VietinBank và những công trình từ trái tim

Gia đình ông Chánh tại thôn Ma O, Khánh Hòa mừng vui khi nhận nhà mới; bà con ấp An Thái, Tiền Giang (nay là tỉnh Đồng Tháp) phấn khởi khi tuyến kè được nâng cấp; thêm nhiều bệnh nhân được khám chữa kịp thời nhờ những chuyến xe cấp cứu chuyên dụng… Hoạt động an sinh xã hội của VietinBank đang giúp cải thiện đời sống nhân dân mỗi ngày.

Từ nơi "con chữ gập ghềnh" đến "công trình từ trái tim"

Người dân vui mừng khi tuyến kè, đường rộng rãi, hàng hóa được vận chuyển ra Quốc lộ, học sinh đi học, người dân ra Trạm Y tế thuận tiện, an toàn. Đó là những cảm nhận thực tế của người dân ấp An Thái, xã An Cư, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (nay là ấp An Thái, xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp) sau khi công trình bờ kè Đông Kênh 8 được nâng cấp. Công trình được VietinBank tài trợ với mức kinh phí 2 giai đoạn lên tới gần 20 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Tiến Vĩnh, Quyền Giám đốc VietinBank CN Tây Tiền Giang phát biểu tại lễ khánh thành

Ấp An Thái có hơn 1.000 hộ dân sinh sống. Tuyến đường đan rộng 1,5m cặp sông Kinh 8 tại địa phương được đưa vào sử dụng gần 30 năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng. "Ngày nắng đã vậy, ngày mưa càng khó, học sinh mỗi lần đến trường đều rất gập ghềnh. Việc đến Trạm y tế khám chữa bệnh, vận chuyển hàng hóa cũng gặp nhiều khó khăn" - ông Đỗ Nhựt Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Hội Cư cho biết.

Có con là học sinh cấp 3, thường về nhà lúc tối nên ông Nguyễn Lâm Tùng rất lo lắng khi con tham gia giao thông. Ông cho biết con trai đã từng trượt ngã nhiều lần ở khu vực bờ kè này. Tình cảnh này tương tự với ông Trần Trung Nghĩa – một lao động địa phương thường xuyên kết thúc ngày làm việc vào buổi tối muộn.

Công trình bờ kè xã Hội Cư đã thay đổi ngoạn mục (ảnh công trình trước và sau khi được VietinBank hỗ trợ cải tạo)

Sau khi tuyến kè được cải tạo, vị lãnh đạo xã Hội Cư không giấu nổi niềm phấn khởi: "Từ khi có công trình kè dọc, bà con rất vui. Đường đan 1,5m từ hiện trạng hư hỏng, nguy cơ sụp lún, nay đã mở rộng 4m, vỉa hè rộng 2,75m, có công trình thoát nước hoàn chỉnh, cho phép xe 4 bánh lưu thông, đảm bảo an toàn".

Tại thôn Ma O, Khánh Hòa, buổi sáng ngày 21-05-2025 đã có rất nhiều người dân đến chung vui với gia đình ông Mấu Chánh - hộ cận nghèo trong thôn nhận bàn giao căn nhà mới. Gia đình ông là 1 trong 83 hộ được VietinBank trao nhà mới. Ông Chánh xúc động chia sẻ: "Mấy hôm nay, gia đình tôi vui mừng khôn tả. Giấc mơ về một căn nhà kiên cố tưởng chừng xa vời nay đã thành hiện thực, nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và VietinBank".

Đây là kết quả thực hiện phong trào thi đua "Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát"có sự đồng hành của VietinBank cùng tỉnh Khánh Hòa. Ông Cát Quang Dương - Thành viên Hội đồng Quản trị VietinBank cho biết: VietinBank hỗ trợ kinh phí gần 5 tỉ đồng để xây dựng 83 công trình nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. VietinBank xác định đây là hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

VietinBank hỗ trợ gần 5 tỉ đồng xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Khánh Hòa

Những ngôi nhà mới, tuyến đường được nâng cấp là những "công trình từ trái tim", có ý nghĩa to lớn đối với người dân Hội Cư, Ma O… mở đường cho những sinh kế mai sau.

VietinBank đồng hành cùng cộng đồng

Thiếu hụt xe cấp cứu, thiết bị y tế trên xe không đồng bộ; áp lực từ địa bàn rộng, địa hình phức tạp… khiến ngành Y tế tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai nhiều năm phải đối mặt với khó khăn. Bà Đỗ Thị Nguyên, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết: "Số lượng xe và thiết bị hạn chế, nhiều điểm y tế vùng xa như Bù Đăng, Bù Gia Mập chưa có đủ số lượng xe chuyên dụng, đáp ứng nhu cầu cấp cứu cùng lúc của nhiều bệnh nhân. Xe cũ thường xuyên hư hỏng, không đảm bảo an toàn và tốc độ". Nắm bắt khó khăn này, năm 2025 VietinBank đã trao tặng xe cấp cứu chuyên dụng cho ngành Y tế tỉnh Đồng Nai. Trước đó, năm 2021, VietinBank trao tặng địa phương này 03 xe cấp cứu chuyên dụng chất lượng cao. Điều này giúp giải quyết áp lực cho nhiều đơn vị y tế cơ sở, không còn tình trạng bệnh nhân phải chờ đợi xe cấp cứu quay vòng và tự chủ hơn trong việc phân bổ xe.

Đại diện VietinBank trao tặng xe cứu thương cho đại diện Sở Y tế tỉnh Bình Phước cũ, nay là tỉnh Đồng Nai

Đánh giá cao sự hỗ trợ kịp thời của VietinBank, lãnh đạo Sở Y tế Đồng Nai cho biết: "Sự hỗ trợ của VietinBank đã tiếp sức cho hệ thống y tế địa phương trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; giúp nâng cao tỷ lệ cứu sống bệnh nhân và củng cố niềm tin của nhân dân vào dịch vụ y tế công lập".

Đại diện VietinBank, ông Trần Công Quỳnh Lân - Phó Tổng Giám đốc trao biểu trưng 10 tỉ đồng ủng hộ đồng bào khắc phục hậu quả thiên tai