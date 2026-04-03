Vinhomes Green City: Tiện ích sắp về đích, 5 năm không lo lãi suất

Đặc biệt, Vinhomes "gia nhiệt" cho dự án bằng chính sách "5 năm không lo lãi suất" giúp khách hàng và nhà đầu tư giảm áp lực dòng tiền, an tâm sở hữu

Hạ tầng, tiện ích "chạy nước rút"

Đến hết tháng 3-2026, Vinhomes Green City đang bước vào giai đoạn "nước rút" với hàng loạt hạng mục trọng điểm dần về đích, hiện thực hóa diện mạo một đại đô thị đáng sống bậc nhất khu Tây Bắc TP.HCM.

Tuyến đường giao thông nội khu dự kiến hoàn thiện vào ngày 05-4-2026, trong khi hồ trung tâm The Green Lake đã hoàn thành vào 30-03-2026, kiến tạo không gian sinh thái xanh mát giữa lòng đô thị.

Hai công viên biểu tượng Pop Art Park & Wellness Park đã hoàn thiện 100%, các công viên nội khu sẽ đồng loạt cán đích vào 20-6-2026, mang đến hệ sinh thái tiện ích trọn vẹn cho cư dân tương lai.

Cùng với đó, trường liên cấp Vinschool đang hoàn thành phần móng, từng bước hiện thực hóa môi trường giáo dục chất lượng quốc tế đầu tiên tại khu vực.

Song với tiện ích, trên công trường giao thông, tuyến ĐT823D đang hoàn thiện các khâu cuối cùng, dự kiến thông xe vào 30-4-2026, rút ngắn thời gian kết nối Vinhomes Green City với trung tâm TP.HCM còn khoảng 1 giờ 30 phút.

Tiếp đến, ngay trong quý II/2026, loạt dự án trọng điểm sẽ đồng loạt khởi công, như dự án mở rộng Quốc lộ 1A và Quốc lộ 22 lên quy mô 60m với 10 làn xe, dự kiến hoàn thành vào quý IV/2027.

Quý II/2026 cũng đánh dấu sự kiện các trục kết nối chiến lược tới Đức Hòa với các dự án quy mô lớn như Võ Văn Kiệt nối dài, tuyến đường Tây Bắc mới dài 10km và mở rộng đường Nguyễn Văn Bứa. Khi hoàn thiện, mạng lưới hạ tầng này không chỉ mở rộng biên độ di chuyển mà còn định hình trục phát triển kinh tế, đô thị mới.

"Đúng là thiên thời, địa lợi, nhân hòa khi Đức Hòa - Hậu Nghĩa vừa được quy hoạch là trung tâm hành chính - chính trị mới của Tây Ninh. Cư dân sẽ được sống tại trung tâm của trung tâm, đồng thời tận hưởng chuẩn sống Vinhomes: xanh, tiện nghi, kết nối", anh Hoàng Dũng, cư dân tương lai của Vinhomes Green City, chia sẻ.

Hiện thực hóa chuẩn sống mới cùng giá trị đầu tư bền vững

Là dự án đầu tiên của Vinhomes tại Tây Bắc TP.HCM, Vinhomes Green City mang chuẩn sống "all-tin-one" đủ đầy, đồng bộ để cư dân có thể tận hưởng trọn vẹn nhịp sống đô thị trong cùng một quần thể. Nơi đây, mỗi ngày, trẻ nhỏ có thể đi bộ tới trường liên cấp Vinschool kế bên nhà; người lớn mua sắm, thư giãn tại Vincom Mega Mall rộng 4ha, 2 tuyến phố thương mại sầm uất; trong khi người cao tuổi vẫn có khoảng xanh và nhịp sống chậm để nghỉ ngơi, dưỡng sinh bên hồ trung tâm The Green Lake 8ha.

12 công viên sinh thái đa dạng chủ đề cùng quảng trường Central Lake tạo không gian kết nối các thành viên và cộng đồng cư dân bằng các sự kiện cộng đồng, lễ hội, trải nghiệm vui chơi giải trí thường nhật.

Khi Đức Hòa - Hậu Nghĩa trở thành trung tâm hành chính - chính trị mới của Tây Ninh, nhu cầu về nhà ở, dịch vụ, thương mại và môi trường sống chất lượng cao sẽ gia tăng tự nhiên. Dòng cư dân dịch chuyển về khu vực không chỉ gồm người mua theo tâm lý đón đầu, mà còn có đội ngũ cán bộ, chuyên gia, lực lượng lao động tri thức và các gia đình trẻ muốn tìm một nơi ở tốt hơn.

Lợi thế của Vinhomes Green City nằm ở chỗ dự án đi đúng chu kỳ phát triển của cực tăng trưởng vệ tinh liền kề TP.HCM bằng mô hình đại đô thị tích hợp được đầu tư bài bản, có hệ sinh thái tiện ích lớn và vận hành đồng bộ.

Giá trị bất động sản tại Vinhomes Green City gắn liền với nhu cầu ở thực

Ở góc độ đầu tư, Vinhomes Green City là tài sản có nền tảng tăng trưởng gắn với nhu cầu ở thực. Khi cộng đồng cư dân và hoạt động thương mại sớm thành hình, giá trị bất động sản không chỉ đến từ kỳ vọng tăng giá mà còn từ khả năng khai thác dòng tiền và giữ giá theo thời gian.

Hiện, Vinhomes đang triển khai chính sách "5 năm không lo lãi suất", qua đó mở rộng cơ hội sở hữu cho cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư. Cụ thể, mức lãi suất được áp dụng là 3,3%/năm cho khoản vay 18 tháng, 5,3%/năm trong 24 tháng và 7,8% mỗi năm với gói vay 36 tháng. Trong hai năm tiếp theo, lãi suất được cam kết không vượt quá 9%/năm, phần chênh lệch sẽ do chủ đầu tư chi trả.

Gói hỗ trợ tài chính này giúp người mua giảm áp lực dòng tiền, an tâm sở hữu, tránh mọi rủi ro và sớm bước vào nhịp sống đủ đầy tại Vinhomes Green City. Khi bài toán tài chính được tháo gỡ cùng lúc với chất lượng sống được nâng lên, Vinhomes Green City được xem là một nơi an cư đáng giá và là một tài sản có tiềm năng tích lũy trong trung và dài hạn.

