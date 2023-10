ONEBANK by Nam A Bank được vinh danh “Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023”

Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam – Vietnam Digital Awards” (VDA) là giải thưởng thường niên của Hội truyền thông số Việt Nam, do Bộ Thông tin và Truyền thông bảo trợ. Giải thưởng nhằm tôn vinh, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động.



Năm nay Ban tổ chức đã chọn ra một số doanh nghiệp, tổ chức xứng đáng nhất để vinh danh tại lễ trao giải VDA. Hội đồng giám khảo là những nhà quản lý, chuyên gia công nghệ, chuyển đổi số hàng đầu Việt Nam.

Đại diện Nam A Bank – Ông Nguyễn Vĩnh Tuyên, Phó Tổng giám đốc (hình giữa) nhận giải thường từ Ban tổ chức.

Là một trong số ít cái tên được đánh giá cao, Nam A Bank đã vinh dự nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 cho hạng mục "Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số tiêu biểu" với giải pháp công nghệ "Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+".

Trong số những ngân hàng đang chuyển đổi số mạnh mẽ, Nam A Bank được đánh giá cao khi triển khai một loạt công nghệ mới, tiên phong trong ngành tài chính ngân hàng. Với mục tiêu trở thành ngân hàng thương mại hàng đầu trong việc triển khai mô hình tài chính toàn diện, số hóa luôn là chiến lược mũi nhọn để Nam A Bank mang đến trải nghiệm khác biệt, liền mạch và an toàn cho khách hàng.

Điểm giao dịch số tự động ONEBANK 365+ là một trong những minh chứng điển hình về sự thành công của các mô hình điểm giao dịch số mà các ngân hàng đang đầu tư đẩy mạnh trong suốt thời gian qua. Ra mắt vào cuối năm 2021, sau gần 2 năm hoạt động, ONEBANK đã "phủ sóng" mạng lưới khắp cả nước với 100 điểm giao dịch, nâng tổng số điểm kinh doanh của Nam A Bank lên gần 250 điểm.

Khách hàng giao dịch tại ONEBANK.

ONEBANK đã mang đến những trải nghiệm khác biệt cho khách hàng, làm thay đổi thói quen trong các giao dịch ngân hàng, phá bỏ rào cản về thời gian và cách thức giao dịch. ONEBANK vượt ra hẳn một điểm kinh doanh truyền thống, nơi khách hàng có thể tự trải nghiệm hầu hết mọi giao dịch ngân hàng hiện đại 365+, kể cả lễ, Tết như: nộp tiền mặt vào tài khoản chính chủ, liên ngân hàng; mở tài khoản; gửi tiết kiệm online nhận ngay giấy chứng nhận, tận hưởng các tiện ích mua sắm…

Bên cạnh ONEBANK, Hệ sinh thái ngân hàng số Nam A Bank còn có Open Banking và Robot OPBA với các tính năng vượt trội, tiên tiến, mang hàm lượng công nghệ cao, được khách hàng đón nhận tích cực, các chuyên gia trong ngành đánh giá cao.

Song song đó, Nam A Bank còn tăng cường liên kết, hợp tác cùng các đối tác công nghệ lớn để mở rộng hệ sinh thái như VGS, Mobifone, VNPOST, VNpay, VETC… nhằm đa dạng hóa các giải pháp tài chính, đồng thời tối ưu hóa chi phí vận hành, tăng tính minh bạch, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Với những nỗ lực tiên phong trong hoạt động chuyển đổi số, nhiều năm liên tục Nam A Bank nằm trong top ngân hàng dẫn đầu ở các tiêu chí như xếp hạng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin nội bộ (core banking, thanh toán điện tử) do Vietnam ICT Index xếp hạng.

Hành trình chuyển đổi số đầy ấn tương đã góp phần quan trọng giúp Nam A Bank nâng tầm thương hiệu, được các tổ chức trong nước và quốc tế đánh giá cao thông qua nhiều giải thưởng uy tín: "Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2019 và 2023", "Ngân hàng kiến tạo số tốt nhất Việt Nam 2022" và "Ngân hàng số thế hệ mới tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí International Business bình chọn, "Ngân hàng triển khai công nghệ tốt nhất Việt Nam 2021" do tạp chí Global Banking & Finance bình chọn và mới đây nhất là giải thưởng "Hệ sinh thái ngân hàng số sáng tạo nhất Việt Nam 2023" do Tạp chí Asian Banking & Finance trao tặng.