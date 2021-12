SeABank tăng vốn điều lệ lên gần 14.785 tỉ đồng

24/12/2021 548 1k

Xuất hiện giữa trung tâm TP Châu Đốc, tỉnh An Giang, cách khu du lịch quốc gia Núi Sam - chùa Bà Chúa Xứ chưa đến 5km là dự án chào sân tại tỉnh An Giang của Tập đoàn Thiên Minh - The New City Châu Đốc - đại đô thị phức hợp quy mô hơn 100ha.