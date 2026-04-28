Vinhomes Green Paradise và Marriott International hợp tác đưa Ritz-Carlton và Marriott về Cần Giờ

Công ty Cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ - chủ đầu tư dự án Vinhomes Green Paradise và hệ thống Marriott International đã ký kết hợp tác đưa hai thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới là The Ritz-Carlton và Marriott Hotel về Vinhomes Green Paradise Cần Giờ (TP HCM). Với tổng quy mô khoảng 700 phòng và biệt thự nghỉ dưỡng cao cấp, The Ritz-Carlton và Marriott Hotel không chỉ bổ sung mới cho "bộ sưu tập" các chuỗi khách sạn danh tiếng tại dự án, mà còn củng cố chuẩn mực dịch vụ hạng sang, xứng tầm đẳng cấp của một "kỳ quan đô thị" toàn cầu.

The Ritz-Carlton Can Gio tọa lạc tại vị trí ven sông đắc địa, ngay trung tâm siêu đô thị biển Vinhomes Green Paradise, dự kiến khai trương vào quý IV-2027.

Khách sạn có quy mô 9 tầng, cung cấp khoảng 250 phòng các loại, mỗi phòng từ 50-500 m2, bao gồm suite và biệt thự hồ bơi; 6 nhà hàng và quầy bar; 2 hồ bơi; khu spa tích hợp thủy - nhiệt trị liệu và không gian thiền định cùng trung tâm thể dục, salon làm đẹp và câu lạc bộ trẻ em Ritz Kids. Khu vực sự kiện gồm 3 phòng chức năng với tổng diện tích khoảng 540 m², đáp ứng tốt cho các loại hình hội họp và chuỗi sự kiện.

Chuỗi khách sạn hàng đầu thế giới thuộc hệ thống Marriott International sẽ củng cố chuẩn mực dịch vụ hạng sang, xứng tầm đẳng cấp toàn cầu cho Vinhomes Green Paradise

Can Gio Marriott Hotel tọa lạc liền kề nhà hát opera, gần sân golf và trung tâm thể thao của siêu đô thị biển, cũng dự kiến khai trương vào quý IV-2027.

Khách sạn có quy mô 25 tầng, cung cấp khoảng 450 phòng nghỉ diện tích từ 40 đến 160 m², bao gồm phòng suite cao cấp; M Club Lounge; hệ thống nhà hàng và quầy bar, hồ bơi; Quan Spa và câu lạc bộ thể thao... Ngoài ra, khách sạn còn mang đến khoảng 1.570 m² không gian hội họp và tổ chức sự kiện, bao gồm 2 phòng ballroom, đáp ứng nhu cầu các sự kiện có quy mô lớn.

Tổng quy mô của cả hai thương hiệu khách sạn hạng sang The Ritz-Carlton và Marriott Hotel là khoảng 700 phòng, với hệ thống phòng đa dạng từ tiêu chuẩn, suite đến biệt thự và hệ sinh thái tiện ích cao cấp cùng cơ sở hạ tầng sang trọng chuẩn 5 sao thế giới.

Phối hợp phát triển và vận hành quá trình hợp tác là Vinpearl - đơn vị thành viên của Vingroup. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực lưu trú cao cấp, Vinpearl sẽ đóng vai trò quản lý và trực tiếp triển khai để các thương hiệu khách sạn quốc tế hoạt động hiệu quả, góp phần định vị chuẩn dịch vụ hạng sang, xứng tầm đẳng cấp của một "kỳ quan đô thị" toàn cầu như Vinhomes Green Paradise Cần Giờ.

Ông Gautam Bhandari, Giám đốc Phát triển khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc) của Marriott International, cho biết:"Mối quan hệ hợp tác lâu dài giữa Marriott International và Vingroup đã góp phần định hình thị trường khách sạn Việt Nam trong nhiều năm qua. Hiện nay, chúng tôi có 11 khách sạn đang vận hành cùng Công ty Cổ phần Vinpearl, thành viên Tập đoàn Vingroup và nhiều dự án khác đang được triển khai. Với tầm nhìn sáng tạo, cam kết chất lượng xuất sắc và hệ giá trị vững mạnh của Vingroup, chúng tôi tin tưởng dự án lần này không chỉ mang đến các sản phẩm lưu trú chất lượng cao, mà còn góp phần nâng tầm điểm đến và tạo ra những giá trị bền vững cho kinh tế địa phương".

Bà Ngô Thị Hương, Tổng giám đốc Vinpearl, cũng chia sẻ: "Việc hợp tác với Marriott International mang đến thương hiệu khách sạn hạng sang The Ritz-Carlton, Can Gio và Can Gio Marriott Hotel là bước đi chiến lược nhằm đưa các chuẩn mực dịch vụ hạng sang toàn cầu vào Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Không chỉ phát triển các khách sạn mang thương hiệu quốc tế, chúng tôi hướng tới xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ đồng bộ, qua đó nâng chuẩn trải nghiệm, gia tăng năng lực vận hành và hoàn thiện chất lượng dịch vụ theo các chuẩn mực toàn cầu, giúp cư dân và du khách tiếp cận trọn vẹn các tiêu chuẩn quốc tế ngay tại Việt Nam".

