảm bảo an toàn và hiệu quả.

N. V
từ khóa : trách nhiệm xã hội, Bình Điền
