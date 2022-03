Đô thị mới trong lòng Châu Đốc

Bên cạnh vị trí đắc địa trung tâm TP Châu Đốc, The New City Châu Đốc còn gây ấn tượng với hình ảnh một khu đô thị hiện đại với hệ sinh thái tiện ích tốt cho sức khỏe.

Đại đô thị gồm các tổ hợp nhà phố thương mại (shophouse), nhà vườn, biệt thự, trường học các cấp, trung tâm y tế, trung tâm mua sắm thương mại hỗn hợp, công viên, quảng trường và các trục đại lộ trung tâm với quy mô lớn hàng đầu khu vực miền Tây Nam Bộ. The New City Châu Đốc còn được hưởng lợi từ các tuyến đường cao tốc liên kết vùng đang được quy hoạch và xây dựng đồng bộ, dự báo tác động tích cực đến phát triển kinh tế, thu hút hàng ngàn cư dân mới và hàng trăm ngàn khách hàng đến TP Châu Đốc mua sắm - giải trí.

Một lợi thế nổi bật khác của The New City Châu Đốc là hệ thống tiện ích đẳng cấp, chú trọng đến sức khỏe cư dân. Trong đó, các khu vườn dạo bộ được kết nối xuyên suốt trong dự án và đều hướng đến công viên trung tâm rộng lớn, mang đến tầm nhìn thoáng đãng cho từng hộ trong khu đô thị và trải nghiệm sống mới mẻ cho cư dân. Tại đây, cư dân có thể tham gia những hoạt động rèn luyện sức khỏe như đi bộ, tập yoga ngắm bình minh và hít thở không khí trong lành.

Ngoài ra, lợi thế của dự án The New City Châu Đốc còn đến từ uy tín của chủ đầu tư. Các dự án do Tập đoàn Thiên Minh đầu tư luôn đảm bảo đúng tiến độ và sự hoàn chỉnh của hồ sơ pháp lý, mang đến sự an tâm tuyệt đối cho các nhà đầu tư. Với kinh nghiệm sẵn có từ các dự án quy hoạch khu đô thị và khu công nghiệp khác, chủ đầu tư xây dựng dự án theo tiêu chuẩn pháp lý đồng thời còn tích hợp các tiện ích, dịch vụ đặc quyền, hội tụ đầy đủ các yếu tố. Đây chính là bước đột phá đưa The New City Châu Đốc trở thành khu đô thị cao cấp được mong đợi nhất tại An Giang và các tỉnh lân cận. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, dự án đã được thị trường đón nhận nhiệt liệt.

Siêu phẩm The New City Châu Đốc của Tập đoàn Thiên Minh được xem như một trong những khu đô thị đáng sống nhất vùng Nam Bộ bởi tính ưu việt của quy hoạch tổng thể, bố trí cảnh quan, nhà ở hài hòa, tiện ích đa dạng cùng vị trí đắc địa. The New City Châu Đốc có tất cả những gì cần và đủ cho một cuộc sống tiện nghi, thoải mái chất lượng 5 sao ngay giữa trung tâm TP Châu Đốc.