Trước đó, Vinhomes Green Paradise Cần Giờ đã hợp tác cùng IHG Hotels & Resorts (IHG) – tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới để phát triển 4 khách sạn có quy mô 1.000 phòng. Sự hiện diện của các thương hiệu quốc tế như IHG Hotels & Resorts và Marriott International không chỉ mở rộng quy mô lưu trú, mà còn trực tiếp gia tăng năng lực đón khách toàn cầu cho Vinhomes Green Paradise. Đây là nền tảng quan trọng để siêu đô thị biển nâng chuẩn trải nghiệm và tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm an cư, du lịch - nghỉ dưỡng tầm cỡ thế giới.

Vinhomes Green Paradise Cần Giờ là siêu đô thị biển quy mô 2.870 ha tại phía Đông Nam TP.HCM, sở hữu ba mặt giáp biển và liền kề khu dự trữ sinh quyển 75.000 ha được UNESCO công nhận. Dự án được kết nối bởi hệ thống hạ tầng trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm TP.HCM còn 13 phút; cầu Cần Giờ, nút giao Rừng Sác - cao tốc Bến Lức - Long Thành và tuyến đường vượt biển Cần Giờ - Vũng Tàu…

Điểm đặc biệt của dự án là mô hình tích hợp Xanh - Thông minh - Sinh thái và Tái sinh theo chuẩn mực ESG++ hàng đầu thế giới. Cùng với thiên nhiên kỹ vĩ và không gian sống Xanh, dự án sở hữu hệ thống tiện ích được quy hoạch đồng bộ và các điểm nhấn có 1-0-2 như: công viên chủ đề VinWonders 122 ha sở hữu ngọn núi tuyết nhân tạo cao nhất thế giới và gần 200 trò chơi, biển hồ Paradise Lagoon hơn 800 ha, cảng tàu quốc tế Landmark Harbour, nhà hát Sóng Xanh 5.000 chỗ và sân golf tiêu chuẩn quốc tế… và hệ thống lưu trú 5 sao đẳng cấp quốc tế. Đây chính là nền tảng đưa Vinhomes Green Paradise Cần Giờ trở thành "kỳ quan đô thị" mới, với khả năng đón tới 40 triệu lượt khách mỗi năm trong tương lai.

Về Vinhomes:

Vinhomes là thương hiệu bất động sản số 1 Việt Nam, tiên phong xây dựng những khu đô thị đáng sống bậc nhất với quy mô lớn, quy hoạch chuyên nghiệp, tiện ích đồng bộ, môi trường sống văn minh, xanh sạch, định hình phong cách sống mới cho người dân Việt Nam. Bên cạnh 36 khu đô thị đang vận hành trên khắp cả nước, Vinhomes tiếp tục tập trung kiến tạo mô hình đại đô thị, siêu đô thị thế hệ mới với quy mô và tầm vóc hàng đầu khu vực, hướng tới hình mẫu "khu đô thị đáng sống bậc nhất hành tinh" và góp phần thay đổi đáng kể diện mạo đô thị tại Việt Nam.

Về Vinpearl:

Vinpearl là thương hiệu du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí hàng đầu Việt Nam, hiện vận hành 60 cơ sở tại 20 tỉnh, thành, bao gồm hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao, khu vui chơi giải trí VinWonders, sân golf và trung tâm hội nghị. Trải qua 22 năm phát triển, Vinpearl sở hữu 35 khách sạn và khu nghỉ dưỡng 5 sao với 17.300 phòng, 15 VinWonders, 6 sân golf, 3 VinPalace cùng các tổ hợp dịch vụ tích hợp. Với các điểm đến tiêu biểu như Nha Trang, Phú Quốc, Đà Nẵng - Nam Hội An, Hạ Long, Hải Phòng..., Vinpearl kiến tạo những trải nghiệm du lịch chất lượng cao, góp phần nâng tầm du lịch Việt Nam trên bản đồ quốc tế.

Về Marriott

Marriott International (Nasdaq: MAR) có trụ sở tại Bethesda, Maryland, Mỹ, sở hữu danh mục thương hiệu đa dạng trải dài từ phân khúc luxury, premium, select, midscale, extended stay đến all-inclusive, với hơn 9.800 cơ sở tại 145 quốc gia và vùng lãnh thổ tính đến ngày 31-12-2025. Marriott triển khai mô hình nhượng quyền, quản lý và cấp phép đối với các sản phẩm khách sạn, bất động sản nhà ở, timeshare, du thuyền, lưu trú ngoài trời và nhiều loại hình lưu trú khác trên toàn cầu. Công ty cung cấp nền tảng du lịch Marriott Bonvoy - chương trình đã đạt nhiều giải thưởng uy tín. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.marriott.com; cập nhật tin tức mới nhất tại www.marriottnewscenter.com. Đồng thời, có thể kết nối với Marriott trên Facebook và tài khoản @MarriottIntl trên X và Instagram.