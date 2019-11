Ngân hàng thanh lý 20 chiếc xe hơi cũ với giá 6 tỉ: Đắt hay rẻ?

Thông tin đăng tải thanh lý những chiếc xe này với giá tổng cộng hơn 6,2 tỷ bị nhiều người nhận xét là quá đắt so với thực tế. Đây cũng là câu chuyện thường thấy mỗi lần các ngân hàng đưa ra đấu giá tài sản, chủ yếu là tài sản bảo đảm của nợ xấu.

Mới đây, SCB đã đăng tải thông tin thanh lý 20 chiếc xe hơi với tổng giá chào bán khởi điểm hơn 6,2 tỉ đồng. Các mẫu xe được nhà băng này rao bán thanh lý đã có niên hạn sử dụng từ 10-16 năm. Hầu hết là các thương hiệu gồm Toyota, Hyundai và Mitsubishi.

Ngân hàng sẽ tổ chức bán thanh lý bằng hình thức chào giá kín (theo mẫu của SCB đính kèm) bỏ vào phong bì, dán kín niêm phong, và chọn cá nhân, tổ chức có giá chào mua cao nhất. Người mua sẽ thực hiện chào giá riêng cho từng xe và hội đồng thanh lý sẽ quyết định người mua dựa theo mức chào giá.

Điều đáng nói, giá thanh lý mà ngân hàng đưa ra đã dấy lên nhiều tranh cãi, và trong số đó, nhiều người "chê" giá khởi điểm quá đắt so với thực tế.

Chẳng hạn, chiếc xe Toyota Camry đời 2003 được thanh lý với giá khởi điểm 332 triệu đồng. Chiếc Hyundai Sonata 2.0 đời 2009 giá 414 triệu đồng, hay Toyota Innova đời 2006 giá từ 294 triệu…

Một số chiếc xe hơi cũ đang được SCB thanh lý

Anh H, thành viên trong một hội xe hơi, xe bán tải ở Hà Nội cho rằng mức giá ngân hàng đưa ra không sát với thực tế, đây là những chiếc xe có tuổi đời quá lâu, số km sử dụng là khá nhiều. Với mức giá đó đã có thể mua được những chiếc xe mới mà thông số, chất lượng không kém gì, thậm chí còn hơn.



Chẳng hạn, với chiếc Toyota Camry đời 2003, số km sử dụng là hơn 315 nghìn km được SCB rao bán với giá 332 triệu đồng . Trong khi đó, trên các chợ xe online, giá trị chiếc Camry, cùng năm sản xuất, với số km ít hơn, cũng chỉ được rao bán với giá 210 – 230 triệu đồng. Hay chiếc Inova đời 2007 cũng chỉ có giá 240 triệu đồng.

Trên thực tế, không riêng gì lô 20 chiếc xe ô tô nói trên bị chê đắt mà rất nhiều tài sản mà các ngân hàng đang phát mãi, thanh lý hiện nay cũng vấp phải nhiều tranh cãi về giá chào bán, phải đấu giá tới 6-7 lần, liên tục đại hạ giá nhưng vẫn ế.

Sacombank lại vừa tiếp tục thông báo về việc chào bán cổ phiếu của công ty cổ phần thương mại vàng bạc đá quý Phương Nam (NJC), và đây đã là lần chào bán thứ 7. Giá chào bán được đưa ra lần này là 107 tỉ đồng, thấp hơn so với mức 132 tỉ đồng được đưa ra hồi đầu tháng 11, và đã giảm khoảng 60% so với những lần đấu giá đầu tiên.

Việc chào bán các khoản nợ xấu cũng rất trắc trở. Chẳng hạn, BIDV vừa đăng thông báo chào bán khoản nợ của công ty TNHH liên doanh Lever lần thứ 5, tổng giá trị khoản nợ là hơn 19 tỉ đồng. Mức giá khởi điểm là 12,6 tỉ đồng, giảm 3 tỉ so với một lần đấu giá trước đó.

Theo một nhân viên ngân hàng, việc tính toán giá trị thanh lý của tài sản như xe hơi, quyền sử dụng đất nhà ở của các nhà băng hiện nay đang được tính theo một tỷ lệ nhất định so với số nợ của khách hàng. Do đó, những chiếc xe thanh lý thường có giá cao hơn so với mặt bằng chung và phải nhiều lần điều chỉnh cho đến khi bán được.

Theo các chuyên gia, ngân hàng thường đấu giá thất bại, không ai tham gia, phải tổ chức đấu giá rất nhiều lần mới thành công là do khâu định giá tài sản đấu giá chưa chính xác. Trong khi đó, điều này sẽ làm kéo dài thời gian xử lý nợ, gây lãng phí và tốn kém cho ngân hàng.

Trong một hội thảo về thị trường mua bán nợ mới đây, ông Phạm Xuân Hòe, Phó Viện trưởng Viện chiến lược Ngân hàng Nhà nước, cho biết thị trường mua bán nợ xấu của Việt Nam có điểm hạn chế là quá vướng quan điểm định giá khoản nợ, chênh lệch giữa giá trị sổ sách và giá trị khoản nợ theo thị trường. Việt Nam hiện nay cũng không có doanh nghiệp làm xếp hạng tín nhiệm nào và hầu hết phải đi thuê nước ngoài.

Trong khi đó, một đại diện của VAMC cho biết hiện nay định giá về khoản nợ chủ yếu dựa trên giá trị tài sản bảo đảm, nhưng theo vị này thì còn phải định giá dựa trên hoạt động quản trị của doanh nghiệp thì mới đầy đủ. Song Việt Nam cũng chưa có văn bản hướng dẫn về việc định giá các khoản nợ.

Sở dĩ nhiều cuộc đấu giá khoản nợ xấu, đấu giá tài sản bảo đảm của nợ xấu phải đấu giá 5-6 lần vẫn ế là do định giá quá cao. "Đã là nợ xấu thì không thể kỳ vọng thu được toàn bộ cả nợ gốc, cả nợ lãi được. Ở Hàn Quốc, thu được 20-30% nợ gốc thôi đã là tốt lắm rồi", vị này cho biết.