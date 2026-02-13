Vinasun đồng hành cùng Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ

Trong không khí rộn ràng của Hội hoa xuân Phú Mỹ Hưng Tết Bính Ngọ 2026, diễn ra từ ngày 11-2 đến 20-2-2026 (tức 24 tháng Chạp đến Mùng 4 Tết) tại khu vực Hồ Bán Nguyệt, nơi hội tụ văn hóa và tinh thần gắn kết cộng đồng, sự đồng hành của các doanh nghiệp lớn góp phần tạo nên diện mạo chỉn chu, chuyên nghiệp cho sự kiện.

Đồng hành cùng Đường hoa trong mùa xuân năm nay, Vinasun góp phần mang đến giải pháp di chuyển an toàn, thuận tiện cho người dân và du khách đến tham quan, du xuân, trải nghiệm không gian "Xuân gắn kết".

Không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trong cao điểm Tết, sự hiện diện của Vinasun tại Hội hoa xuân còn thể hiện vai trò của một doanh nghiệp gắn bó với đời sống đô thị, tích cực đồng hành cùng các hoạt động văn hóa – xã hội của TP HCM.

Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp trong nước tham gia phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ giao thông, Vinasun lựa chọn một hướng đi riêng: xây dựng ứng dụng xuất phát từ chính nhu cầu thực tế của hoạt động taxi truyền thống. Vinasun App là kết quả của quá trình đó, được nghiên cứu và phát triển bởi Công ty Hưng Đạt - đơn vị công nghệ trong nước đồng hành cùng Vinasun trong hành trình số hóa dịch vụ.

Thay vì chạy theo xu hướng "làm nhanh - làm nhiều", đội ngũ phát triển chọn hướng đi bền vững: xây dựng một ứng dụng phù hợp với thói quen người Việt, dễ sử dụng và đáp ứng đúng nhu cầu di chuyển hằng ngày.

Ngay từ đầu, mục tiêu được xác định rõ: Ứng dụng phải dễ dùng, ổn định, minh bạch và mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng lẫn tài xế. Không tập trung vào các tính năng phức tạp, Vinasun App ưu tiên trải nghiệm cốt lõi như: đặt xe nhanh, hiển thị giá rõ ràng trước chuyến đi, chia sẻ lộ trình cho người thân, thanh toán thuận tiện và tích hợp các chương trình ưu đãi thiết thực.

Chia sẻ về hành trình xây dựng ứng dụng, Ông Đinh Bá Tiến - đại diện Công ty Hưng Đạt cho biết:

"Chúng tôi xem Vinasun App như một ‘đứa con công nghệ’ của người Việt. Mục tiêu không chỉ là tạo ra một ứng dụng đặt xe, mà là xây dựng một nền tảng ổn định, dễ dùng, phù hợp với thói quen người Việt và mang lại giá trị thực cho khách hàng cũng như đội ngũ lái xe".

Theo ông, lợi thế lớn của Vinasun App nằm ở việc thấu hiểu người dùng trong nước – từ hành vi sử dụng, nhu cầu di chuyển cho đến mong muốn về chi phí rõ ràng và sự an tâm khi đi xe.

Song song với việc nâng cấp tính năng, ứng dụng còn thường xuyên triển khai các chương trình ưu đãi dành riêng cho người dùng như: ưu đãi 10% khi thanh toán bằng ví VNS Prepaid, tích điểm 3% cho mọi hạng thành viên, cùng các chương trình lớn như trúng iPhone 17 Pro Max hay Lộc Tết Vinasun với hàng ngàn bao lì xì lên đến 200.000 đồng và cơ hội trúng 4 chỉ vàng vào cuối chương trình.

Bên cạnh đó, việc Vinasun đầu tư mạnh vào đội xe Hybrid thân thiện môi trường cũng thể hiện định hướng phát triển bền vững, kết hợp hài hòa giữa công nghệ, chất lượng dịch vụ và trách nhiệm xã hội.