Vinmec Phú Quốc “giải cứu” bệnh nhân người Pháp khỏi 7 năm khổ sở vì rò hậu môn

Nhờ hệ thống chẩn đoán hình ảnh hiện đại, ê-kíp bác sĩ Vinmec Phú Quốc đã thực hiện thành công ca mổ khắc phục tình trạng rò hậu môn phức tạp cho một bệnh nhân người Pháp, giúp người bệnh thoát khỏi tình trạng đại tiện không tự chủ kéo dài suốt 7 năm - biến chứng nặng nề từng được xem là "án chung thân" với chất lượng sống.

7 năm sống trong mặc cảm vì mất kiểm soát đại tiện

Tối 13-12-2025, ông P.F. (59 tuổi, quốc tịch Pháp) đến Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc trong tình trạng đau nhiều vùng hậu môn, chảy dịch kéo dài. Khai thác tiền sử cho thấy, năm 2017, ông từng phẫu thuật áp xe hậu môn phức tạp dạng hình móng ngựa tại nước ngoài. Sau ca mổ, bệnh nhân mất hoàn toàn trương lực cơ thắt hậu môn, dẫn đến tình trạng đại tiện không tự chủ kéo dài suốt 7 năm, gây nhiều khổ sở, bất tiện trong cuộc sống.

Thăm khám lâm sàng, bác sĩ ghi nhận vùng quanh hậu môn có sẹo mổ cũ, mô nhăn nhúm, mất trương lực cơ vòng, ổ áp xe lớn đang chảy mủ, mô xung quanh viêm tấy.

BSCKII Phan Phi Tuấn - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp - cho biết: "Với những bệnh nhân đã mổ nhiều năm trước, mô sẹo làm biến dạng hoàn toàn cấu trúc giải phẫu. Nếu chỉ dựa vào thăm khám lâm sàng, nguy cơ bỏ sót đường rò là rất cao, đồng nghĩa với việc bệnh sẽ tái phát".

BSCKII Phan Phi Tuấn - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp

Do đó, bệnh nhân được chỉ định chụp cộng hưởng từ (MRI) vùng chậu. Kết quả cho thấy cơ thắt hậu môn của bệnh nhân không bị đứt hay hư hỏng hoàn toàn mà bị co rút, mất khả năng hoạt động do dính chặt vào các mô sẹo xơ sau phẫu thuật cũ. Đây chính là nguyên nhân khiến bệnh nhân vừa bị rò hậu môn tái phát, vừa mất khả năng kiểm soát đại tiện trong thời gian dài.

Sáng 14-12-2025, ông P. được phẫu thuật dẫn lưu áp xe kết hợp cắt đường rò và mô xơ. Theo bác sĩ Tuấn, yếu tố phức tạp nhất của ca mổ là việc cân bằng giữa xử lý triệt để bệnh lý và bảo tồn chức năng.

Dựa trên "bản đồ" tổn thương được xác định từ kết quả MRI, ê-kíp phẫu thuật tiến hành bóc tách mô xơ sẹo, giải phóng cơ thắt bị co rút, đồng thời xử lý triệt để ổ viêm và đường rò tồn tại. Ca phẫu thuật được tiến hành trong điều kiện kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế tối đa tổn thương thêm lên vùng hậu môn.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, trương lực cơ thắt hậu môn dần hoạt động trở lại. Đáng chú ý, tình trạng đại tiện không tự chủ gần như được cải thiện hoàn toàn, giúp bệnh nhân lấy lại khả năng sinh hoạt bình thường sau nhiều năm sống trong mặc cảm và bất tiện.

Vinmec Phú Quốc - Điểm tựa y tế cho những ca ngoại khoa phức tạp

Ca bệnh không chỉ cho thấy hiệu quả của mô hình phối hợp đa chuyên khoa tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Phú Quốc, mà còn khẳng định rõ dấu ấn chuyên môn của BSCKII Phan Phi Tuấn - Trưởng khoa Ngoại tổng hợp, người trực tiếp tham gia toàn bộ quá trình từ đánh giá ban đầu, lập kế hoạch điều trị đến thực hiện phẫu thuật cho bệnh nhân. Trong bối cảnh bệnh lý có nhiều yếu tố bất lợi, vai trò của phẫu thuật viên không đơn thuần là "thực hiện kỹ thuật", mà là người đưa ra các quyết định mang tính chiến lược, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả lâu dài của người bệnh.

Bác sĩ Phan Phi Tuấn - Trưởng khoa Ngoại Tổng hợp - thăm khám cho bệnh nhân (Ảnh minh họa, không phải bệnh nhân trong bài)

Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngoại tiêu hóa và Ngoại Thận - Tiết niệu, từng công tác tại nhiều bệnh viện tuyến trung ương như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Bình Dân và Đại học Y Dược TP HCM, BSCKII Phan Phi Tuấn được đánh giá cao bởi khả năng xử trí các ca bệnh khó, đặc biệt là những trường hợp phẫu thuật lại trên nền mô sẹo xơ, giải phẫu biến dạng. Đây là nhóm ca bệnh vốn tiềm ẩn nhiều rủi ro, đòi hỏi phẫu thuật viên không chỉ vững vàng về kỹ thuật, mà còn cần có tư duy hệ thống và khả năng dự báo biến chứng trong từng bước can thiệp.

Bác sĩ Tuấn cho biết: "Tại Vinmec Phú Quốc, hiệu quả điều trị đối với các bệnh lý ngoại khoa phức tạp không chỉ được đo lường bằng việc loại bỏ tổn thương trước mắt, mà còn phải đặt trong mối tương quan với chức năng và chất lượng sống lâu dài của người bệnh. Do vậy, mỗi quyết định trước và trong phòng mổ, chúng tôi đều phải trả lời được câu hỏi: Sau ca mổ này, người bệnh sẽ sống như thế nào?".

Dưới sự dẫn dắt của BSCKII Phan Phi Tuấn, Khoa Ngoại tổng hợp của Vinmec Phú Quốc đang từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong điều trị các bệnh lý ngoại khoa phức tạp, đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa kinh nghiệm cá nhân của phẫu thuật viên và năng lực vận hành đồng bộ của hệ thống y tế.

