Dinh dưỡng – Sức khỏe
20/01/2026 10:58

Vinmec Cần Thơ phẫu thuật thành công ca sa sinh dục phức tạp ở bệnh nhân cao tuổi

Nữ bệnh nhân 69 tuổi đã tìm lại nhịp sống bình yên trước kia nhờ ca phẫu thuật phức tạp được thực hiện thành công bởi đội ngũ y bác sĩ Vinmec Cần Thơ.

Ám ảnh khi nhiều cơ quan cùng lúc "trượt khỏi vị trí"

Hơn 3 tháng qua, bà C.B.P. (69 tuổi, An Giang) phải sống chung với tình trạng sa sinh dục ngày càng nặng. Người bệnh thường xuyên táo bón, đại tiện ra máu, tiểu tiện khó khăn, tiểu không hết, tiểu nhiều lần. Khối sa lộ hẳn ra ngoài tầng sinh môn gây đau, khó chịu khi ngồi. Tình trạng ma sát còn khiến cổ tử cung bị loét, sần sùi.

Thời gian gần đây, khối sa ngày càng lớn, bệnh nhân không thể dùng tay tự đẩy trở lại như trước để giảm bớt khó chịu. Tình trạng này kéo dài khiến người bệnh luôn trong trạng thái lo lắng, mệt mỏi, suy giảm rõ rệt chất lượng cuộc sống.

Tại Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ, qua thăm dò chuyên sâu, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị sa tử cung độ IV, kèm theo sa bàng quang và sa niêm mạc trực tràng.

Ca phẫu thuật sa sinh dục cho bệnh nhận 69 tuổi

Sa sinh dục là tình trạng suy yếu hệ thống nâng đỡ vùng sàn chậu, khiến các cơ quan như tử cung, bàng quang, trực tràng bị sa xuống thấp. Trường hợp nặng, tử cung có thể lộ ra ngoài âm hộ hoặc niêm mạc trực tràng sa ra ngoài hậu môn. Bệnh không chỉ gây cảm giác vướng cộm vùng kín, mà còn dẫn đến rối loạn tiểu tiện, đại tiện, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và chất lượng sống của phụ nữ.

"Sa sinh dục là bệnh lý thường gặp ở phụ nữ sau sinh, phụ nữ lớn tuổi hoặc những người từng lao động nặng trong thời gian dài. Tình trạng sa sẽ tiến triển ngày càng nặng nếu không được can thiệp kịp thời", BSCKII Trần Ngọc Thanh - Chuyên khoa Sản phụ khoa Vinmec Cần Thơ - cho biết.

Chọn "đường khó" để tối ưu hiệu quả điều trị dài hạn cho người bệnh

Sa sinh dục có thể được điều trị bằng các phương pháp như tập thể dục sàn chậu, đặt vòng nâng âm đạo, phẫu thuật ngoại khoa… Phương pháp đặt vòng nâng dễ thực hiện nhưng chỉ mang tính tạm thời, khó giải quyết triệt để tình trạng sa, bất tiện cho việc tháo ra và đặt lại mỗi ngày, đồng thời không đảm bảo chất lượng vệ sinh vòng nâng và vùng âm đạo.

Trên cơ sở hội chẩn đa chuyên khoa và cân nhắc toàn diện các yếu tố nguy cơ, ê-kíp bác sĩ Vinmec Cần Thơ đã thống nhất lựa chọn cắt tử cung ngả âm đạo theo phương pháp Crossen để điều trị cho bệnh nhân, kết hợp đặt mảnh ghép treo mỏm cắt vào lỗ bịt, tránh trường hợp sa mỏm cắt sau này.

"Với phụ nữ không còn nhu cầu sinh sản, cắt tử cung qua đường âm đạo theo phương pháp Crossen là lựa chọn tối ưu. Phương pháp giúp đưa các tạng vùng chậu trở lại đúng vị trí giải phẫu, giảm thiểu nguy cơ tái sa và cải thiện bền vững chất lượng sống cho người bệnh", PGS.TS.BS Phạm Văn Năng - Giám đốc Trung tâm Ngoại Vinmec Cần Thơ - chia sẻ.

Tuy nhiên, đây là kỹ thuật khó, do vùng sàn chậu có cấu trúc giải phẫu phức tạp, tập trung nhiều mạch máu lớn và các cơ quan quan trọng như bàng quang, niệu đạo, trực tràng. Phương pháp đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm chuyên sâu và chỉ được triển khai tại một số ít cơ sở y tế đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn và trang thiết bị.

PGS. Năng cho biết thêm: "Phẫu thuật Crossen thường được chỉ định cho những bệnh nhân có thể trạng đủ tốt. Với bệnh nhân cao tuổi như bà P., mô nâng đỡ đã suy yếu theo thời gian, kèm theo bệnh lý nền tăng huyết áp làm gia tăng nguy cơ biến chứng, đòi hỏi quá trình phẫu thuật phải được kiểm soát chặt chẽ để bảo đảm an toàn và khả năng hồi phục ổn định".

Bệnh viện Đa khoa Vinmec Cần Thơ đi đầu trong điều trị các bệnh lý phức tạp tại khu vực miền Tây

Ca phẫu thuật được triển khai dưới sự phối hợp chặt chẽ giữa ê-kíp Sản phụ khoa và Ngoại Tiêu hóa. Các bác sĩ đã tiến hành bóc tách cẩn trọng từng lớp mô, kiểm soát chảy máu tối đa. Mỗi thao tác đều được tính toán chính xác để hạn chế tối đa nguy cơ tổn thương các tạng lân cận và đảm bảo chức năng đại tiện, tiểu tiện sau mổ cho người bệnh.

Sau gần 2 tuần phẫu thuật, bệnh nhân tái khám trong tình trạng mỏm cắt lành tốt, các chức năng phục hồi hoàn toàn, không còn đau hay vướng khi ngồi. Việc điều trị triệt để tình trạng sa đã giúp người bệnh cải thiện rõ rệt chất lượng sống sau thời gian dài chịu đựng nhiều bất tiện.

Thành công của ca phẫu thuật tiếp tục khẳng định năng lực chuyên môn và khả năng phối hợp liên chuyên khoa hiệu quả của Vinmec Cần Thơ trong điều trị các bệnh lý sàn chậu phức tạp, qua đó mở ra thêm nhiều cơ hội can thiệp hiệu quả cho người bệnh tại khu vực miền Tây.

An Mai
